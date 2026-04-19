তেলের দাম বৃদ্ধি জীবনযাত্রা কঠিন করে তুলবে, উপায় বের করুন: সরকারকে চরমোনাই পীর

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম। ছবি: সংগৃহীত

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম (পীর চরমোনাই) বলেছেন, ‘তেলের দাম বৃদ্ধির সঙ্গে নিত্যপণ্যের দাম, যোগাযোগ খরচসহ জীবনযাত্রার প্রতিটি কাজ জড়িত। তেলের দাম বৃদ্ধি হলে সকল কিছুর দাম বাড়ে। যার প্রভাব সরাসরি নিম্ন ও মধ্যবিত্তের ওপরে পড়বে এবং জীবনযাত্রা আরও দুর্বিষহ হয়ে উঠবে।’ এই সংকট মোকাবিলায় সরকারকে বিকল্প উপায় খুঁজে বের করার আহ্বান জানান তিনি।

আজ রোববার এক বিবৃতিতে এ আহ্বান জানান ইসলামী আন্দোলনের এ নেতা।

পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ পীর চরমোনাই বলেন, ‘তেলের দাম লিটার প্রতি ১৫ থেকে ২০ টাকা পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। প্রথমত, লিটার প্রতি একসঙ্গে ১৫-২০ টাকা বৃদ্ধি সকল ক্ষেত্রে অনেক বড় চাপ তৈরি করবে। দ্বিতীয়ত, একদল অসাধু ব্যবসায়ী এর অপব্যবহার করে আনুপাতিক হারে অনেক বেশি মূল্যবৃদ্ধি করে জনজীবনকে আরও কঠিন করে তুলবে। আমাদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা বলে, সরকারের তদারকি ও দক্ষতার অভাবে অসৎ ব্যবসায়ীরা তাদের অপকর্মে সফলতাও পাবে।’

সরকারকে আহ্বান জানিয়ে ইসলামী আন্দোলনের এ নেতা বলেন, ‘সরকারকে বলব, প্রশাসনের সকল শক্তি ব্যবহার করে প্রতিটি ক্ষেত্রে নজরদারি করুন। তদারকি করুন। কেউ যেন তেলের মূল্যবৃদ্ধির অসৎ ব্যবহার করতে না পারে।’

