Ajker Patrika
রাজনীতি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৫ এপ্রিল ২০২৬, ০৭: ০৬
বিএনপির কাউন্সিল শিগগিরই
রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে শনিবার রাতে দলের স্থায়ী কমিটির বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ছবি: আজকের পত্রিকা

শিগগিরই বিএনপির কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। দলের স্থায়ী কমিটির বৈঠকে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানান তিনি।রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে আজ শনিবার রাতে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন দলের চেয়ারম্যান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

বৈঠক শেষে মির্জা ফখরুল সাংবাদিকদের বলেন, বৈঠকে দলের সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। দলকে শক্তিশালী করতে দ্রুততম সময়ে কাউন্সিল করার বিষয়টি আলোচনায় গুরুত্ব পেয়েছে। পাশাপাশি সরকারের ৪৭ দিনের কর্মসূচি নিয়ে পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা হয়েছে।

মির্জা ফখরুল বলেন, ‘যত দ্রুত কাউন্সিলের দিকে যাওয়া যায় সেই বিষয়ে আমরা চেষ্টা করব। কোরবানির ঈদের আগে কাউন্সিল হবে কি না সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ঈদের আগে সম্ভব নয়। কয়েক মাস সময় লেগে যাবে।

বিষয়:

বিএনপিসম্মেলনমির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীররাজনীতিবিদকাউন্সিলতারেক রহমান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

সম্পর্কিত

