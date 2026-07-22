বৈষম্যহীন বাংলাদেশের জন্য আন্দোলন করেছিলাম: হাসনাত আবদুল্লাহ

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক ও কুমিল্লা-৪ আসনের এমপি হাসনাত আবদুল্লাহ বলেছেন, আমরা একটি বৈষম্যহীন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখি। এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য আমরা জুলাই আন্দোলন করেছিলাম। পরে রাজনৈতিক দল গঠন করেছি। আপনাদের কথা দিচ্ছি, এনসিপি আপনাদের অধিকার আদায়ে রাজপথে থাকবে। বৈষম্যহীন বাংলাদেশ বিনির্মাণ হবে।
আজ বুধবার সন্ধ্যায় বাগেরহাট শহরের স্বাধীনতা উদ্যানে জুলাই পদযাত্রা ও পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
পথসভায় এনসিপির বাগেরহাট জেলা সমন্বয়ক মোরশেদ আনোয়ার সোহেলের সভাপত্বিতে আরও বক্তব্য দেন- এনসিপির যুগ্ম-আহ্বায়ক সারোয়ার তুষার, আলী আহসান জুনায়েদ, জাতীয় নারীশক্তির সদস্যসচিব এমপি মাহমুদা মিতু, কেন্দ্রীয় নেতা মহিউদ্দিন রনি, জাতীয় ছাত্রশক্তির আহ্বায়ক জাহিদ আহসান, খুলনা বিভাগীয় এনসিপির সাংগঠনিক সম্পাদক ফরিদুল হক প্রমুখ।
আসন্ন স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে হাসনাত বলেন, স্থানীয় সরকার নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই নির্বাচনে আমরা এমন প্রার্থীকে মনোনয়ন দেব যার কাছ থেকে সেবা পেতে কারও কোনো রাজনৈতিক পরিচয় লাগবে না, অর্থ লাগবে না। যারা দেশের এবং দেশের মানুষের জন্য কাজ করতে চায় এনসিপি তাদেরই মনোনয়ন দেবে। অসহায় মানুষের পাশে থাকার সুযোগ দিতে নির্বাচনে এনসিপির প্রার্থীদের ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান এই নেতা।
জুলাই আন্দোলনে নারীদের অগ্রণী ভূমিকার কথা তুলে ধরে মাহমুদা মিতু বলেছেন, জুলাই আন্দোলনের স্ফুলিঙ্গ ছিল নারীরা। এই নারীরা যখন জেগে উঠবে, যখন নিজেদের অধিকার বুঝবে তখন এ দেশে তাদের সন্তানরা ভালো লাগবে, তাদের স্বামীরা ভালো থাকবে, পরিবার ভালো থাকবে। তাই সেই জায়গা থেকে নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে হবে।
মিতু আরও বলেন, আমরা এনসিপি থেকে ছয়জন এবং নারী দুইজন এমপি পদ পেয়েছি। এই আটজনের কণ্ঠস্বর টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। সবাই জানে এই আটজন বাংলাদেশের প্রয়োজন নিয়ে কথা বলছে। আপনাদের প্রতি অনুরোধ, তরুণেরা নতুন রাজনীতিতে আসছে তাদের সমর্থন দিতে হবে।
বর্তমান সরকারকে উদ্দেশ করে এনসিপির যুগ্ম সদস্যসচিব সারোয়ার তুষার বলেন, বাংলাদেশের হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষ সংস্কার চায়, দেশের পরিবর্তন চায়। গণভোট ও সংস্কারের পক্ষে মানুষের যে আবেগ তারা সেটিকে পেছন থেকে ছুরিকাঘাত করছে এবং আত্মসাৎ করেছে। এখন তারা বলছে গণভোট অসাংবিধানিক। গণভোট যদি অবৈধ হয় তাহলে বিএনপি নামক যে দল আছে তাও অবৈধ।
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