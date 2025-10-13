এবার ইসির কাছে ‘শাপলা’ প্রতীকের পুরোনো দাবি তুলল বাংলাদেশ কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
এবার শাপলা প্রতীক চেয়ে ইসিতে আবেদন করেছে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ কংগ্রেস। দলটির বর্তমান প্রতীক ডাবের পরিবর্তে শাপলা চেয়ে আজ সোমবার আবেদন করে দলটি। দলের মহাসচিব ইয়ারুল ইসলাম স্বাক্ষরিত আবেদন ইসিতে জমা দেন দপ্তর সম্পাদক তুষার রহমান।
দলটির আবেদনে বলা হয়, ‘২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলাদেশ কংগ্রেস দলীয় প্রতীক হিসেবে ‘‘শাপলা’’ ব্যবহার করে আসছিল। তবে ২০১৭ সালে নিবন্ধনের আবেদন করার সময় কমিশনের তরফে থেকে বলা হয়, শাপলা জাতীয় প্রতীক, এটি দলীয় প্রতীক হতে পারে না। ইসির উক্ত কথার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ‘‘বই’’ প্রতীক প্রস্তাব করে আবেদন জমা দিই, যদিও আবেদনপত্রের সঙ্গে জমা করা কাগজপত্র ও দলীয় লোগোতে তখনো শাপলার ছবি ছিল।’
জানা যায়, একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে কোনো দলকেই নিবন্ধন দেয়নি কে এম নূরুল হুদা কমিশন। সে সময় নিবন্ধন না পাওয়ায় দলটি আদালতের দ্বারস্থ হয়। এরপর ২০১৯ সালে আদালতের আদেশে দলটিকে নিবন্ধন দেয় ইসি।
বাংলাদেশ কংগ্রেসের আবেদনে আরও বলা হয়েছে, ‘মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের উভয় বিভাগের রায় অনুসারে যখন বাংলাদেশ কংগ্রেসের নিবন্ধন দেওয়া হয়, তখন আমরা ‘‘বই’’ প্রতীক দাবি করি। কিন্তু গেজেটভুক্ত প্রতীকের বাইরে প্রতীক দেওয়া সম্ভব নয় বলে আমাদের ‘‘ডাব’’ প্রতীক নিতে বাধ্য করা হয়।
সম্প্রতি কোনো কোনো রাজনৈতিক দলের তরফে ‘‘শাপলা’’ প্রতীক চাওয়া হচ্ছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় প্রতীক ‘‘শাপলা’’কে যদি দলীয় প্রতীক হিসেবে বরাদ্দ দেওয়া হয়, সে ক্ষেত্রে প্রথম দাবিদার বাংলাদেশ কংগ্রেসকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।’
এদিকে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সংরক্ষিত তালিকায় না থাকলেও জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) শাপলা প্রতীকের জন্য অনড় অবস্থানে রয়েছে। এর আগে গত জুনে শাপলা বা দোয়েল পাখি প্রতীক বরাদ্দ চেয়ে নিরাশ হয় নাগরিক ঐক্য। এনসিপির দাবির পর নাগরিক ঐক্য থেকেও পুনরায় ইসিকে চিঠি দেওয়া হয়েছিল।
