কারও ফাঁদে পা দেবেন না, দিনশেষে বিজয় নিশ্চিত: শিবির সভাপতি জাহিদুল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১: ৩৬
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন নিয়ে কারও ফাঁদে পা না দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদুল ইসলাম।

আজ মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) ছাত্রশিবিরের প্রচার বিভাগ থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এই আহ্বান জানান তিনি।

জাহিদুল ইসলাম বলেন, ‘আমি ইসলামী ছাত্রশিবিরের সকল দায়িত্বশীল, জনশক্তি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ভাই ও বোনদের প্রতি অনুরোধ করছি—আপনারা ধৈর্য ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে পরিস্থিতি মোকাবিলা করুন। শান্ত থাকুন। কারও ফাঁদে পা দেবেন না। দিনশেষে আপনাদের বিজয় নিশ্চিত ইনশা আল্লাহ।’

নির্বাচনশিবিরডাকসুডাকসু নির্বাচন ২০২৫
