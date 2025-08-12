তরুণদের সামরিক প্রশিক্ষণ দিতে হবে: নাহিদ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জাতীয় প্রতিরক্ষার অংশ হিসেবে তরুণদের গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। তিনি বলেছেন, ‘তরুণদের সামরিকভাবে ট্রেনিং করতে হবে। বাংলাদেশের গণপ্রতিরক্ষার অংশীদার করতে হবে। দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য তরুণদের সব সময়ের জন্য প্রস্তুত করে রাখতে হবে।’
বাংলাদেশে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় সংকট হচ্ছে স্থিতিশীলতা এবং জাতীয় ঐক্য ধরে রাখা বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। তিনি বলেছেন, ‘যদি রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের মধ্যে ঐক্য ধরে রাখতে না পারে, দেশে আরেকটি ১/১১ আসবে।’
আজ মঙ্গলবার রাজধানীর ফার্মগেটে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনে আন্তর্জাতিক যুব দিবস উপলক্ষে যুবশক্তি আয়োজিত জাতীয় যুব সম্মেলনে এসব কথা বলেন নাহিদ ইসলাম।
সংগঠনের আহ্বায়ক সভাপতি তারিকুল ইসলাম যুব ইশতেহার পাঠ করেন। সদস্যসচিব জাহেদুল ইসলামের সঞ্চালনায় আরও বক্তব্য দেন জামায়াতের নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের, বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি, এবি পার্টির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান ফুয়াদ, এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন, মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক সামান্তা শারমিন, আরিফুল ইসলাম আদীব, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্যসচিব তাসনিম জারা, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক আব্দুল হান্নান মাসউদ, উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ, দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম প্রমুখ।
গণ-অভ্যুত্থানের শক্তি এখনো মাঠে আছে মন্তব্য করে নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘গত এক বছর ছাড় দিয়েছি, জুলাই ঘোষণাপত্র ছাড় দিয়েছি, জুলাই সনদে কোনো ছাড় হবে না। এক শতাংশ ছাড়ও দেওয়া হবে না। আমরা নির্বাচন চাই। নির্বাচন, গণতন্ত্র ও ভোটাধিকারের জন্যই আমাদের লড়াই ছিল। কিন্তু আমরা এ-ও বলেছি, পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশকে যেতে হবে। যে পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি এই সরকার শহীদদের রক্তের ওপর দিয়ে ক্ষমতায় এসেছে, সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত, এই সরকার যেতে পারবে না। কোনো রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় যেতে পারবে না।’ এবারের ভোট তারুণ্যের পক্ষে দেওয়ার আহ্বান করেছেন।
জুলাই গণ-অভ্যুত্থান শেষ হয়নি মন্তব্য করে এনসিপির আহ্বায়ক বলেন, ‘আমাদের এ লড়াই, তরুণদের এ লড়াই, এ দায়িত্ব সমাপ্ত হয় নাই। ’২৪-এর গণ-অভ্যুত্থান কে ব্যর্থ করে দিতে, প্রজন্মকে প্রতারিত করতে সকল ধরনের আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু আমরা বলতে চাই, সমীকরণ এখনো শেষ হয়ে যায় নাই। ফলে, যারা এখনই সমীকরণ মিলিয়ে ফেলছে, তারা ভুল পথে হাঁটছে।’
