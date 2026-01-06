Ajker Patrika
চলছে ইনকিলাব মঞ্চের মার্চ ফর ইনসাফ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে রাজধানীর শাহবাগ থেকে ‘মার্চ ফর ইনসাফ’ কর্মসূচি চলছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি হত্যার বিচারসহ চার দফা দাবিতে ‘মার্চ ফর ইনসাফ’ কর্মসূচি পালন করছে তাঁর সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। আজ মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে রাজধানীর শাহবাগ থেকে এ পথযাত্রা শুরু হয়।

‘মার্চ ফর ইনসাফ’ পথযাত্রাটি শাহবাগ থেকে শুরু করে সায়েন্সল্যাব–সিটি কলেজ, মোহাম্মদপুর তিন রাস্তার মোড়, রায়েরবাজার বধ্যভূমি, মিরপুর–১০, উত্তরা, বসুন্ধরা, বাড্ডা, রামপুরা ও যাত্রাবাড়ী হয়ে সন্ধ্যায় আবার শাহবাগে এসে শেষ হওয়ার কথা রয়েছে।

কর্মসূচিতে ১০টি পিকআপে করে নেতাকর্মীরা অংশ নিচ্ছেন। তাঁরা ‘হাদির ভাইয়ের রক্ত বৃথা যেতে দেব না’, ‘রক্তের বন্যায় ভেসে যাবে অন্যায়’, ‘আমার ভাই কবরে, খুনি কেন বাহিরে’, ‘লাল-সবুজের পতাকা, ইনকিলাবের পতাকা’ এবং ‘দিল্লি না ঢাকা, ঢাকা ঢাকা’সহ নানা স্লোগান দিচ্ছেন।

ইনকিলাব মঞ্চের চার দফা দাবি হলো—

১. খুনি, হত্যার পরিকল্পনাকারী, সহযোগী ও আশ্রয়দাতাসহ পুরো খুনিচক্রের বিচার আগামী ২৪ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

২. বাংলাদেশে অবস্থানরত সব ভারতীয় নাগরিকের ওয়ার্ক পারমিট বাতিল করতে হবে।

৩. ভারতে আশ্রয় নেওয়া খুনিদের ফেরত দিতে অস্বীকৃতি জানানো হলে ভারতের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা করতে হবে।

৪. সিভিল ও মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সে লুকিয়ে থাকা ফ্যাসিস্ট দোসরদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তার ও বিচারের আওতায় আনতে হবে।

কর্মসূচিকে ঘিরে শাহবাগ এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অতিরিক্ত সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে।

