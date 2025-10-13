Ajker Patrika
> রাজনীতি

এবার ইসির কাছে ‘শাপলা’ প্রতীকের পুরোনো দাবি তুলল বাংলাদেশ কংগ্রেস

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৪ অক্টোবর ২০২৫, ১০: ৫৭
এবার ইসির কাছে ‘শাপলা’ প্রতীকের পুরোনো দাবি তুলল বাংলাদেশ কংগ্রেস

এবার শাপলা প্রতীক চেয়ে ইসিতে আবেদন করেছে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ কংগ্রেস। দলটির বর্তমান প্রতীক ডাবের পরিবর্তে শাপলা চেয়ে আজ সোমবার আবেদন করে দলটি। দলের মহাসচিব ইয়ারুল ইসলাম স্বাক্ষরিত আবেদন ইসিতে জমা দেন দপ্তর সম্পাদক তুষার রহমান।

দলটির আবেদনে বলা হয়, ‘২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলাদেশ কংগ্রেস দলীয় প্রতীক হিসেবে ‘‘শাপলা’’ ব্যবহার করে আসছিল। তবে ২০১৭ সালে নিবন্ধনের আবেদন করার সময় কমিশনের তরফে থেকে বলা হয়, শাপলা জাতীয় প্রতীক, এটি দলীয় প্রতীক হতে পারে না। ইসির উক্ত কথার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ‘‘বই’’ প্রতীক প্রস্তাব করে আবেদন জমা দিই, যদিও আবেদনপত্রের সঙ্গে জমা করা কাগজপত্র ও দলীয় লোগোতে তখনো শাপলার ছবি ছিল।’

জানা যায়, একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে কোনো দলকেই নিবন্ধন দেয়নি কে এম নূরুল হুদা কমিশন। সে সময় নিবন্ধন না পাওয়ায় দলটি আদালতের দ্বারস্থ হয়। এরপর ২০১৯ সালে আদালতের আদেশে দলটিকে নিবন্ধন দেয় ইসি।

বাংলাদেশ কংগ্রেসের আবেদনে আরও বলা হয়েছে, ‘মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের উভয় বিভাগের রায় অনুসারে যখন বাংলাদেশ কংগ্রেসের নিবন্ধন দেওয়া হয়, তখন আমরা ‘‘বই’’ প্রতীক দাবি করি। কিন্তু গেজেটভুক্ত প্রতীকের বাইরে প্রতীক দেওয়া সম্ভব নয় বলে আমাদের ‘‘ডাব’’ প্রতীক নিতে বাধ্য করা হয়।

সম্প্রতি কোনো কোনো রাজনৈতিক দলের তরফে ‘‘শাপলা’’ প্রতীক চাওয়া হচ্ছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় প্রতীক ‘‘শাপলা’’কে যদি দলীয় প্রতীক হিসেবে বরাদ্দ দেওয়া হয়, সে ক্ষেত্রে প্রথম দাবিদার বাংলাদেশ কংগ্রেসকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।’

এদিকে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সংরক্ষিত তালিকায় না থাকলেও জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) শাপলা প্রতীকের জন্য অনড় অবস্থানে রয়েছে। এর আগে গত জুনে শাপলা বা দোয়েল পাখি প্রতীক বরাদ্দ চেয়ে নিরাশ হয় নাগরিক ঐক্য। এনসিপির দাবির পর নাগরিক ঐক্য থেকেও পুনরায় ইসিকে চিঠি দেওয়া হয়েছিল।

বিষয়:

ইসিনির্বাচন কমিশনরাজনৈতিক দল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাংলাদেশ-হংকং: সমতায় ফিরল বাংলাদেশ

এরদোয়ানের বাধায় নেতানিয়াহুকে মিসরের সম্মেলনে নিতে পারলেন না ট্রাম্প

ইসরায়েল থেকে মুক্তি পেলেও ফিলিস্তিনে ফিরছেন না ১৫৪ জন, যেতে হবে ‘অমানবিক’ নির্বাসনে

ভারতে দলিত পুলিশ কর্মকর্তার আত্মহত্যায় তোলপাড়, সুইসাইড নোটে বর্ণবৈষম্যের অভিযোগ

বাংলাদেশ-হংকং ফুটবল ম্যাচ টিভিতে দেখাবে না, তাহলে দেখার উপায়

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

শ্বশুরবাড়ি থেকে আ.লীগ নেত্রীর লাশ উদ্ধার

শ্বশুরবাড়ি থেকে আ.লীগ নেত্রীর লাশ উদ্ধার

সোনার দামের পাগলা ঘোড়া ছুটছে, গড়ছে রেকর্ডের পর রেকর্ড

সোনার দামের পাগলা ঘোড়া ছুটছে, গড়ছে রেকর্ডের পর রেকর্ড

‘এনসিপির কার্যক্রম বিপ্লবের সঙ্গে সাংঘর্ষিক’ বলে জয়পুরহাটের প্রধান সমন্বয়কের পদত্যাগ

‘এনসিপির কার্যক্রম বিপ্লবের সঙ্গে সাংঘর্ষিক’ বলে জয়পুরহাটের প্রধান সমন্বয়কের পদত্যাগ

চীনের পর ব্রহ্মপুত্রে বাঁধ নির্মাণের মহাপরিকল্পনা ভারতের, বাংলাদেশের বিপদ

চীনের পর ব্রহ্মপুত্রে বাঁধ নির্মাণের মহাপরিকল্পনা ভারতের, বাংলাদেশের বিপদ

বাটা শুর ৬৩ বছরের ইতিহাসে প্রথম নারী এমডি হলেন ফারিয়া ইয়াসমিন

বাটা শুর ৬৩ বছরের ইতিহাসে প্রথম নারী এমডি হলেন ফারিয়া ইয়াসমিন

সম্পর্কিত

ইশতেহার নয়, মুখ্য হয়ে ওঠে কোন দল বড়: সামান্তা শারমিন

ইশতেহার নয়, মুখ্য হয়ে ওঠে কোন দল বড়: সামান্তা শারমিন

জামায়াত আমিরের সঙ্গে ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

জামায়াত আমিরের সঙ্গে ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

গণতন্ত্র উত্তরণের পরীক্ষায় বিএনপিকে উত্তীর্ণ হতে হবে: মির্জা ফখরুল

গণতন্ত্র উত্তরণের পরীক্ষায় বিএনপিকে উত্তীর্ণ হতে হবে: মির্জা ফখরুল

জাতীয় নির্বাচনের আগে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন ও গণভোটসহ ৭ দাবিতে জাগপার মানববন্ধন

জাতীয় নির্বাচনের আগে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন ও গণভোটসহ ৭ দাবিতে জাগপার মানববন্ধন