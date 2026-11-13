দিনের ছবি (১৩ নভেম্বর, ২০২৬)
শীতের আমেজ আর সকালের শিশিরভেজা পাতার ফাঁকে গাছে গাছে উঁকি দিচ্ছে আম্রমুকুল। ঋতুর পালাবদলের এই স্নিগ্ধ রূপ এক অন্যরকম ভালো লাগার অনুভূতি জাগায়। সম্প্রতি রাজশাহী কোটড় আমবাগান থেকে ক্যামেরাবন্দী করা। ছবি: মিলন শেখ
শীতের আমেজ আর সকালের শিশিরভেজা পাতার ফাঁকে গাছে গাছে উঁকি দিচ্ছে আম্রমুকুল। ঋতুর পালাবদলের এই স্নিগ্ধ রূপ এক অন্যরকম ভালো লাগার অনুভূতি জাগায়। সম্প্রতি রাজশাহী কোটড় আমবাগান থেকে ক্যামেরাবন্দী করা। ছবি: মিলন শেখ
শীতের আমেজ আর সকালের শিশিরভেজা পাতার ফাঁকে গাছে গাছে উঁকি দিচ্ছে আম্রমুকুল। ঋতুর পালাবদলের এই স্নিগ্ধ রূপ এক অন্যরকম ভালো লাগার অনুভূতি জাগায়। সম্প্রতি রাজশাহী কোটড় আমবাগান থেকে ক্যামেরাবন্দী করা। ছবি: মিলন শেখ
বিষয়:দিনের ছবি
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