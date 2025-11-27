তিন আসনে বিএনপির প্রার্থী বদলের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য ঘোষিত বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে বৃহস্পতিবার কিশোরগঞ্জ-৫, গোপালগঞ্জ-২ ও কুড়িগ্রাম-৩ আসনে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। দলটির মনোনয়নবঞ্চিত নেতাদের কর্মী-সমর্থকেরা এসব কর্মসূচির আয়োজন করেন। ৩ নভেম্বর দলীয় প্রার্থী ঘোষণার পর থেকে এসব কর্মসূচি পালিত হচ্ছে।
গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি জানান, গোপালগঞ্জ-২ আসনে দলীয় মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে শোডাউন করেছেন বিএনপি থেকে মনোনয়নবঞ্চিত পাঁচ প্রার্থী। বেলা ১১টার দিকে গোপালগঞ্জে শহরের গেটপাড়া সড়ক ভবনের সামনে থেকে শোডাউন শুরু হয়। এতে মনোনয়নবঞ্চিত জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও এমপি এফ ই শরফুজ্জামান জাহাঙ্গীর, সাবেক সভাপতি ও এমপি এম এইচ খান মঞ্জু, সাবেক সভাপতি এম সিরাজুল ইসলাম সিরাজ, ছাত্রদল কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তৌহিদুর রহমান তাজ ও স্বেচ্ছাসেবক দল কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি সরদার নুরুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন। এই আসনে জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ডা. কে এম বাবর আলীকে প্রাথমিক মনোনয়ন দেওয়া হয়।
কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি জানান, কুড়িগ্রাম-৩ আসনে (উলিপুর) বিএনপির মনোনীত প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন দলটির একাংশের নেতা-কর্মীরা। দুপুরে উলিপুর উপজেলা শহরে এ কর্মসূচি পালিত হয়। আন্দোলনকারীরা এই আসন থেকে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সহসাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল খালেককে আনুষ্ঠানিক প্রার্থী ঘোষণার দাবি জানান। ৩ নভেম্বর সাবেক জেলা সভাপতি ও শিল্পপতি তাসভীর উল ইসলামের নাম ঘোষণা করা হয়েছে এই আসন থেকে।
কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি জানান, কিশোরগঞ্জ-৫ আসনে শেখ মজিবুর রহমান ইকবালের পক্ষে মনোনয়ন ঘোষণার দাবিতে বাজিতপুরে শোডাউন করেছেন বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীরা। বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উপজেলা সদরের সড়কগুলোতে ইকবালের ছবি, ব্যানার ও ফেস্টুন নিয়ে বাদ্য-বাজনাসহ মিছিল করে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। পরে উপজেলার ডাকবাংলো মাঠে সমাবেশে মিলিত হন নেতা-কর্মীরা। ইকবাল বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও বাজিতপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি।
প্রসঙ্গত, কিশোরগঞ্জ-১ ও ৫ আসনে এখনো মনোনয়ন ঘোষণা করা হয়নি। জানা গেছে, বিএনপির সঙ্গে যুগপৎ আন্দোলনে থাকা মিত্র দলগুলোর প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ প্রার্থীদের জন্য এসব আসন বরাদ্দ রাখা হয়েছে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালের করোনারি কেয়ার ইউনিটে (সিসিইউ) আছেন বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে গঠিত মেডিকেল বোর্ডের অধীনে তাঁর চিকিৎসা চলছে।
আজ বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) এ তথ্য জানিয়েছেন দলটির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান।
খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন ধরে হৃদ্রোগ, ডায়াবেটিস, আর্থ্রাইটিস, লিভার সিরোসিস, কিডনি জটিলতাসহ নানা শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছেন। গত রোববার শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে দ্রুত তাঁকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয়।
বিএনপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আজ বেলা ১টার দিকে এভারকেয়ার হাসপাতালে যান বিএনপির চেয়ারপারসনের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য অধ্যাপক এ জেড এম জাহিদ হোসেন। তিনি খালেদা জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।
খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় আগামীকাল শুক্রবার বাদ জুমা সারা দেশে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হবে বলে বিএনপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। দলটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের নিচতলায় দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হবে। এতে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ দলের জ্যেষ্ঠ নেতারা উপস্থিত থাকবেন।
উন্নত চিকিৎসার জন্য গত ৭ জানুয়ারি লন্ডনে যান খালেদা জিয়া। ১১৭ দিন লন্ডনে অবস্থান শেষে গত ৬ মে তিনি দেশে ফেরেন। এরপর একাধিকবার শারীরিক নানা জটিলতায় তাঁকে হাসপাতালে যেতে হয়েছে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩০০ আসনেই প্রার্থী ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছে গণঅধিকার পরিষদ। তবে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সম্মানে তাঁর নির্বাচনী আসনগুলোতে কোনো প্রার্থী দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান।
আজ বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) দুপুরে রাজধানীর বিজয়নগরে গণঅধিকার পরিষদের দলীয় কার্যালয়ে দ্বিতীয় ধাপের প্রার্থী ঘোষণাকালে এসব কথা বলেন তিনি।
প্রথম দফায় ৫০ আসনে প্রার্থী ঘোষণার পর আজ দ্বিতীয় দফায় ১৫০ আসনে প্রার্থী করেছে গণঅধিকার পরিষদ। প্রার্থী ঘোষণাকালে রাশেদ খান বলেন, এ দফায় আরও ১৫০ আসনে গণঅধিকার পরিষদের প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে। এ নিয়ে মোট ২০০ আসনে নির্বাচনী প্রার্থী ঘোষণা করা হলো। পরের দফায় আরও ১০০ প্রার্থীসহ মোট ৩০০ আসনেই প্রার্থী ঘোষণা করা হবে।
বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সম্মানে তাঁর নির্বাচনী তিন আসনে কোনো প্রার্থী দেওয়া হবে না বলে জানান রাশেদ খান। তিনি বলেন, ‘খালেদা জিয়ার সম্মানে দিনাজপুর-৩ আসনে কোনো প্রার্থী দেবে না গণঅধিকার পরিষদ। একই সঙ্গে তিনি যেসব আসন থেকে নির্বাচন করবেন, সেখানেও কোনো প্রার্থী দেওয়া হবে না।’
নির্বাচনি জোটের বিষয়ে তিনি বলেন, ‘ফ্যাসিবাদবিরোধী অনেকগুলো রাজনৈতিক দলের সঙ্গেই নির্বাচনী জোটের প্রাথমিক আলোচনা চলছে। তবে কোনোটাই এখন পর্যন্ত চূড়ান্ত নয়। জোট হলে আলোচনা সাপেক্ষে প্রার্থিতা দেওয়া হবে।’
একই দিনে গণভোট ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গণঅধিকার পরিষদের সমর্থন রয়েছে উল্লেখ করে দলটির এই শীর্ষ নেতা বলেন, ‘আগে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের জন্য অন্তর্বর্তী সরকারকে পরিবেশ তৈরি করতে হবে।’
সরকারের উদ্দেশ্যে দলের মুখপাত্র রাশেদ খান বলেন, ‘এই নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ করার জন্য যে ধরনের পরিবেশ তৈরি করা দরকার, সে ধরনের পরিবেশ তৈরি করেন এবং প্রত্যেকটা দল যাতে আগামী নির্বাচনে অংশ নিতে পারে সে ব্যাপারে দলগুলোর সাথে আপনারা কথা বলেন।’
প্রার্থীদের উদ্দেশ্যে রাশেদ বলেন, ‘আপনারা এলাকায় যান, কাজ করেন, মানুষের কাছে যান। আগামী নির্বাচন হবে বাংলাদেশের ইতিহাসের সেরা নির্বাচন। নির্বাচন কমিশনকে রাজনৈতিক দল হিসেবে প্রত্যেকটা দলকে সহযোগিতা করতে হবে। সরকারকে অনতিবিলম্বে নির্বাচনের সেরা পরিবেশ তৈরি করতে হবে।’
নিজস্ব প্রতিবেদ, ঢাকা
জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহেরকে দেখতে আজ বৃহস্পতিবার হাসপাতালে গেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
গত তিন দিন ধরে রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন জামায়াতের এ নেতা।
