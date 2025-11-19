বিএনপির প্রার্থী ঘোষণা: প্রচারে বাধা প্রার্থিতাবঞ্চিতরা

জাহিদ হাসান, যশোর
যশোর-১ (শার্শা) আসনে বিএনপির প্রার্থিতাপ্রত্যাশী ছিলেন চারজন। আসনটিতে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থিতা পেয়েছেন সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপির সাবেক দপ্তর সম্পাদক মফিকুল হাসান তৃপ্তি। বাকি তিনজন দলীয় সিদ্ধান্ত মেনে নিলেও তৃপ্তির প্রচারণায় অংশ নিচ্ছেন না। চূড়ান্ত মনোনয়নের আশায় এই তিন প্রার্থীই কোমর বেঁধে নতুন করে মাঠে নেমেছেন। ফলে বিএনপির অভ্যন্তরীণ কোন্দল এখন প্রকাশ্যে।
শার্শার মতো কোন্দল যশোর-২ (ঝিকরগাছা-চৌগাছা), যশোর-৪ (বাঘারপাড়া-অভয়নগর ও বসুন্দিয়া ইউনিয়ন) ও যশোর-৬ (কেশবপুর) আসনেও। এই তিনটি আসনে বিএনপির অভ্যন্তরীণ কোন্দল এখন প্রকাশ্যে।
ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে যশোরের ছয়টি আসনের পাঁচটিতে একক প্রার্থী ঘোষণা করেছে বিএনপি। ফাঁকা আসন নিয়ে চলছে নানা জল্পনা-কল্পনা। ঘোষিত পাঁচটি আসনের মধ্যে চারটি আসনে চূড়ান্ত সম্ভাব্য প্রার্থিতা নিয়ে বিরোধ তুঙ্গে। ঘোষিত প্রার্থীর সঙ্গে কাজ করার নির্দেশনা থাকলেও প্রার্থিতাবঞ্চিতরা প্রার্থি পরিবর্তনের দাবি জানিয়ে কেন্দ্রীয় হাইকমান্ডের কাছে লিখিত আবেদন করেছেন। বঞ্চিতরা নিজ দলের প্রার্থীকে ব্যর্থ প্রমাণে প্রতিদিনই সভা-সমাবেশে একে অন্যকে ঘায়েল করে দিচ্ছেন বক্তব্য। এতে কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে বাড়ছে উত্তাপ-উত্তেজনা।
গত বছরের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর থেকেই যশোর-১ আসনে চারজন নিজ নিজ বলয় নিয়ে মাঠ গোছানোর কাজ করেছেন। সম্ভাব্য প্রার্থিতা না পাওয়ায় হতাশ শার্শা উপজেলা বিএনপির সভাপতি আবুল হাসান জহির, সাবেক সভাপতি খায়রুজ্জামান মধু, সাধারণ সম্পাদক নুরুজ্জামান লিটনের অনুসারীরা।
শার্শা বিএনপির সভাপতি আবুল হাসান জহির বলেন, ‘তৃপ্তিকে দল প্রাথমিক সম্ভাব্য প্রার্থিতা দিয়েছে। তাঁর প্রার্থিতায় দলের তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা খুশি নয়। এ জন্য তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের এখনো স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোটের মাঠে নামানো সম্ভব হয়নি। আমরা ধানের শীষের পক্ষে কাজ করছি।’
এদিকে যশোর-২ (ঝিকরগাছা-চৌগাছা) আসনে সম্ভাব্য প্রার্থিতা পেয়েছেন কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য, উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান সাবিরা সুলতানা মুন্নী। দলীয় সম্ভাব্য প্রার্থিতা পেয়েই একবার ঝিকরগাছা আরেকবার চৌগাছার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ধানের শীষের পক্ষে ভোট চাইতে ছুটে বেড়াচ্ছেন মুন্নী। তবে এ আসনে প্রার্থী পরিবর্তনের সর্বোচ্চ চেষ্টা করছেন অন্য প্রার্থিতাপ্রত্যাশী অন্যরা। এ কারণে তাঁরা এখন পর্যন্ত দলীয় প্রার্থীর পক্ষে মাঠে নামেননি। প্রার্থিতা পরিবর্তনের আবেদন জানিয়ে ১০ নভেম্বর দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বরাবর আবেদন করেছেন ঝিকরগাছা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ইমরান সামাদ নিপুন ও চৌগাছা উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুল সালাম। নতুন করে প্রার্থিতার দাবিতে গত শুক্রবার আসনটিতে মোটরসাইকেল শোডাউন করেছেন যশোর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সভাপতি ও জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক মিজানুর রহমান খান। পৃথক কর্মসূচি করে বেড়াচ্ছেন আরেক প্রার্থী চৌগাছা উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি জহুরুল ইসলামও। সম্ভাব্য প্রার্থিতাবঞ্চিত প্রার্থীদের কর্মীরা বলেছেন, আসনটিতে বিএনপির প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতের ডা. মোসলেহউদ্দিন ফরিদ। তিনি নিজের প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন।
