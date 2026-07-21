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রাজনীতি

ভারতের ছাত্র-যুব আন্দোলনে সংহতি জানাল ছাত্র ইউনিয়ন

ঢাবি প্রতিনিধি
ভারতের ছাত্র-যুব আন্দোলনে সংহতি জানাল ছাত্র ইউনিয়ন

ভারতের নয়াদিল্লিতে চলমান ছাত্র-যুব আন্দোলনে রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের নিন্দা জানিয়ে আন্দোলনকারীদের প্রতি সংহতি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন। একই সঙ্গে ছাত্র-যুবদের ওপর দমন-পীড়ন বন্ধ এবং তাদের দাবি মেনে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে সংগঠনটি।

আজ মঙ্গলবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি মাহির শাহরিয়ার রেজা এবং সাধারণ সম্পাদক বাহাউদ্দিন শুভ এ আহ্বান জানান।

যৌথ বিবৃতিতে তারা বলেন, ভারতের বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদ এবং শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে দিল্লির যন্তরমন্তরে ছাত্র-যুবরা আন্দোলন করে আসছেন। কিন্তু সরকার তাদের দাবি আমলে না নিয়ে আন্দোলন দমনে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বলে তারা অভিযোগ করেন।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, আন্দোলনকারী সোনম ওয়াংচুককে অনশন মঞ্চ থেকে জোরপূর্বক সরিয়ে নেওয়া এবং ‘সংসদ চলো’ কর্মসূচিতে পুলিশি হামলার ঘটনাকে তারা রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের উদাহরণ হিসেবে দেখছেন। এসব ঘটনার নিন্দা জানিয়ে আন্দোলনরত ছাত্র-যুবদের প্রতি পূর্ণ সংহতি প্রকাশ করেন ছাত্র ইউনিয়নের নেতারা।

নেতৃবৃন্দ বলেন, রাষ্ট্রের অন্যায় ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে ছাত্র-যুবরাই বরাবরই সোচ্চার ভূমিকা পালন করে। ভারতের প্রগতিশীল ছাত্র-যুব সংগঠনগুলো বিজেপি সরকারের অন্যায়-অনিয়ম ও হিন্দুত্ববাদী এজেন্ডার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে বলেও তারা মন্তব্য করেন।

বিবৃতিতে বিশ্বের প্রগতিশীল সংগঠনগুলোর প্রতি ভারতের চলমান ছাত্র-যুব আন্দোলনের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ এবং বিষয়টি নিয়ে আন্তর্জাতিক পরিসরে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

বিষয়:

ছাত্র ইউনিয়নভারতপ্রশ্ন ফাঁসনয়াদিল্লি
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