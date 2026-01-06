Ajker Patrika
রাজনীতি

জাপা ও জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টকে নির্বাচন থেকে বিরত রাখতে রিট

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
জাপা ও জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টকে নির্বাচন থেকে বিরত রাখতে রিট

আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টি (জি এম কাদের) ও জাতীয় পার্টির (একাংশ) আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এবং জেপির আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর নেতৃত্বাধীন জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (এনডিএফ) প্রার্থীদের অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখার নির্দেশনা চেয়ে রিট করা হয়েছে।

জুলাই অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী ও জুলাই ঐক্যের সংগঠক আবদুল্লাহ আল মাহমুদ গত রোববার রিটটি করেছেন। রিটে আইনসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশন সচিবকে বিবাদী করা হয়েছে।

রিটকারীর আইনজীবী এ এস এম শাহরিয়ার কবির মঙ্গলবার রিটের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, আগামীকাল বুধবার বিচারপতি আহমেদ সোহেলের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে আবেদনটির ওপর শুনানি হতে পারে।

বিষয়:

জিএম কাদেরনির্বাচনজাতীয় সংসদজাতীয় পার্টিত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

জুলাই যোদ্ধাদের দায়মুক্তি অধ্যাদেশ জারি করতে যাচ্ছে সরকার

‘ভারতে বাংলাদেশের খেলতে না চাওয়া ক্রিকেটের জন্য লজ্জার’

পোস্টাল ভোটে নিবন্ধনের সময় শেষ, কেমন সাড়া মিলল

আবদুল আউয়াল মিন্টুর মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা নিয়ে প্রশ্ন

‘অনৈতিক সম্পর্ক’ ফাঁস করায় নিজের কিশোরী মেয়েকে হত্যা করান বাবা— আসামির স্বীকারোক্তি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ট্রাম্পের চাপের পরও রাশিয়ার তেল কেনা থামায়নি ভারত

ট্রাম্পের চাপের পরও রাশিয়ার তেল কেনা থামায়নি ভারত

২৫ বছর পর অষ্টগ্রাম থেকে ভাড়া করে প্রার্থী দিল বিএনপি, তাও মার্কা খেজুরগাছ: রুমিন ফারহানা

২৫ বছর পর ভাড়ায় প্রার্থী দিল দল, তাও মার্কা খেজুরগাছ: রুমিন ফারহানা

বরফকলের মালিককে হত্যার ঘটনায় মামলা, বান্ধবী পুলিশ হেফাজতে

বরফকলের মালিককে হত্যার ঘটনায় মামলা, বান্ধবী পুলিশ হেফাজতে

হাদি হত্যায় যুবলীগ নেতা বাপ্পীর সংশ্লিষ্টতা, শুটার ফয়সালসহ অভিযোগপত্রে আসামি ১৭: ডিবি

হাদি হত্যায় যুবলীগ নেতা বাপ্পীর সংশ্লিষ্টতা, শুটার ফয়সালসহ অভিযোগপত্রে আসামি ১৭: ডিবি

‘ভারতে বাংলাদেশের খেলতে না চাওয়া ক্রিকেটের জন্য লজ্জার’

‘ভারতে বাংলাদেশের খেলতে না চাওয়া ক্রিকেটের জন্য লজ্জার’

সম্পর্কিত

তারেক রহমানের নিরাপত্তায় আরও তিন সাবেক সেনা কর্মকর্তা

তারেক রহমানের নিরাপত্তায় আরও তিন সাবেক সেনা কর্মকর্তা

জাপা ও জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টকে নির্বাচন থেকে বিরত রাখতে রিট

জাপা ও জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টকে নির্বাচন থেকে বিরত রাখতে রিট

নির্বাচনের পর দেশের উন্নয়ন নিয়ে বিএনপির ভাবনা কী, জানতে চেয়েছে ইইউ: নজরুল ইসলাম খান

নির্বাচনের পর দেশের উন্নয়ন নিয়ে বিএনপির ভাবনা কী, জানতে চেয়েছে ইইউ: নজরুল ইসলাম খান

তারেক রহমানের সঙ্গে দেখা করলেন ইইউ রাষ্ট্রদূত

তারেক রহমানের সঙ্গে দেখা করলেন ইইউ রাষ্ট্রদূত