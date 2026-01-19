Ajker Patrika
তারেক রহমানের সঙ্গে নবনিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে বাংলাদেশে নবনিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন। ছবি: বিএনপি মিডিয়া সেল

বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নবনিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন। আজ সোমবার বিকেলে রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে এই সাক্ষাৎ হয়।

বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানিয়েছেন।

এ সময় বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, যুগ্ম মহাসচিব হুমায়ুন কবির, বিএনপি চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা মাহদী আমিন, বিএনপি চেয়ারম্যানের প্রেস সচিব সালেহ শিবলী ও ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে সকালে বিএনপি চেয়ারম্যানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন ঢাকায় কানাডিয়ান হাইকমিশনার অজিত সিং।

তারেক রহমানের সঙ্গে ব্রাজিল ও সুইস রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎতারেক রহমানের সঙ্গে ব্রাজিল ও সুইস রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

বিএনপিরাজধানীঢাকাযুক্তরাষ্ট্রহাইকমিশনারতারেক রহমানকানাডারাষ্ট্রদূত
কুমিল্লা–৩ আসনে বিএনপির কায়কোবাদের প্রার্থিতা বহাল

খুলনায় মুফতি আমির হামজার বিরুদ্ধে মামলা

আজকের রাশিফল: খুনসুটি গভীর প্রেমে রূপ নেবে, মুখ থুবড়ে পড়ার হালকা যোগ আছে

এবার যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ‘ট্রেড বাজুকা’ নিক্ষেপের কথা ভাবছে ইউরোপ

এলপিজির কারসাজিতে অসহায় জনগণ

এনসিপির নির্বাচনী ‘ক্রাউডফান্ডিং’ শুরু, প্রার্থীকে সরাসরি টাকা দেওয়া যাবে

তারেক রহমানের সঙ্গে নবনিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

তারেক রহমানের নিরাপত্তায় বেহুলার বাসরঘরের মতো যেন ছিদ্র না থাকে: রিজভী

ইসির সদিচ্ছা না দেখলে ‘সব পন্থা’ অবলম্বনের হুঁশিয়ারি ছাত্রদল সভাপতির

