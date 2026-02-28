Ajker Patrika
গতানুগতিক বিরোধী দল হিসেবে সংসদে ফাংশন করতে চাই না: শফিকুর রহমান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ২০: ২৫
জামায়াতে ইসলামীর আয়োজিত ইফতার মাহফিলে বক্তব্য দেন শফিকুর রহমান। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

সংসদে গতানুগতিক বিরোধী দলের ভূমিকা পালনের পরিবর্তে জনগণের প্রত্যাশা পূরণে কার্যকর রাজনীতি করতে চায় জামায়াতে ইসলামী—এমন মন্তব্য করেছেন দলটির আমির ও বিরোধীদলীয় নেতা শফিকুর রহমান।

আজ শনিবার রাজধানীর বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে জামায়াতে ইসলামীর আয়োজিত ইফতার মাহফিলে বক্তব্য দিতে গিয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে জামায়াত নেতাদের যখন ফাঁসি কার্যকর করা হচ্ছিল, সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া হরতাল ঘোষণা দিয়েছিলেন উল্লেখ করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন জামায়াত আমির। তিনি বলেন, ‘আজকে তাঁর (খালেদা জিয়া) সন্তানের ওপরে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পড়েছে। আমরা গতানুগতিক কোনো বিরোধী দল হিসেবে এই সংসদে ফাংশন করতে চাই না। আমরা চাই, এই সংসদ হোক অর্থবহ, জনগণের সমস্ত চাওয়া-পাওয়ার কেন্দ্র।’

শফিকুর রহমান বলেন, ‘সরকারি দল যেমন দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবে, আমরাও বিরোধী দলের অবস্থান থেকে দায়িত্বশীল ও গঠনমূলক ভূমিকা পালন করতে চাই। অতীতে আমরা বিরোধী দল দেখেছি। নির্বাচন যেমন আমি-ডামি ছিল, বিরোধী দলও তেমনি আমি-ডামি ছিল। এই ধরনের কোনো বিরোধী দল কোনো দেশের জন্য ভালো কোনো বার্তা বয়ে আনতে পারে না।’

সরকারের গৃহীত সব সংগত পদক্ষেপে বিরোধী দলের পূর্ণ সমর্থন থাকবে জানিয়ে জামায়াত আমির বলেন, ‘কিন্তু আমাদের বিবেচনায় আমরা যদি দেখি যে, সরকার কোনো অসংগত সিদ্ধান্ত কিংবা পদক্ষেপ নিয়েছে... সরকার আমাদের পরামর্শ গ্রহণ না করলে বিরোধী দলের যে ভূমিকা, সেটাই আমরা পালন করব। আমরা জাতীয় অধিকারের পক্ষে দাঁড়াব এবং জাতিকেও আমাদের সঙ্গে শামিল থাকতে বলব।’

এর আগে একই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে রাজনৈতিক দলগুলোকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, দেশের মানুষ অনেক প্রত্যাশা নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে এবং জাতীয় স্বার্থে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

অনেক আশা নিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে মানুষ: তারেক রহমানঅনেক আশা নিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে মানুষ: তারেক রহমান

এ সময় দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর উদ্দেশে তারেক রহমান বলেন, ‘আজকে আমাদের এই ইফতার মাহফিলে, আসুন, আমরা আল্লাহর নামে শপথ গ্রহণ করি যে, আমাদের আগামী দিনের কাজগুলো হবে এই দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য। আসুন, আমরা আল্লাহর দরবারে সেই রহমত চাই, যার মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের এই দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য, এই দেশের ভাগ্য পরিবর্তনে কাজ করার তৌফিক দেবেন।’

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য আবদুল মঈন খান, মির্জা আব্বাস, জামায়াতের নায়েবে আমির এ টি এম আজহারুল ইসলাম, আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মামুনুল হকসহ অন্য রাজনৈতিক নেতারা।

বিষয়:

ইফতারতারেক রহমানশফিকুর রহমান চৌধুরীজামায়াতে ইসলামী
