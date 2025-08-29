ফের হাসপাতালে খালেদা জিয়া, স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে বাসায় ফিরলেন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে ফের হাসপাতালে নেওয়া হলো। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ৮টায় রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয় তাঁকে। হাসপাতালে মেডিকেল বোর্ডের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে রাত সাড়ে ১১টা ৪০ মিনিট বাসায় ফেরেন খালেদা জিয়া।
বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
এর আগে হঠাৎ অসুস্থতাবোধ করলে গত ২৪ জুলাই মধ্যরাতে জরুরি ভিত্তিতে হাসপাতালে নেওয়া হয় বিএনপি চেয়ারপারসনকে। কিছু জরুরি পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে সে রাতেই তাকে বাসায় নিয়ে আসা হয়।
গত ৮ জানুয়ারি উন্নত চিকিৎসার জন্য যুক্তরাজ্যের লন্ডনে যান খালেদা জিয়া। লন্ডন ক্লিনিকের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অধ্যাপক প্যাট্রিক কেনেডি ও অধ্যাপক জেনিফার ক্রসের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসাধীন ছিলেন বিএনপির চেয়ারপারসন। টানা ১৭ দিন ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন থাকার পর তিনি ২৫ জানুয়ারি থেকে ছেলে তারেক রহমানের বাসায় ছিলেন। দীর্ঘ চার মাস পর লন্ডন থেকে গত ৬ মে দেশে ফেরেন তিনি। তখন থেকে তিনি এভারকেয়ার হাসপাতালের মেডিকেল বোর্ডের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন। এই বোর্ডের প্রধান অধ্যাপক শাহাবুদ্দিন তালুকদার। ৭৯ বছর বয়সী সাবেক প্রধানমন্ত্রী কয়েক বছর ধরে শারীরিক নানা জটিলতায় ভুগছেন।
স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে ফের হাসপাতালে নেওয়া হলো। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ৮টায় রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয় তাঁকে। হাসপাতালে মেডিকেল বোর্ডের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে রাত সাড়ে ১১টা ৪০ মিনিট বাসায় ফেরেন খালেদা জিয়া।
বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
এর আগে হঠাৎ অসুস্থতাবোধ করলে গত ২৪ জুলাই মধ্যরাতে জরুরি ভিত্তিতে হাসপাতালে নেওয়া হয় বিএনপি চেয়ারপারসনকে। কিছু জরুরি পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে সে রাতেই তাকে বাসায় নিয়ে আসা হয়।
গত ৮ জানুয়ারি উন্নত চিকিৎসার জন্য যুক্তরাজ্যের লন্ডনে যান খালেদা জিয়া। লন্ডন ক্লিনিকের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অধ্যাপক প্যাট্রিক কেনেডি ও অধ্যাপক জেনিফার ক্রসের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসাধীন ছিলেন বিএনপির চেয়ারপারসন। টানা ১৭ দিন ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন থাকার পর তিনি ২৫ জানুয়ারি থেকে ছেলে তারেক রহমানের বাসায় ছিলেন। দীর্ঘ চার মাস পর লন্ডন থেকে গত ৬ মে দেশে ফেরেন তিনি। তখন থেকে তিনি এভারকেয়ার হাসপাতালের মেডিকেল বোর্ডের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন। এই বোর্ডের প্রধান অধ্যাপক শাহাবুদ্দিন তালুকদার। ৭৯ বছর বয়সী সাবেক প্রধানমন্ত্রী কয়েক বছর ধরে শারীরিক নানা জটিলতায় ভুগছেন।
ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া সুচিকিৎসা পাননি। আর এ কারণেই তাঁকে প্রায়শই হাসপাতালে যেতে হচ্ছে। এমন অভিযোগ করেছেন খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য এ জেড এম জাহিদ হোসেন।১ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপে সন্তুষ্ট নয় জামায়াতে ইসলামী। দলটির সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, ঘোষিত রোডম্যাপ অপরিপক্ব ও আংশিক, এতে জনগণের প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটেনি। আজ বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) রাতে এক বিবৃতিতে তিনি এ কথা বলেছেন।১৩ ঘণ্টা আগে
সারা দেশে জুলাই পদযাত্রার পর এবার উঠান বৈঠক করার ঘোষণা দিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। আগামীকাল শুক্রবার (২৯ আগস্ট) থেকে উপজেলা পর্যায়ে শুরু হবে দলটির ‘উঠানের নতুন সংবিধান’ শীর্ষক নতুন এই কর্মসূচি।১৩ ঘণ্টা আগে
জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নায়েবে আমির মুজিবুর রহমান বলেছেন, ‘লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করেই আমরা নির্বাচনে যাব। কোনো ভোট ডাকাতের হাতে দেশকে ছেড়ে দেব না। ভোটকেন্দ্র ও ভোট বাক্স পাহারা দিতে হবে। জামায়াত এ দেশের মানুষকে কল্যাণরাষ্ট্র উপহার দেবে।’ আজ বৃহস্পতিবার নেত্রকোনায় জেলা জামায়াতের ষাণ্মাসিক...১৪ ঘণ্টা আগে