বিএনপির সংসদীয় দলের সভা বসবে কাল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ঈদের বিরতির পর সংসদ বসার আগে সংসদীয় দলের সভা ডেকেছে ক্ষমতাসীন দল বিএনপি। আগামীকাল শনিবার বিকেল ৪টায় জাতীয় সংসদ ভবনের সরকার দলীয় সভাকক্ষে এই বৈঠক শুরু হবে। আজ শুক্রবার সংসদ সচিবালয়ের গণসংযোগ শাখা থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিএনপির সূত্রগুলো বলছে, অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে জারি করা ১৩৩টি অধ্যাদেশ জাতীয় সংসদের বিশেষ কমিটি পর্যালোচনা করেছে। এসবের কিছু বিষয়ে সিদ্ধান্তও নিয়েছে। শনিবার সংসদীয় দলের সভায় অধ্যাদেশের বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে। আগামী ২ এপ্রিলের মধ্যে অধ্যাদেশের বিষয়ে বিশেষ কমিটির প্রতিবেদন দেওয়ার কথা রয়েছে।

শপথ গ্রহণের পর বিএনপির সংসদীয় দলের প্রথম বৈঠকে ‘শুল্কমুক্ত গাড়ি ও প্লট’ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সভাপতিত্বে এরপর দ্বিতীয় সভাটি হয় স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার নির্বাচনের আগে।

সংসদ অধিবেশন আবার শুরু হবে ২৯ মার্চ। চলতি অধিবেশন ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত চলবে।

