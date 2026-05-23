ঢাবি ছাত্র ইউনিয়নের নতুন সভাপতি দূর্জয়, সম্পাদক মোস্তাকিম

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) সংসদের নবগঠিত কমিটির সভাপতি দূর্জয় রায় ও সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন মুহাম্মদ মোস্তাকিম। সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন মিশকাতুল মাশিয়াত। ঢাবি সংসদের ৩৬তম সম্মেলন ও কাউন্সিল অধিবেশনে এই কমিটি ঘোষণা করা হয়।
কাউন্সিল অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে দুটি পদ ফাঁকা রেখে ২৭ সদস্যবিশিষ্ট নতুন কমিটি গঠন করা হয়।
নবনির্বাচিত কমিটির সহসভাপতি হয়েছেন মধুসূদন কর্মকার, অর্থী আনজুম, ফাতিন ইশরাক ও সাব্বির হোসেন। সহকারী সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন ইসরাত জাহান অনু, ফাহিম ইনতিসার তাসীন ও জোবায়ের ইবনে ইমাম।
এ ছাড়া কোষাধ্যক্ষ সীমান্ত রঞ্জন চাকমা, দপ্তর সম্পাদক মৃধা রাইয়ান, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ফাইজা ফাইরুজ রিমঝিম এবং শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক হিসেবে আনিয়া খান নির্বাচিত হয়েছেন।
সংগঠনটির পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়। গত বৃহস্পতিবার (২১ মে) কলাভবনের বটতলায় আয়োজিত উদ্বোধনী সমাবেশের মাধ্যমে সম্মেলনের কার্যক্রম শুরু হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন আনু মুহাম্মদ।
সমাবেশে বক্তব্য দেন ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সভাপতি তামজীদ হায়দার এবং বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক মাঈন আহমেদ। সভাপতিত্ব করেন বিদায়ী সভাপতি মেঘমল্লার বসু।