এই আসনে বেশ কিছুদিন ধরে জনসংযোগ চালিয়ে আসা মিজানুর রহমান খান এখনো মনে করছেন, দল প্রার্থী পুনর্বিবেচনা করবে। তিনি বলেন, ‘সম্ভাব্য প্রার্থিতা দেওয়ার আগেই তারেক রহমান নিজে আমাকে এলাকায় কাজ করতে বলেছেন। সে অনুযায়ী কাজ করছি।’ জানতে চাইলে সাবিরা সুলতানা বলেন, ‘জনসংযোগে দলীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের ব্যাপক সমর্থন পাচ্ছি। প্রতিটি পথসভায় নারী ও পুরুষের উপস্থিতি প্রায় সমান।’
যশোর-৪ (বাঘারপাড়া-অভয়নগর ও বসুন্দিয়া ইউনিয়ন) আসনে সম্ভাব্য প্রার্থিতা পেয়েছেন কৃষক দলের কেন্দ্রীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার টি এস আইয়ুব। তিনি জোরেশোরে নির্বাচনী প্রচারণায় মাঠে নেমে পড়েছেন। এই আসনে আরও দুজন মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন। তাঁদের একজন ঢাকা মহানগরের (দক্ষিণ) যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক নূরে আলম সিদ্দিকী সোহাগ। তিনি আইয়ুবের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নিচ্ছেন। তবে আরেক মনোনয়নপ্রত্যাশী জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি ও অভয়নগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফারাজী মতিয়ার রহমানকে দলের সম্ভাব্য প্রার্থীর সঙ্গে কর্মসূচিতে দেখা যাচ্ছে না।
যশোর-৬ (কেশবপুর) আসনে সম্ভাব্য প্রার্থিতা পেয়েছেন ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি রওনাকুল ইসলাম শ্রাবণ। প্রায় এক যুগ পরে এলাকায় ফিরে তিনি গণসংযোগ শুরু করেছেন। এই আসনের দুজন প্রার্থী বিএনপির কেন্দ্রীয় সহধর্মবিষয়ক সম্পাদক অমলেন্দু দাস অপু ও কেশবপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আবুল হোসেন আজাদ প্রার্থিতা না পাওয়ায় তাঁর অনুসারীদের এখনো শ্রাবণের পক্ষে কাজ করতে দেখা যায়নি।
ব্যতিক্রম যশোর-৩
যশোর-৩ (সদর) আসনের সম্ভাব্য প্রার্থিতা পেয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সাবেক সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী তরিকুল ইসলামের ছেলে বিএনপির খুলনা বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত সাংগঠনিক সম্পাদক অনিন্দ্য ইসলাম অমিত। তিনি একমাত্র মনোনয়নপ্রত্যাশী থাকায় এই আসনে কোন্দল নেই। অমিতকে ঘিরে দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীরা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করছেন।
যশোর-৫ (মনিরামপুর) আসনে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী ঘোষণা করা হয়নি। এই আসন জোটের শরিক দলের জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে, নাকি শেষ মুহূর্তে দলের কোনো চমক থাকছে, সেটি পরিষ্কার নয়। গুঞ্জন রয়েছে জোটের শরিক জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সহকারী মহাসচিব ও এই আসনের সাবেক এমপি, সাবেক ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মুফতি ওয়াক্কাসের ছেলে মাওলানা রশিদ আহমাদকে আসনটি ছেড়ে দেওয়া হবে। তবে শেষ পর্যন্ত বিএনপির প্রার্থী ঘোষণা হবে এমন আশায় এখনো মাঠে কাজ করছেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি শহিদ মোহাম্মদ ইকবাল, সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান মিন্টু, স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সহসাংগঠনিক সম্পাদক ইফতেখার সেলিম অগ্নি।
যশোর জেলা বিএনপির সভাপতি সাবেরুল হক সাবু বলেন, সম্ভাব্য প্রার্থিতা না পাওয়া প্রার্থিতাপ্রত্যাশীদের মধ্যে ক্ষোভ, হতাশা রয়েছে। তবে চূড়ান্ত প্রার্থিতা দেওয়ার পর নেতা-কর্মীরা ব্যক্তি নয়; সবাই ধানের শীর্ষের পক্ষে কাজ করবে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে বিভিন্ন বিষয় দেখভালের জন্য ১৬টি উপকমিটি গঠন করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।
