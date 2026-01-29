চীন কেন সরাসরি সামরিক সংঘাতে জড়াতে অনাগ্রহী

ভেনেজুয়েলায় ‘অপারেশন অ্যাবসলিউট রিজলভ’-এর পর আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকদের বড় অংশের ধারণা, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পরবর্তী লক্ষ্য ইরান। আর এই দুই লক্ষ্যবস্তুর কেন্দ্রে রয়েছে চীন। চীনে গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি তেল সরবরাহ করে ইরান ও ভেনেজুয়েলা। ফলে ভেনেজুয়েলা ও ইরানে যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ শুধু রাজনৈতিক নয়, সরাসরি চীনের জ্বালানি নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক স্বার্থের ওপর আঘাত।
ভেনেজুয়েলা ও ইরানে যুক্তরাষ্ট্র-সমর্থিত সরকার বসাতে পারলে ট্রাম্প প্রশাসন একদিকে যেমন তেলের বাজারের ওপর নিয়ন্ত্রণ বাড়াতে পারবে, অন্যদিকে চীনকে জ্বালানি ও বাণিজ্যিক সংকটে ফেলতে সক্ষম হবে। দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত লক্ষ্য চীনকে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল করা। এবার সেই কৌশলের নতুন রূপ চীনের ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক অংশীদার দেশগুলো। ট্রাম্পের লক্ষ্যবস্তুতে যখন একে একে চীনের অর্থনৈতিক সহযোগী দেশগুলো পড়ছে, তখন প্রশ্ন থেকেই যায়, চীন কি শুধু দূর থেকে হিসাব কষবে, নাকি কোনো প্রতিরোধের বিষয়ে ভাববে?
চীন বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ জ্বালানি ভোক্তা। নিজস্ব চাহিদার ৫০-৬০ শতাংশ অপরিশোধিত তেল আমদানি করতে হয় দেশটিকে। ভেনেজুয়েলা ও ইরান থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ তেল কিনে থাকে বেইজিং। বিশেষ করে ভেনেজুয়েলা চীনের কাছে শুধু জ্বালানি উৎস নয়, বরং একটি বড় আর্থিক বিনিয়োগ ক্ষেত্রও। দেশটিতে চীনের বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ১৮ বিলিয়ন ডলার, পাশাপাশি তেলের আগাম মূল্য হিসাবে দেওয়া ঋণের অঙ্ক প্রায় ১০ বিলিয়ন ডলার।
যুক্তরাষ্ট্রের অবরোধ ও সামরিক চাপে ভেনেজুয়েলার তেল উৎপাদন এবং রপ্তানি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়ছে চীনের জ্বালানি সরবরাহে। একই চিত্র ইরানের ক্ষেত্রেও; যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার মধ্যেও চীন ইরানের প্রধান তেল ক্রেতা হিসেবে টিকে ছিল।
গত দুই দশকে দক্ষিণ আমেরিকায় চীনের প্রভাব দ্রুত বেড়েছে। পণ্য বাণিজ্য, অবকাঠামো বিনিয়োগ ও ঋণ কূটনীতির মাধ্যমে অঞ্চলটিতে শক্ত অবস্থান গড়ে তুলেছিল বেইজিং। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে যুক্তরাষ্ট্র প্রকাশ্যে জানাচ্ছে, পশ্চিম গোলার্ধে তারা চীনের কোনো কৌশলগত উপস্থিতি দেখতে চায় না।
একই সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যেও ইসরায়েলকে কেন্দ্র করে ইরানের বিরুদ্ধে চাপ বাড়ানো হচ্ছে। ইরানের অভ্যন্তরীণ বিক্ষোভ, অর্থনৈতিক সংকট ও সামরিক চাপ—সবকিছু মিলিয়ে যুক্তরাষ্ট্র সেখানে সরকার পরিবর্তনের জন্য সুযোগ খুঁজছে।
বড় প্রশ্ন হিসেবে এখন দেখা দিচ্ছে—চীন কী করবে? সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সিরিয়া, লিবিয়া, ভেনেজুয়েলা কিংবা ইরানের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের প্রকাশ্য বা গোপন হস্তক্ষেপের সময় বেইজিং কার্যকর কোনো প্রতিরোধ গড়ে তোলেনি। কূটনৈতিক বিবৃতি ও নিন্দার মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছে তাদের অবস্থান।
চীন সরাসরি সামরিক সংঘাতে জড়াতে আগ্রহী নয়। তারা দীর্ঘ মেয়াদে প্রযুক্তিগত শ্রেষ্ঠত্ব, বিশেষ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে এগিয়ে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বৈশ্বিক আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করতে চায়। যুদ্ধ নয়, অর্থনীতি ও প্রযুক্তির মাধ্যমে শক্তির ভারসাম্য বদলানোই বেইজিংয়ের মূল কৌশল।
তবে এই কৌশল ছোট এবং দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর জন্য কতটা নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে, সেটিই এখন বড় প্রশ্ন। সিরিয়া, ভেনেজুয়েলা বা ইরানের অভিজ্ঞতা দেখাচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসনের মুখে চীন কার্যকর নিরাপত্তা ছাতা হয়ে উঠতে পারেনি।
চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে প্রতিযোগিতা যতই তীব্র হোক না কেন, দুই দেশের অর্থনৈতিক পারস্পরিক নির্ভরতা এখনো গভীর। এই বাস্তবতায় ‘বন্ধু’রাষ্ট্রগুলোর জন্য বেইজিংয়ের সমর্থন কূটনৈতিক ভাষা আর বিবৃতির বাইরে কতটা কার্যকর, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়।
