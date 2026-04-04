বিএনপির কাউন্সিল শিগগিরই

শিগগিরই বিএনপির কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। দলের স্থায়ী কমিটির বৈঠকে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানান তিনি।রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে আজ শনিবার রাতে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন দলের চেয়ারম্যান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।
বৈঠক শেষে মির্জা ফখরুল সাংবাদিকদের বলেন, বৈঠকে দলের সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। দলকে শক্তিশালী করতে দ্রুততম সময়ে কাউন্সিল করার বিষয়টি আলোচনায় গুরুত্ব পেয়েছে। পাশাপাশি সরকারের ৪৭ দিনের কর্মসূচি নিয়ে পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা হয়েছে।
মির্জা ফখরুল বলেন, ‘যত দ্রুত কাউন্সিলের দিকে যাওয়া যায় সেই বিষয়ে আমরা চেষ্টা করব। কোরবানির ঈদের আগে কাউন্সিল হবে কি না সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ঈদের আগে সম্ভব নয়। কয়েক মাস সময় লেগে যাবে।
