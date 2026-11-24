ফ্যাসিবাদবিরোধী ঐক্য: আলোচনায় সর্বদলীয় সমাবেশ
• ১১ দলীয় ঐক্যসহ সব দলের সঙ্গে বৈঠকের আলোচনা চলছে।
• ফ্যাসিবাদবিরোধী যৌথ কর্মসূচি তৈরির চিন্তা।
• সব ঠিক হওয়ার পর সব দলকে নিয়ে সমাবেশ হতে পারে।
দল হিসেবে জামায়াত এবং জোট হিসেবে ১১ দলীয় ঐক্য আলোচনার বিষয়ে কোনো আমন্ত্রণ পায়নি। আমন্ত্রণ পেলে বৈঠক হবে এবং আলোচনার মধ্য দিয়ে করণীয় ঠিক করা হবে।
মিয়া গোলাম পরওয়ার, সেক্রেটারি জেনারেল, জামায়াতে ইসলামী
কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক তৎপরতা ও সহিংস কর্মকাণ্ড মোকাবিলায় বৃহত্তর রাজনৈতিক ঐক্য গড়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে সরকার। এ লক্ষ্যে বিরোধী দলসহ জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পক্ষের রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এই ধারাবাহিকতায় ফ্যাসিবাদবিরোধী সব রাজনৈতিক শক্তিকে নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠকের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এসব আলোচনার ভিত্তিতে ফ্যাসিবাদবিরোধী একটি যৌথ কর্মসূচি প্রণয়নের বিষয়টিও ভাবা হচ্ছে। এর অংশ হিসেবে সব দলের অংশগ্রহণে বড় জনসভার আয়োজন করা হতে পারে বলে জানা গেছে।
সরকার ও ক্ষমতাসীন দল বিএনপির একাধিক সূত্র বলছে, সংসদের বিরোধী দল জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় ঐক্য এবং ফ্যাসিবাদবিরোধী অন্যান্য রাজনৈতিক শক্তির সঙ্গে আলোচনা ও বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে আগামী দিনের কর্মসূচি নির্ধারণ করা হবে। বিএনপির নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে ভূমিকা রয়েছে, এমন দায়িত্বশীল একাধিক নেতা বলেন, ফ্যাসিবাদের তৎপরতা মোকাবিলায় করণীয় ঠিক করতে সর্বদলীয় বৈঠক হবে। সেখানে এ বিষয়ে একটি চার্টার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দলগুলো নিজস্ব রাজনৈতিক কর্মসূচির বাইরে ফ্যাসিবাদ মোকাবিলায় কী কী কার্যক্রম চালাবে, তা এতে উল্লেখ থাকতে পারে। সামগ্রিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে বড় জনসভাও হতে পারে, যেখানে সব দলের অংশগ্রহণ থাকবে। আলোচনার মধ্য দিয়ে এসব বিষয় চূড়ান্ত হবে বলে জানিয়েছেন তাঁরা।
২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়। এরপর দেশ ছেড়ে ভারতে অবস্থান নেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে চলতি বছর সরকার গঠন করে বিএনপি। এর মধ্যে ডিসেম্বরে শেখ হাসিনার দেশে ফেরা নিয়ে নানা গুঞ্জনের পাশাপাশি গোপালগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। এতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে দেশের স্থিতিশীলতা রক্ষায় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সমন্বয় ও ঐক্য বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে সরকার।
সূত্র বলছে, বিরাজমান পরিস্থিতি মোকাবিলায় জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সব শক্তিকে পাশে চায় সরকার। এ লক্ষ্যে বিরোধী দলগুলোর পাশাপাশি সরকারে বিএনপির শরিক দলগুলোর সঙ্গেও যোগাযোগ করা হচ্ছে। সামনে সর্বদলীয় বৈঠকের পরিকল্পনা থাকলেও তার আগে কোনো কোনো দলের সঙ্গে আলাদাভাবে বসছেন প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। গত সোমবার সচিবালয়ে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক হয়।