আজ শুক্রবার বিকেলে দলের দপ্তর সেলের সদস্য সাদিয়া ফারজানা দিনার পাঠানো এক বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়।
নতুন গঠন করা উপকমিটিগুলো হলো—আন্তর্জাতিক মিশন, দপ্তর, আইটি, প্রশাসন, নির্বাচন কমিশন সমন্বয়, স্থানীয় পর্যবেক্ষক সংস্থা, ক্যান্ডিডেট প্রশিক্ষণ, নির্বাচনী আইনি সহায়তা, অর্থ ও ফান্ড রেইজিং, পোলিং এজেন্ট প্রশিক্ষণ, মিডিয়া, ক্যাম্পেইন ম্যানেজার প্রশিক্ষণ, সোশ্যাল মিডিয়া, ব্র্যান্ডিং, শৃঙ্খলা এবং অভ্যর্থনা-বিষয়ক উপকমিটি।
এনসিপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির অধীনে কাজ করবে এসব উপকমিটি।
দলের কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির কার্যক্রমে গতিশীলতা আনতে এর প্রধান নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী ও সেক্রেটারি ডা. তাসনিম জারার অনুমোদনক্রমে এসব উপকমিটি গঠন করা হয়েছে বলে জানিয়েছে এনসিপি।
দলের কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রশাসনবিষয়ক উপকমিটির প্রধান হয়েছেন অ্যাডভোকেট আব্দুল্লাহ আল আমিন এবং সেক্রেটারি হয়েছেন আরমান হোসাইন। অর্থ ও ফান্ড রেইজিং-বিষয়ক উপকমিটির প্রধান হয়েছেন এস এম সাইফ মোস্তাফিজ এবং সেক্রেটারি হয়েছেন ফরহাদ সোহেল।
দপ্তর উপকমিটির প্রধান হয়েছেন সাদিয়া ফারজানা দিনা এবং সেক্রেটারি হয়েছেন মো. তৌহিদ আহমেদ আশিক। আন্তর্জাতিক মিশনবিষয়ক উপকমিটির প্রধান হয়েছেন মাহবুব আলম মাহির এবং সেক্রেটারি হয়েছেন আলাউদ্দিন মোহাম্মদ।
নির্বাচন কমিশন সমন্বয়বিষয়ক উপকমিটির প্রধান হয়েছেন জহিরুল ইসলাম মুসা এবং সেক্রেটারি হয়েছেন মোল্লা মোহাম্মদ ফারুক এহসান। স্থানীয় পর্যবেক্ষক সংস্থাবিষয়ক উপকমিটির প্রধান হয়েছেন মনিরা শারমিন এবং সেক্রেটারি হয়েছেন নাভিদ নওরোজ শাহ্। নির্বাচনী আইনি সহায়তাবিষয়ক উপকমিটির প্রধান হয়েছেন অ্যাডভোকেট মুকুল মুস্তাফিজ এবং সেক্রেটারি হয়েছেন অ্যাডভোকেট মোস্তফা আসগর শরীফী।
প্রার্থী প্রশিক্ষণ উপকমিটির প্রধান হয়েছেন সুলতান মুহাম্মদ জাকারিয়া এবং সেক্রেটারি হয়েছেন ফরিদুল হক। পোলিং এজেন্ট প্রশিক্ষণ উপকমিটির প্রধান হয়েছেন অ্যাডভোকেট হুমায়রা নূর এবং সেক্রেটারি হয়েছেন ডা. জাহেদুল ইসলাম। ক্যাম্পেইন ম্যানেজার প্রশিক্ষণ উপকমিটির প্রধান হয়েছেন এহতেশাম হক এবং সেক্রেটারি হয়েছেন সাগুফতা বুশরা মিশমা।
মিডিয়া উপকমিটির প্রধান হয়েছেন মাহবুব আলম এবং সেক্রেটারি হয়েছেন খান মুহাম্মদ মুরসালীন। সোশ্যাল মিডিয়া উপকমিটির প্রধান হয়েছেন মুহাম্মদ মিরাজ মিয়া এবং সেক্রেটারি হয়েছেন আসিফ মোস্তফা জামাল। ব্র্যান্ডিং-বিষয়ক উপকমিটির প্রধান হয়েছেন তানজিল মাহমুদ এবং সেক্রেটারি হয়েছেন তাহসিন রিয়াজ। আইটি উপকমিটির প্রধান হয়েছেন ফারহাদ আলম ভূঁইয়া এবং সেক্রেটারি হয়েছেন তারিক আদনান মুন।
শৃঙ্খলাবিষয়ক উপকমিটির প্রধান হয়েছেন অ্যাডভোকেট আলী নাছের খান এবং সেক্রেটারি হয়েছেন অ্যাডভোকেট সাকিল আহমাদ। অভ্যর্থনা-বিষয়ক উপকমিটির প্রধান হয়েছেন সাইফুল্লাহ হায়দার এবং সেক্রেটারি হয়েছেন মো. সোহেল রানা।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সশস্ত্র বাহিনী দিবস (২১ নভেম্বর) উপলক্ষে সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর সদস্যদের আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক সংসদ সদস্য মিয়া গোলাম পরওয়ার আজ একটি বিবৃতি দিয়েছেন।
বিবৃতিতে তিনি বলেন, ২১ নভেম্বর সশস্ত্র বাহিনী দিবস। জাতির ইতিহাসে এটি এক গৌরবময় দিন। তিনি মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে জীবন উৎসর্গকারী সশস্ত্র বাহিনীর বীর শহীদদের গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন এবং সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান।
