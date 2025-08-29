Ajker Patrika
ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্র ফিরে আসবে: আমীর খসরু

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন আমীর খসরু। ছবি: আজকের পত্রিকা
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন আমীর খসরু। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, সবাই নির্বাচনের অপেক্ষায় রয়েছেন। নির্বাচন ফেব্রুয়ারিতে হবে। ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের গণতন্ত্র ফিরে আসবে। বাংলাদেশের মানুষ তাদের মনের কথাগুলো বলতে পারবে। জনগণ তাদের প্রতিনিধি ও সরকার নির্বাচিত করতে পারবে, যারা জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে, জবাবদিহি থাকবে।

আজ শুক্রবার সকালে বরিশালে জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে বিএনপিপন্থী ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে বরিশাল বিভাগীয় ব্যবসায়ী ফোরাম আয়োজিত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প মেলার উদ্বোধন ও মতনিমিয় সভায় আমীর খসরু এসব কথা বলেন।

আমীর খসরু বলেন, ‘অনির্বাচিত সরকারের ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করতে চাই না। এটা একটি সাময়িক সরকার। বিএনপি অপেক্ষা করছে একটি নির্বাচিত সরকারের জন্য। জনগণ আমাদের সমর্থন দিলে আমরা নির্বাচনে বিজয়ী হব। তার প্রস্তুতি আমরা আগেভাগে নিচ্ছি। যাতে প্রথম দিন থেকে দেশের মানুষের পাশে আমরা দাঁড়াতে পারি।’

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য বলেন, ‘অর্থনীতিকে গণতন্ত্রায়ণ করার প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে প্রতিটি বিভাগে আমরা যাচ্ছি। অর্থনীতি আগে কিছু সীমিত লোকের হাতে ছিল, কিছু গোষ্ঠীর হাতে ছিল। আমরা অর্থনীতিকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চাই। কুটির শিল্পসহ যারা বিভিন্ন অঞ্চলে হাতে বিভিন্ন পণ্য তৈরি করছে, সেই পণ্যগুলোকে ব্র্যান্ডিং করতে হবে। ব্র্যান্ডিং করে দেশে-বিদেশে আন্তর্জাতিক বাজারে প্ল্যাটফর্ম করে দিতে হবে। আমরা চাই, অর্থনীতিতে তাদের অংশগ্রহণ অনেক বেশি হতে হবে এবং এ লোকগুলোর জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন হতে হবে। এই লোকগুলোই যেন আরও বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে।’

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মজিবর রহমান সরোয়ার, মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল ও জহির উদ্দিন স্বপন।