বৈঠক প্রসঙ্গে এনসিপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, গণভোটের রায় বাস্তবায়নে সরকারের পরিকল্পনা জানতে চেয়েছেন তাঁরা। তাঁরা বলেছেন, কেবল কোনো মাস বা ঋতুকে কেন্দ্র করে জাতীয় ঐক্যের আহ্বান জানালে তা দীর্ঘস্থায়ী হবে না। স্থায়ী ঐক্য গড়তে হলে গণভোটের গণরায় বাস্তবায়ন, সংস্কার এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করতে হবে। এর মাধ্যমে দেশের স্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন সম্ভব।
এর আগে ১৮ নভেম্বর সংসদ অধিবেশনের শেষ দিনে সংসদে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন বিরোধীদলীয় নেতা ও জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। ওই বৈঠকে ফ্যাসিবাদবিরোধী সর্বদলীয় জনসভার বিষয়ে আলোচনা হয় বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রের দাবি। সূত্রটি বলছে, জনসভা আয়োজনের আগে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে অংশ নেওয়া রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সংলাপের পরামর্শ দেন বিরোধীদলীয় নেতা। এরপর দলগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করে বিএনপি।
দলগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার দায়িত্বে থাকা বিএনপির এক সংসদ সদস্য গতকাল মঙ্গলবার আজকের পত্রিকাকে বলেন, প্রথমে ১১ দলীয় ঐক্যের সঙ্গে বৈঠক করার পরিকল্পনা রয়েছে। বিরোধীদলীয় নেতা বিদেশ সফর শেষ করে দেশে ফেরার পরপরই এই বৈঠক হতে পারে। এ বিষয়ে মঙ্গলবারও কথা হয়েছে। বিরোধীদলীয় নেতার ২৬ নভেম্বর সকালে দেশে ফেরার কথা ছিল। এরপর ২৭ বা ২৮ নভেম্বর বৈঠক হতে পারে। তবে মঙ্গলবার বিকেলে সফর সংক্ষিপ্ত করে দেশের পথে রওনা হন বিরোধীদলীয় নেতা।
জানতে চাইলে জাতীয় সংসদের সরকারি দলের হুইপ এ বি এম আশরাফ উদ্দিন নিজান বলেন, ‘বৈঠকের সময়সূচি এখনো চূড়ান্ত হয়নি। প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেতার সময় মিলিয়ে এই বৈঠকের সূচি নির্ধারণ করা হবে।’
দেশজুড়ে জামায়াতে ইসলামীর ফ্যাসিবাদবিরোধী কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে বলে জানান দলটির সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার। সরকারের সঙ্গে বৈঠকের বিষয়ে গতকাল তিনি বলেন, দল হিসেবে জামায়াত এবং জোট হিসেবে ১১ দলীয় ঐক্য এখনো আলোচনার বিষয়ে কোনো আমন্ত্রণ পায়নি। আমন্ত্রণ পেলে বৈঠক হবে এবং আলোচনার মধ্য দিয়ে করণীয় ঠিক করা হবে। সব দলকে নিয়ে ফ্যাসিবাদবিরোধী জনসভার পরিকল্পনা রয়েছে কি না, জানতে চাইলে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল বলেন, ‘বৈঠকে সিদ্ধান্ত হবে। পরিকল্পনা তো আছেই। সব পরিকল্পনা তো আগে বলা যাবে না। সময়মতো সব জানিয়ে দেওয়া হবে।’
১১ দলীয় ঐক্য থেকে বেরিয়ে যাওয়া খেলাফত মজলিসের সঙ্গেও সংলাপের বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। দলটির মহাসচিব আহমদ আবদুল কাদের বলেন, উদ্যোগটি ভালো। তবে সংলাপ ফলপ্রসূ করতে হলে সরকারকে কয়েকটি বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। বিশেষ করে গণভোটের ভিত্তিতে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। এটি কোনো দলের প্রয়োজন নয়, জাতির প্রয়োজন।