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রাজনীতি

তুরস্ক বাংলাদেশের পরীক্ষিত নিখাদ বন্ধু: জামায়াত আমির

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১১ অক্টোবর ২০২৬, ১৮: ২৩
তুরস্ক বাংলাদেশের পরীক্ষিত নিখাদ বন্ধু: জামায়াত আমির
জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। ফাইল ছবি

জামায়াতে ইসলামীর আমির ও বিরোধীদলীয় নেতা শফিকুর রহমান বলেছেন, তুরস্ক বাংলাদেশের পরীক্ষিত নিখাদ বন্ধু। আজ রোববার সকালে তুরস্ক সফর শেষে দেশে ফিরে রাজধানীর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন।

নিজের সফর প্রসঙ্গে শফিকুর রহমান বলেন, ‘আমরা ইন্টারন্যাশনাল যে কনফারেন্সে যোগদান করেছিলাম, তার মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক মহলে তুলে ধরা। এখানে তুরস্কের পার্লামেন্টের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যরা ছিলেন। তুরস্ক-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ গ্রুপের চেয়ারম্যানসহ অন্যরাও ছিলেন। সরকারি দপ্তরের অনেক কর্মকর্তাও ছিলেন।’

জামায়াত আমির জানান, তুরস্ক সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে যে আলোচনা হয়েছে, সেখানে তাঁরা বলেছেন, বিভিন্ন স্বার্থ নিয়ে উভয়ের কাজ করার সুযোগ রয়েছে। এডুকেশন এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম, স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম, তাদের বিনিয়োগ, ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রি সম্প্রসারণ করাসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করার সুযোগ রয়েছে বলে তিনি জানান। এর বাইরে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে মক্কা প্যাক্টের ব্যাপারে ‘অনেক গুরুত্বপূর্ণ’ আলোচনা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

রিয়াদে কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হামলার নিন্দা জানান বিরোধীদলীয় নেতা। তিনি বলেন, এ হামলার জন্য সৌদি আরব হুতিদের দায়ী করেছে। সৌদি আরবে যে কেউ হামলা করুক, এটা কোনো শুভ কাজ নয়। যুদ্ধ কোনো সমাধান নয়। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা যা-ই থাকুক, সেটা সমাধান হওয়া উচিত।

শফিকুর রহমান বলেন, ‘গোটা বিশ্ব এখন অস্থির ও অশান্তিতে পড়ে গেছে। জায়গায় জায়গায় মানুষের জীবন তুচ্ছ হয়ে উঠেছে। রক্তের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। আমরা চাই না যে এটা আর হোক।’ তিনি দাবি জানান, সবাই যেন শান্তির পথে ফিরে আসে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যেন এখানে ‘গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক’ ভূমিকা পালন করে।

বিষয়:

বাংলাদেশবাংলাদেশের রাজনীতিতুরস্কজামায়াতে ইসলামীডা. শফিকুর রহমান
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