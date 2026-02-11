যে কেন্দ্রে ভোট দেবেন মামুনুল হক

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির এবং ঢাকা ১৩ আসনে ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী মাওলানা মামুনুল হক ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোহাম্মদপুরে ভোট দেবেন।
আগামীকাল বৃহস্পতিবার সকাল ৮টায় মোহাম্মদপুরে সাত মসজিদ রোডে অবস্থিত সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলায় স্থাপিত ভোটকেন্দ্রে তিনি ভোট দেবেন।
আজ বুধবার দলের পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। নির্বাচনে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতারা কে কোথায় ভোট দেবেন তা জানিয়েছে দলটি। আজ বুধবার দলের মিডিয়া সেলের পক্ষ থেকে পাঠানো এক বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়।১ ঘণ্টা আগে
সৈয়দপুর বিমানবন্দরে বিপুল টাকাসহ ঠাকুরগাঁও জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির বেলাল উদ্দিনের আটক হওয়ার ঘটনাকে ‘বিচ্ছিন্ন ঘটনা’ মনে করছে না বিএনপি। দেশব্যাপী এ রকম আরও ঘটনা ঘটছে বলে মনে করছে দলটি।২ ঘণ্টা আগে
ঠাকুরগাঁও জেলা জামায়াতের আমির অধ্যাপক বেলাল উদ্দিন প্রধানকে অর্ধকোটির বেশি টাকাসহ আটকের ঘটনাকে ‘দুরভিসন্ধিমূলক ও ষড়যন্ত্র’ বলে দাবি করেছেন ঠাকুরগাঁও-১ (সদর) আসনে ১১ দলীয় জোট মনোনীত জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী দেলাওয়ার হোসেন।২ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের ভোট গ্রহণ হবে আগামীকাল বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি)। এদিন জামায়াত আমিরসহ দলের অন্য নেতারা কে কোথায় ভোট দেবেন, সেই তথ্য জানিয়েছে দলটির কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগ।৩ ঘণ্টা আগে