দিনের ছবি (১৪ নভেম্বর, ২০২৬)

শীতের আমেজ আর সকালের শিশিরভেজা পাতার ফাঁকে গাছে গাছে উঁকি দিচ্ছে আম্রমুকুল। ঋতুর পালাবদলের এই স্নিগ্ধ রূপ এক অন্যরকম ভালো লাগার অনুভূতি জাগায়। সম্প্রতি রাজশাহী কোটড় আমবাগান থেকে ক্যামেরাবন্দী করা। ছবি: মিলন শেখ১ দিন আগে
হাওরে কমছে পানি। এ সময় খাল-বিল থেকে দেশীয় প্রজাতির মিঠাপানির মাছ আহরণে ব্যস্ত সময় পার করেন জেলেরা। আহরিত মাছ পরিষ্কার ও প্রক্রিয়াজাত করে বাজারে বিক্রির জন্য নেওয়া হয়। আজ বৃহস্পতিবার সকালে কিশোরগঞ্জের মিঠামইন উপজেলার গোপদীঘি শরীফপুর বেড়িবাঁধ এলাকা থেকে তোলা। ছবি: হারুনূর রশিদ২ দিন আগে
গাছের সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে ফুটে আছে তারার মতো বকুল ফুল। ছোট ছোট এই ফুলের স্নিগ্ধ সৌন্দর্য আর মিষ্টি সুবাস প্রকৃতিতে ছড়িয়ে দিচ্ছে এক অনন্য মুগ্ধতা। চারপাশের পরিবেশকে করে তুলেছে আরও মনোরম ও প্রাণবন্ত। প্রকৃতির এমন নিভৃত সৌন্দর্য যেন ব্যস্ত নগরজীবনেও এনে দেয় প্রশান্তির পরশ। রাজশাহী নগরীর...৩ দিন আগে