দিনের ছবি (৯ নভেম্বর, ২০২৬)
বরেন্দ্রর মেঠো পথের ধারে ফুটে আছে হলুদ ফুল, আর সেই ফুলের মধু পানে মেতেছে ছোট্ট প্রজাপতি। ঋতুবদলের এই স্নিগ্ধ রূপ রূপকথা হয়ে ধরা দিয়েছে পথের বাঁকে। ছবিটি সম্প্রতি রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার গোগ্রাম ইউনিয়ন এলাকার রাস্তার ধার থেকে তোলা। ছবি: মিলন শেখ
বরেন্দ্রর মেঠো পথের ধারে ফুটে আছে হলুদ ফুল, আর সেই ফুলের মধু পানে মেতেছে ছোট্ট প্রজাপতি। ঋতুবদলের এই স্নিগ্ধ রূপ রূপকথা হয়ে ধরা দিয়েছে পথের বাঁকে। ছবিটি সম্প্রতি রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার গোগ্রাম ইউনিয়ন এলাকার রাস্তার ধার থেকে তোলা। ছবি: মিলন শেখ
বরেন্দ্রর মেঠো পথের ধারে ফুটে আছে হলুদ ফুল, আর সেই ফুলের মধু পানে মেতেছে ছোট্ট প্রজাপতি। ঋতুবদলের এই স্নিগ্ধ রূপ রূপকথা হয়ে ধরা দিয়েছে পথের বাঁকে। ছবিটি সম্প্রতি রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার গোগ্রাম ইউনিয়ন এলাকার রাস্তার ধার থেকে তোলা। ছবি: মিলন শেখ
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