দলটির প্রচার বিভাগ জানিয়েছে, হাসপাতালে আজ আবদুল্লাহ তাহেরের খোঁজখবর নেন মির্জা ফখরুল। তাঁর সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। পাশাপাশি চিকিৎসার অগ্রগতি সম্পর্কে জেনে তাহেরের দ্রুত রোগমুক্তি কামনা করেন বিএনপির মহাসচিব।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান বলেছেন, ‘আগামী নির্বাচনে যারা অংশগ্রহণ করছে, তাদের মধ্যে আরেকটা দল আছে যে, তারা আমাদের সঙ্গে সরকারে ছিল। কিন্তু যখন সমালোচনা করে, তখন আর কি ভাবটা এই যে, তারা কোনো দিন কোনো সরকারে ছিল না, একেবারে নিরপরাধী।’
আজ বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেসক্লাবের আবদুস সালাম হলে ৯০’র ডাকসু ও সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
এরশাদবিরোধী আন্দোলনের সময় আওয়ামী লীগ-জামায়াতে ইসলামী জাতির সঙ্গে বেইমানি করেছিল মন্তব্য করে নজরুল ইসলাম খান বলেন, ‘আমাদের লড়াইকে বিভ্রান্ত করার অনেক চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু তা সফল হয়নি। একবার ভাবুন, এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন যখন অত্যন্ত শক্তিশালী, সেই সময়ে জাতির সাথে বেইমানি করে দুটি রাজনৈতিক দল—আওয়ামী লীগ এবং জামায়াতে ইসলামী এরশাদের সঙ্গে নির্বাচনে গিয়েছিল।’
বিএনপিই একমাত্র দল, যার বহুবার দীর্ঘ সময় রাষ্ট্র পরিচালনার অভিজ্ঞতা আছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘সেই সামর্থ্য এবং অভিজ্ঞতা নিয়ে আমরা জনগণের সামনে যাব। এবং তাদের সমর্থন নিয়ে দায়িত্ব পেলে আমাদের সমস্ত অভিজ্ঞতা এবং সেই অভিজ্ঞতার মধ্যে আমরা যে ভুল করেছি, সেই ভুল যাতে আমরা সংশোধন করতে পারি, তা নিয়ে জনগণের কল্যাণের জন্য কাজ করব।’
নজরুল ইসলাম খান বলেন, একটা দেশের সবচেয়ে এক্সপেন্সিভ ইন্সট্রুমেন্ট হলো বা মেশিন হলো স্টেট মেশিন, রাষ্ট্রযন্ত্র। রাষ্ট্রযন্ত্রের চেয়ে মূল্যবান, রাষ্ট্রযন্ত্রের চেয়ে জটিল কোনো যন্ত্র কোনো দেশে নেই। আর সেই যন্ত্র পরিচালনার দায়িত্ব যারা চান, তাদের সক্ষমতা, তাদের অভিজ্ঞতা—এটা তো বিবেচনার বিষয়।
২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানের শহীদদের তালিকায় বিএনপি এবং অন্যান্য সহযোগী সংগঠনের নেতা কর্মীদের সংখ্যা বেশি উল্লেখ করেন নজরুল ইসলাম খান।
তিনি বলেন, ‘আন্দোলনে কারা বেশি অংশগ্রহণ করেছে? সে অনুযায়ী গুরুত্ব পাওয়া উচিত না? কিন্তু আমাদের কিছু কিছু সংগঠনের, কিছু লোকের কথায় মনে হয়, তারাই সব করেছে। কথার ভেতরে মনে হয় তারাই সব করেছে আরকি। ভাই ভেতরে-ভেতরে করেছেন, কিন্তু বাহিরে আসার সাহস পাননি কেন?’
সভায় বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেন, প্লট বরাদ্দের মামলায় তাঁর (শেখ হাসিনার) নাকি ২১ বছরের সাজা হয়েছে। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলে আইন আদালতে কোনো হস্তক্ষেপের কারও সুযোগ নেই। রাজনৈতিক দলগুলোর সেখানে প্রভাব বিস্তার করার কিছু নেই। সেখানে তাঁর সাজা হয়েছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতায় আছে এবং হাসিনার গড়া আদালত, হাসিনার গড়া ট্রাইব্যুনাল—সেখানেই তাঁর বিচার হচ্ছে।
সভায় সভাপতির বক্তব্যে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য আমান উল্লাহ আমান বলেন, ‘অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, নিরপেক্ষ সরকারের মাধ্যমে বিচার হচ্ছে, সঠিক বিচার হচ্ছে। বিচার তো শুরু হয়েছে। তাঁর (শেখ হাসিনার) এবং তাঁর দোসরদের বিচার শুরু হয়েছে। এই বিচার, এই রায় অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে। অবিলম্বে কার্যকর করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মানুষ স্বস্তি পাবে। এই বিচারের রায় কার্যকর করার মধ্য দিয়ে শহীদ পরিবার স্বস্তি পাবে।’
বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব খাইরুল কবির খোকনের সঞ্চালনায় সভায় আরও বক্তব্য রাখেন ‘৯০-এর সর্বদলীয় ও ছাত্র ঐক্যের নেতৃবৃন্দ।
