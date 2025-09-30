Ajker Patrika
> রাজনীতি

আওয়ামী লীগ ফেরা নিয়ে প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্য জাতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা: মাসুদ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
জামায়াতে ইসলামীর ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সেক্রেটারি ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ। ফাইল ছবি
জামায়াতে ইসলামীর ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সেক্রেটারি ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ। ফাইল ছবি

আওয়ামী লীগ ফেরা নিয়ে প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্য জাতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সেক্রেটারি ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ। তিনি বলেছেন, ‘“আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করা হয়নি, কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে; যেকোনো সময় আওয়ামী লীগের কার্যক্রম সচল হতে পারে”—প্রধান উপদেষ্টার এমন বক্তব্য গণমাধ্যমে এসেছে। ওই বক্তব্য পুরো জাতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার শামিল।’

আজ মঙ্গলবার রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে জামায়াতের ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ আয়োজিত এক ছাত্র প্রতিনিধি সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

শফিকুল ইসলাম মাসুদ বলেন, সরকার আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ না করলেও এ দেশের জনগণ ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগকে গণহত্যাকারী দল হিসেবে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। পৃথিবীর কোথাও গণহত্যাকারী দল জনগণের সামনে দ্বিতীয়বার ফিরে আসতে পারেনি। আওয়ামী লীগও ফিরে আসতে পারবে না। যারা আওয়ামী লীগকে পুনর্বাসনের চেষ্টা করবে, জনগণ তাদের প্রতিহত করবে। জনগণের বুকে গুলি চালানো গণহত্যাকারী দল রাজনীতি করার অধিকার হারিয়েছে।

জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য মাসুদ আরও বলেন, যে আওয়ামী লীগ জুলাই আন্দোলনে ছাত্র-জনতার বুকে গুলি চালিয়ে দুই হাজারের অধিক শহীদ ও ৫০ হাজারে অধিক মানুষকে আহত-পঙ্গু করেছে, বিগত ১৫ বছর দেশের জনগণের ওপর জুলুম-নির্যাতন চালিয়েছে, অসংখ্য মানুষকে খুন-গুম করেছে, মানুষের অধিকার কেড়ে নিয়েছে, সেই আওয়ামী লীগকে কোনোভাবেই রাজনৈতিক দল বলা যায় না। আওয়ামী লীগকে গণহত্যাকারী দল বলতে হবে।

সমাবেশে ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি জেনারেল নুরুল ইসলাম সাদ্দাম ছাত্র উপদেষ্টাদের সমালোচনা করে বলেন, ‘তারা কোন যোগ্যতাবলে উপদেষ্টা হয়েছে, যারা উপদেষ্টা হয়ে জুলাই যোদ্ধাদের পাশে দাঁড়াতে পারেনি। তারা উপদেষ্টা পদে থাকার নৈতিকতা হারিয়েছে। উপদেষ্টা পদে বসে বিলাসী জীবন যাপনের জন্য বিপ্লব হয়নি।’

জামায়াতের ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের কর্মপরিষদ সদস্য আব্দুস সালামের সভাপতিত্বে সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন ছাত্রশিবির ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সভাপতি মো. হেলাল উদ্দিন রুবেল, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (জাকুস) নবনির্বাচিত জিএস মাজহারুল ইসলাম প্রমুখ।

বিষয়:

প্রধান উপদেষ্টাআওয়ামী লীগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

গাজায় মার্কিন শান্তি প্রস্তাবে আরব-ইউরোপসহ সবাই একমত, কী আছে ট্রাম্পের ২০ দফায়

সাবেক শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদের জানাজায় মানুষের ঢল

ছাত্রলীগ নেতার নেতৃত্বে হামলা, ছুরিকাঘাতে জামায়াত নেতা নিহত

খুব কষ্ট পেলাম! লাশের হাতে হ্যান্ডকাফ— সাবেক শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদের মৃত্যু প্রসঙ্গে মান্না

পুলিশের জালে জালিয়াতির মামলায় ফাঁসলেন ‘সম্পদের দেবী’, উদ্ধার ৬১ হাজার বিটকয়েন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

লন্ডনে মহাত্মা গান্ধীর ভাস্কর্যে ‘গান্ধী ও মোদি সন্ত্রাসী’ লেখা গ্রাফিতি

লন্ডনে মহাত্মা গান্ধীর ভাস্কর্যে ‘গান্ধী ও মোদি সন্ত্রাসী’ লেখা গ্রাফিতি

গান গাওয়া ও শোনা নিষিদ্ধের দাবিও উঠবে

গান গাওয়া ও শোনা নিষিদ্ধের দাবিও উঠবে

নেই কসাইখানা, ছড়াচ্ছে রোগ

নেই কসাইখানা, ছড়াচ্ছে রোগ

ব্রিটেনে স্থায়ীভাবে বসবাসের যোগ্যতাগুলো বলে দিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

ব্রিটেনে স্থায়ীভাবে বসবাসের যোগ্যতাগুলো বলে দিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

হামলার জন্য কাতারের প্রধানমন্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাইলেন নেতানিয়াহু

হামলার জন্য কাতারের প্রধানমন্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাইলেন নেতানিয়াহু

সম্পর্কিত

তারেক মনোয়ারের বক্তব্যের ‘দায় নেবে না’ জামায়াত

তারেক মনোয়ারের বক্তব্যের ‘দায় নেবে না’ জামায়াত

জুলাই সনদ: বৃহত্তর ঐকমত্য তৈরিতে তৎপর গণতন্ত্র মঞ্চ

জুলাই সনদ: বৃহত্তর ঐকমত্য তৈরিতে তৎপর গণতন্ত্র মঞ্চ

আওয়ামী লীগ ফেরা নিয়ে প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্য জাতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা: মাসুদ

আওয়ামী লীগ ফেরা নিয়ে প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্য জাতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা: মাসুদ

জামায়াত আমিরের সঙ্গে আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

জামায়াত আমিরের সঙ্গে আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