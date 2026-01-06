জাপা ও জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টকে নির্বাচন থেকে বিরত রাখতে রিট

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টি (জি এম কাদের) ও জাতীয় পার্টির (একাংশ) আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এবং জেপির আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর নেতৃত্বাধীন জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (এনডিএফ) প্রার্থীদের অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখার নির্দেশনা চেয়ে রিট করা হয়েছে।
জুলাই অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী ও জুলাই ঐক্যের সংগঠক আবদুল্লাহ আল মাহমুদ গত রোববার রিটটি করেছেন। রিটে আইনসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশন সচিবকে বিবাদী করা হয়েছে।
রিটকারীর আইনজীবী এ এস এম শাহরিয়ার কবির মঙ্গলবার রিটের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, আগামীকাল বুধবার বিচারপতি আহমেদ সোহেলের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে আবেদনটির ওপর শুনানি হতে পারে।
