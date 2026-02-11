Ajker Patrika
যে কেন্দ্রে ভোট দেবেন মামুনুল হক

বাসস, ঢাকা  
আপডেট : ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৭: ৪৪
ঢাকা-১৩ আসনের প্রার্থী মামুনুল হক। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির এবং ঢাকা ১৩ আসনে ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী মাওলানা মামুনুল হক ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোহাম্মদপুরে ভোট দেবেন।

আগামীকাল বৃহস্পতিবার সকাল ৮টায় মোহাম্মদপুরে সাত মসজিদ রোডে অবস্থিত সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলায় স্থাপিত ভোটকেন্দ্রে তিনি ভোট দেবেন।

আজ বুধবার দলের পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

