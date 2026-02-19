মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের জন্য এক মাসের ইফতার-সেহরির ব্যবস্থা করলেন জাইমা রহমান

এতিমখানা ও হেফজ মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের জন্য এক মাসের ইফতার, রাতের খাবার ও সেহরির ব্যবস্থা করেছেন প্রধানমন্ত্রী ও ঢাকা-১৭ আসনের সংসদ সদস্য তারেক রহমানের কন্যা ব্যারিস্টার জাইমা রহমান। রাজধানীর কড়াইল বস্তি ও ভাষানটেক এলাকার ১৪টি এতিমখানা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এসব বিতরণ করা হয়।
আজ বৃহস্পতিবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে তিনি সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসা ও এতিমখানাগুলো পরিদর্শন করে শিক্ষার্থীদের হাতে খাদ্যসামগ্রী তুলে দেন এবং পুরো মাসের খাবার সরবরাহ কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেন।
আয়োজক সূত্রে জানা গেছে, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীর জন্য রমজানের প্রতিদিনের ইফতার, রাতের খাবার ও সেহরির পূর্ণাঙ্গ খাদ্যতালিকা নির্ধারণ করা হয়েছে, যাতে পুরো মাসজুড়ে তাদের খাবারের কোনো সংকট না থাকে।
জাইমা রহমান বলেন, অসহায় ও এতিম শিশুদের পাশে দাঁড়ানো সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব। রমজান মাসে তারা যেন নিশ্চিন্তে ইবাদত ও পড়াশোনা করতে পারে—এই লক্ষ্য থেকেই তাঁর এ উদ্যোগ।
মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয়রা এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, দীর্ঘ সময়ের জন্য নিয়মিত খাবারের ব্যবস্থা হওয়ায় এতিম শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে। ভবিষ্যতেও এমন মানবিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান তাঁরা।
শুধু দলীয় পরিচয়ের কারণে কেউ যেন জুলুমের শিকার না হয়—এমন মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ও বিরোধীদলীয় নেতা শফিকুর রহমান। আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর মিরপুরে নিজের সংসদীয় আসনে এতিম শিশুদের নিয়ে আয়োজিত ইফতার মাহফিলে এ কথা বলেন তিনি।২৫ মিনিট আগে
সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ পলাতকদের দেশে ফেরত এনে শাস্তি কার্যকরের দাবি জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব ও সংসদ সদস্য আখতার হোসেন। তিনি বলেছেন, ‘বিএনপি সরকারের কাছে আমরা আহ্বান জানাব, শেখ হাসিনাসহ যারা ফাঁসির আসামি আছে, যারা দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি আছে, তারা বিদেশের যেখানেই...২ ঘণ্টা আগে
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আইনজীবীদের সংগঠন ন্যাশনাল ল’ ইয়ার্স অ্যালায়েন্সের যুগ্ম সদস্যসচিব অ্যাডভোকেট নাজমুস সাকিবকে স্থায়ী বহিষ্কার ও পদ হতে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে...২ ঘণ্টা আগে
দৈনিক সময়ের আলোতে উপদেষ্টা সম্পাদক হিসেবে যোগ দিয়েছেন বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে পত্রিকাটির মালিক-প্রতিষ্ঠান আমিন মোহাম্মদ গ্রুপের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মো. রমজানুল হক নিহাদ তাঁকে পত্রিকার নতুন দায়িত্বে নিযুক্ত করেন, তুলে দেন নিয়োগপত্র।৪ ঘণ্টা আগে