Ajker Patrika
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দিনের ছবি (১৪ নভেম্বর, ২০২৬)

প্রকৃতিতে হিমেল হাওয়ার ছোঁয়া লাগতেই শুরু হয়েছে রস সংগ্রহের তোড়জোড়। কুয়াশাচ্ছন্ন সকালে খেজুর গাছের বুক চিরে অমৃত রসের আশায় পরম যত্নে হাঁড়ি বসাচ্ছেন গাছি মো. ইরফান আলী। রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলার বেলপুকুর ইউনিয়ন এলাকা থেকে ধারণ করা দৃশ্য। ছবি: মিলন শেখ
প্রকৃতিতে হিমেল হাওয়ার ছোঁয়া লাগতেই শুরু হয়েছে রস সংগ্রহের তোড়জোড়। কুয়াশাচ্ছন্ন সকালে খেজুর গাছের বুক চিরে অমৃত রসের আশায় পরম যত্নে হাঁড়ি বসাচ্ছেন গাছি মো. ইরফান আলী। রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলার বেলপুকুর ইউনিয়ন এলাকা থেকে ধারণ করা দৃশ্য। ছবি: মিলন শেখ
প্রকৃতিতে হিমেল হাওয়ার ছোঁয়া লাগতেই শুরু হয়েছে রস সংগ্রহের তোড়জোড়। কুয়াশাচ্ছন্ন সকালে খেজুর গাছের বুক চিরে অমৃত রসের আশায় পরম যত্নে হাঁড়ি বসাচ্ছেন গাছি মো. ইরফান আলী। রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলার বেলপুকুর ইউনিয়ন এলাকা থেকে ধারণ করা দৃশ্য। ছবি: মিলন শেখ
প্রকৃতিতে হিমেল হাওয়ার ছোঁয়া লাগতেই শুরু হয়েছে রস সংগ্রহের তোড়জোড়। কুয়াশাচ্ছন্ন সকালে খেজুর গাছের বুক চিরে অমৃত রসের আশায় পরম যত্নে হাঁড়ি বসাচ্ছেন গাছি মো. ইরফান আলী। রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলার বেলপুকুর ইউনিয়ন এলাকা থেকে ধারণ করা দৃশ্য। ছবি: মিলন শেখ
প্রকৃতিতে হিমেল হাওয়ার ছোঁয়া লাগতেই শুরু হয়েছে রস সংগ্রহের তোড়জোড়। কুয়াশাচ্ছন্ন সকালে খেজুর গাছের বুক চিরে অমৃত রসের আশায় পরম যত্নে হাঁড়ি বসাচ্ছেন গাছি মো. ইরফান আলী। রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলার বেলপুকুর ইউনিয়ন এলাকা থেকে ধারণ করা দৃশ্য। ছবি: মিলন শেখ
প্রকৃতিতে হিমেল হাওয়ার ছোঁয়া লাগতেই শুরু হয়েছে রস সংগ্রহের তোড়জোড়। কুয়াশাচ্ছন্ন সকালে খেজুর গাছের বুক চিরে অমৃত রসের আশায় পরম যত্নে হাঁড়ি বসাচ্ছেন গাছি মো. ইরফান আলী। রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলার বেলপুকুর ইউনিয়ন এলাকা থেকে ধারণ করা দৃশ্য। ছবি: মিলন শেখ

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