তিনি আরও বলেন, ‘একাত্তর সালের এই দিনে মহান মুক্তিযুদ্ধে আমাদের অকুতোভয় সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর সদস্যরা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ে পাল্টা আক্রমণ শুরু করেন। দেশের মুক্তিবাহিনী, বিভিন্ন আধা সামরিক বাহিনীর সদস্যগণ ও দেশপ্রেমিক জনতা এই সম্মিলিত আক্রমণে অংশ নেন।’
তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, হানাদার পাক বাহিনীকে পরাজিত করে ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়েছিল। তারই ধারাবাহিকতায় প্রতিবছর ২১ নভেম্বর মহান মুক্তিযুদ্ধে এই অগ্রযাত্রা ও বিজয়ের স্মারক হিসেবে সশস্ত্র বাহিনী দিবস পালন করা হয়।
মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, নিরাপত্তা ও শান্তি রক্ষায় সশস্ত্র বাহিনীর আত্মত্যাগ ও দায়িত্বশীল ভূমিকা জাতির ইতিহাসে গৌরবের সঙ্গে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, ভবিষ্যতেও এই ভূমিকা অব্যাহত থাকবে।
পাশাপাশি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অংশ নিয়ে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে চলেছে।
তিনি জোর দিয়ে বলেন, ‘আমাদের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষায় সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকা প্রশ্নাতীত।’ এ ছাড়া, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়সহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্বিপাক মোকাবিলায় এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে বেসামরিক প্রশাসনকে বলিষ্ঠভাবে সহায়তা করায় সশস্ত্র বাহিনী জাতির আস্থার প্রতীক হয়ে উঠেছে।
তিনি আশা করেন, সশস্ত্র বাহিনী সব সময় দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় দেশপ্রেমিক জনতার সঙ্গে একত্রে কাজ করে যাবে।
মিয়া গোলাম পরওয়ার বিশ্বাস করেন, ন্যায়, সত্য ও মানবিকতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা শক্তিশালী একটি সশস্ত্র বাহিনীই জাতিকে নিরাপদ ও স্থিতিশীল ভবিষ্যৎ উপহার দিতে পারে। তিনি মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করেন, ‘তিনি (মহান আল্লাহ) যেন প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশকে নিরাপদ রাখেন এবং সশস্ত্র বাহিনীকে দেশ ও জনগণের সেবায় আরও শক্তি, প্রজ্ঞা ও সাফল্য দান করেন।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে আজ শুক্রবার সকালে আঘাত হানা শক্তিশালী ভূমিকম্পে হতাহত ও ক্ষয়ক্ষতির ঘটনায় শোক ও উদ্বেগ জানিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনি বলেছেন, ‘সরকার পূর্ব থেকেই সতর্ক থাকলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উন্নতি ঘটানোসহ মানুষকে সুরক্ষিত রাখা ও ক্ষয়ক্ষতি কমানো সম্ভব হতো। বাংলাদেশের মানুষ নানা প্রাকৃতিক বিপদসংকুল দুর্যোগ মোকাবিলা করে সব সময় সামনের দিকে এগিয়ে গেছে। আজকের ভূমিকম্পেও বাংলাদেশের মানুষ ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।’
আজ শুক্রবার সংবাদমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে তিনি এসব কথা বলেন।
বিবৃতিতে তারেক রহমান বলেন, ‘আজ বাংলাদেশে প্রবল ভূমিকম্পে মানুষের প্রাণহানি এবং ক্ষয়ক্ষতিতে আমি গভীরভাবে শোকাহত। এই ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে আমি ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের প্রতি সংহতি ও সহানুভূতি প্রকাশ করছি। আমি মহান রাব্বুল আলামিনের নিকট দোয়া করছি, তিনি যেন ভূমিকম্পে হতাহতদের পরিবারকে শোক ও কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা দান করেন।’
ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, ‘বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল—বিএনপি ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে রয়েছে। আমি ভূমিকম্পে নিহতদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত এবং তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা ও আহত মানুষের আশু সুস্থতা কামনা করছি।’
