Ajker Patrika
> রাজনীতি

চাঁদাবাজির অভিযোগে নারায়ণগঞ্জে বিএনপির ২ নেতাকে বহিষ্কার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
চাঁদাবাজির অভিযোগে নারায়ণগঞ্জে বিএনপির ২ নেতাকে বহিষ্কার

দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জের দুই নেতাকে বহিষ্কার করেছে বিএনপি। তাঁরা হলেন সিদ্ধিরগঞ্জ থানা বিএনপির সহসভাপতি এস এম আসলাম এবং সিদ্ধিরগঞ্জ থানা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক টি এইচ তোফা।

আজ রোববার সন্ধ্যায় বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এতে বলা হয়, দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ, চাঁদাবাজি এবং দলের নীতি ও আদর্শ পরিপন্থী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ থানা বিএনপির সহসভাপতি এস এম আসলাম এবং সিদ্ধিরগঞ্জ থানা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক টি এইচ তোফাকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির প্রাথমিক সদস্যসহ সব পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

বিষয়:

নারায়ণগঞ্জবিএনপিবহিষ্কার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

জট খুলছে ব্ল্যাংক স্মার্ট কার্ড ক্রয়ের

এনসিপি নেতার বাড়িতে কাফনের কাপড়, চিরকুটে লেখা—‘প্রস্তুত হ রাজাকার’

গণশুনানিতে দুদক চেয়ারম্যানের প্রতি ক্ষোভ দেখালেন মৎস্যচাষি

যাচ্ছিলেন বিয়ের দিন-তারিখ ঠিক করতে, গণপিটুনিতে প্রাণ হারালেন জামাই-শ্বশুর

৪০ পুলিশ কর্মকর্তার পদক প্রত্যাহার, অর্থ ফেরতের নির্দেশ

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

এনসিপি নেতার বাড়িতে কাফনের কাপড়, চিরকুটে লেখা—‘প্রস্তুত হ রাজাকার’

এনসিপি নেতার বাড়িতে কাফনের কাপড়, চিরকুটে লেখা—‘প্রস্তুত হ রাজাকার’

২০৫০ সালের মধ্যে মানুষের আয়ু হবে ১,০০০ বছর: দাবি বিজ্ঞানীদের

২০৫০ সালের মধ্যে মানুষের আয়ু হবে ১,০০০ বছর: দাবি বিজ্ঞানীদের

জট খুলছে ব্ল্যাংক স্মার্ট কার্ড ক্রয়ের

জট খুলছে ব্ল্যাংক স্মার্ট কার্ড ক্রয়ের

১৫৮ বছর আগে হারানো আলাস্কাতেই কি ইউক্রেনের জমি লিখে নেবে রাশিয়া

১৫৮ বছর আগে হারানো আলাস্কাতেই কি ইউক্রেনের জমি লিখে নেবে রাশিয়া

স্ত্রীকে মেরে ফেলেছি, আমাকে নিয়ে যান—৯৯৯–এ স্বামীর ফোন

স্ত্রীকে মেরে ফেলেছি, আমাকে নিয়ে যান—৯৯৯–এ স্বামীর ফোন

সম্পর্কিত

‘মিডিয়া ট্রায়ালের’ শিকার হচ্ছেন এনসিপি নেতারা: যুবশক্তির তরিকুল

‘মিডিয়া ট্রায়ালের’ শিকার হচ্ছেন এনসিপি নেতারা: যুবশক্তির তরিকুল

নিম্নকক্ষেও পিআর পদ্ধতি বাস্তবায়নে আন্দোলন করব: জামায়াত নেতা তাহের

নিম্নকক্ষেও পিআর পদ্ধতি বাস্তবায়নে আন্দোলন করব: জামায়াত নেতা তাহের

চাঁদাবাজির অভিযোগে নারায়ণগঞ্জে বিএনপির ২ নেতাকে বহিষ্কার

চাঁদাবাজির অভিযোগে নারায়ণগঞ্জে বিএনপির ২ নেতাকে বহিষ্কার

রাষ্ট্র কাঠামো সংস্কারের আগে দৃষ্টিভঙ্গির সংস্কার দরকার: সালাহউদ্দিন

রাষ্ট্র কাঠামো সংস্কারের আগে দৃষ্টিভঙ্গির সংস্কার দরকার: সালাহউদ্দিন