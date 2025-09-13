ডাকসু ও জাকসু নির্বাচন শিক্ষা দিয়েছে রাজনীতিতে দম্ভের পতন অনিবার্য: রুহুল আমিন হাওলাদার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জাতীয় পার্টির মহাসচিব (একাংশের) এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার বলেছেন, ‘গেল বছরের জুলাই আগস্টের গণ-অভ্যুত্থান বা জুলাই বিপ্লব এবং ডাকসু ও জাকসু নির্বাচন আমাদের শিক্ষা দিয়ে গেছে, রাজনীতিতে দম্ভ, অহংকার, প্রতিহিংসা থাকলে পতন অনিবার্য।’
আজ শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) সকালে রাজধানীর গুলশানে নিজ কার্যালয়ে জাতীয় পার্টি ঢাকা মহানগর দক্ষিণের নেতাদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় এ কথা বলেন তিনি।
রুহুল আমিন হাওলাদার বলেন, ‘মানুষের মন জয় করতে হলে ভালোবাসা দিয়ে জয় করতে হবে। আস্থা এবং বিশ্বাস অর্জনের জন্য সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গঠনমূলক রাজনীতি করতে হবে। যে রাজনীতিতে থাকবে না কোনো ব্যক্তি স্বার্থ, থাকবে শুধু দেশ এবং দেশের মানুষের কল্যাণ।’
রুহুল আমিন হাওলাদার আরও বলেন, ‘ডাকসু এবং জাকসু নির্বাচনে মানুষের ভালোবাসার জয় হয়েছে। ডাকসু এবং জাকসু নির্বাচন থেকে শিক্ষা নিয়ে আগামী দিনে আমাদের রাজনৈতিক পরিকল্পনা সাজাতে হবে।’
দলীয় প্রতীক লাঙ্গল, নিজেদের নির্বাচিত কমিটির হাতে থাকবে উল্লেখ করে রুহুল আমিন হাওলাদার বলেন, ‘লাঙ্গল যে কোনো ব্যক্তির কাছে নিরাপদ নয়। জি এম কাদের পল্লিবন্ধু এরশাদের ভাই সূত্রে দলের চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি একদিনের জন্য কারাগারে যাননি। একটা বড় মিছিল, সমাবেশ করতে পারেনি। আমরা সকল নিয়মকানুন মেনে সম্মেলন করেছি এবং সার্বিক বিচার-বিবেচনায় জাতীয় পার্টির প্রতীক লাঙ্গল আমাদের চেয়ারম্যান আনিসুল ইসলাম মাহমুদের নেতৃত্বে আমাদের পার্টির কাছে থাকবে।’
সভায় বক্তব্য দেন জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় নেতা মাশরুর মাওলা, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জাতীয় পার্টির আহ্বায়ক শারফুদ্দিন আহমেদ শিপু, সদস্যসচিব মাসুক রহমান, নির্বাহী সদস্য আফতাব গনি, মেহেবুব হাসান, মোহাম্মদ সেলিম, মোতালেব হোসেন প্রমুখ।