ভূমিকম্পে প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতির ঘটনায় পৃথক আরেক বিবৃতিতে শোক জানিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
তিনি বলেন, ‘প্রাকৃতিক দুর্যোগের এক ভয়াবহ রূপ হলো ভূমিকম্প। বাংলাদেশে সংঘটিত বিধ্বংসী ভূমিকম্পে কমপক্ষে ছয়জনের প্রাণহানি ও দুই শতাধিক মানুষ আহত এবং ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতিতে দেশবাসীর মতো আমিও গভীরভাবে শোকার্ত। এই ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে জীবনহানিসহ জানমালে মারাত্মক ক্ষতি হয়। আমি ক্ষতিগ্রস্ত সেই সব পরিবারের প্রতি জানাচ্ছি শোক ও সহমর্মিতা।’
মির্জা ফখরুল বলেন, ‘এই বিপদের সময় দেশবাসী যেন ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে পারেন, সে জন্য আমি মহান আল্লাহর কাছে মোনাজাত করছি। এই দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে থাকবে বিএনপি। আমি ভূমিকম্পে নিহতদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত এবং তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা ও আহত মানুষের আশু সুস্থতা কামনা করছি।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সশস্ত্র বাহিনী দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সেনাকুঞ্জে পৌঁছেছেন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান জানিয়েছেন, আজ বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে খালেদা জিয়া সেনাকুঞ্জে পৌঁছান।
তিনি আরও জানান, সেনাকুঞ্জে পৌঁছানোর পর অনুষ্ঠান শুরুর আগেই বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং কথা বলেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
এর আগে সেনাকুঞ্জে যাওয়ার উদ্দেশে খালেদা জিয়া গুলশানের বাসা থেকে রওনা দেন। তার সঙ্গে ছিলেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, স্থায়ী কমিটির সদস্য এ জেড এম জাহিদ হোসেন, চেয়ারপারসনের মেডিকেল বোর্ড প্রধান অধ্যাপক ডা. শাহাবুদ্দিন তালুকদার। এ ছাড়া পরিবারের সদস্যদের মধ্যে তার ভাইয়ের স্ত্রী নাসরিন সাঈদ ইস্কান্দার এবং ছেলে আরাফাত রহমান কোকোর স্ত্রী সৈয়দা শামিলা রহমান তার সঙ্গে অনুষ্ঠানে যোগ দেন।
প্রসঙ্গত, যথাযথ মর্যাদা ও উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে আজ শুক্রবার সশস্ত্র বাহিনী দিবস উদ্যাপিত হচ্ছে।
দিবসটি উদ্যাপন উপলক্ষে কর্মসূচির শুরুতে দেশের সব সেনানিবাস, নৌ ঘাঁটি ও স্থাপনা এবং বিমানবাহিনী ঘাঁটির মসজিদগুলোতে দেশের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি, সশস্ত্র বাহিনীর উত্তরোত্তর উন্নতি ও অগ্রগতি এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী সশস্ত্র বাহিনীর শহীদদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে ফজরের নামাজ শেষে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।
১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী সশস্ত্র বাহিনীর শহীদ সদস্যদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে রাষ্ট্রপতি ও সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক মো. সাহাবুদ্দিন এবং প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস সকালে ঢাকা সেনানিবাসের শিখা অনির্বাণে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।
এ সময় সশস্ত্র বাহিনীর একটি চৌকস দল গার্ড অব অনার প্রদান করে। পুষ্পস্তবক অর্পণকালে শহীদদের স্মরণে বিউগলে করুণ সুর বাজানো হয়। পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টা শিখা অনির্বাণে রক্ষিত পরিদর্শন বইয়ে স্বাক্ষর করেন।
এর আগে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধান উপদেষ্টা শিখা অনির্বাণে এসে পৌঁছালে তিন বাহিনী প্রধানগণ এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার তাঁদের স্বাগত জানান।
