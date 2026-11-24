আ.লীগ নেতাকে ডিম-পানি খাইয়ে পুলিশে তুলে দিলেন যুবদল নেতা
রাজধানীর পল্টন এলাকা থেকে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের এক নেতাকে আটক করে সেদ্ধ ডিম, পানি ও কফি খাইয়ে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেছেন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবদলের সদস্যসচিব রবিউল ইসলাম নয়ন ও তাঁর অনুসারীরা।
আজ মঙ্গলবার রাতে এ ঘটনা ঘটে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ঘটনার একটি ভিডিওতে দেখা যায়, আটকের পর ওই ব্যক্তির পরিচয় জানতে চান রবিউল ইসলাম নয়ন। একপর্যায়ে ওই ব্যক্তি নিজেকে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের লালবাগ থানার ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক বলে পরিচয় দেন।
এ সময় রবিউল ইসলাম নয়ন অভিযোগ করেন, শেখ হাসিনার আগমন কিংবা দলীয় কর্মসূচিকে সামনে রেখে নাশকতার পরিকল্পনা করতে ওই ব্যক্তি এলাকায় অবস্থান করছিলেন। রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় নাশকতার পরিকল্পনায় জড়িত আওয়ামী লীগের পদধারী নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়ার কথাও বলেন তিনি।
ভিডিওতে আরও দেখা যায়, আটকের পর ওই ব্যক্তিকে আতঙ্কিত না হওয়ার আশ্বাস দেন যুবদল নেতা নয়ন। পরে তাঁকে দুটি সেদ্ধ ডিম, পানি ও কফি খেতে দেওয়া হয়। একই সঙ্গে আটক ব্যক্তির মানিব্যাগ, মোবাইল ফোনসহ ব্যক্তিগত জিনিসপত্র যেন যথাযথভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়, সে নির্দেশনা দেন উপস্থিত নেতা-কর্মীদের।
পরে ওই আওয়ামী লীগ নেতাকে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। তবে তাঁর বিরুদ্ধে আনা নাশকতার পরিকল্পনার অভিযোগের বিষয়ে পল্টন থানায় একাধিকবার মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলেও পুলিশের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।