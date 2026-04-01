অবৈধ পথে ইউরোপযাত্রা

মৃত্যু জেনেও পতঙ্গ যেভাবে আলোর দিকে এগিয়ে যায়, তেমনি ইউরোপে গিয়ে ভাগ্য বদলাতে আমাদের দেশ থেকে মানুষ পাড়ি দেয় বন্ধুর পথ। খুবই বেদনাদায়ক একটি সংবাদ দেখা গেছে আজকের পত্রিকায়। গত শুক্রবার গ্রিস উপকূলে নৌকাডুবিতে মারা গেছেন ১৮ থেকে ২০ জন বাংলাদেশি। আরও আশঙ্কাজনক তথ্য হলো, প্রতিবছর লিবিয়া থেকে অবৈধ পথে ইউরোপে যাওয়ার সময় অন্তত ৫০০ বাংলাদেশি মারা যান।
অবৈধভাবে বিদেশে যাওয়ার এই প্রবণতা আজকের নয়। বেকার সমস্যা সমাধানে মরিয়া হয়ে অনেকে এই পথ বেছে নেন। উপযুক্ত তথ্যের অভাবে কেউ কেউ দালালদের খপ্পরে পড়ে সর্বস্ব হারান। ইউরোপে পৌঁছে দেওয়ার গ্যারান্টিসহ যেসব দালাল সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করে, তাদের ব্যাপারে সচেতনতার অভাব এসব মৃত্যুর মূল কারণ। বছরের পর বছর দালাল এবং মানব পাচার চক্রের কবলে পড়ে সাগরে প্রাণহানি, অপহরণ এবং মুক্তিপণের জন্য আটক অভাগা মানুষ নির্যাতন ও হত্যার শিকার হচ্ছেন। অবৈধ পথে এই মানব পাচারের মাধ্যমে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা আয় করা যায় বলে এই অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়েছে।
একজন মানুষ কখন তাঁর বহু কষ্টে জমানো টাকা দালালের হাতে দিয়ে দেন? পরিবারে সুখ-সমৃদ্ধি আনার স্বপ্নই একজন মানুষকে এ রকম মোহগ্রস্ত করে তোলে। দালালেরাও টাকা পাওয়ার আগে এমন ব্যবহার করে, যাতে মনে হয়, ইউরোপে যাওয়া কোনো ব্যাপারই নয়। লিবিয়া কিংবা অন্য কোনো দেশে কিছুকাল অবস্থান করার পর অনায়াসে ইউরোপের কোনো দেশে গিয়ে কাজকর্ম করা সম্ভব। অথচ অবৈধভাবে সেই ট্রানজিট রুটে যাওয়ার পরই বোঝা যায়, কোন ধরনের অমানবিক পরিবেশ তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছে। যাঁরা বেঁচে ফিরেছেন, তাঁদের কাছ থেকে অনেকে সেই অবিশ্বাস্য ‘অ্যাডভেঞ্চার’-এর কথা শুনেছেন। কিন্তু এই অভিজ্ঞতা কতটা ভয়াবহ, তা সবাই উপলব্ধি করতে পারেন, তা বলা যাবে না।
সমুদ্রপথে নৌকায় করে ইউরোপের দিকে গেলেই ইউরোপিয়ানরা ভিসা দেওয়ার জন্য নিশ্চয় তাঁদের সাদর অভ্যর্থনা জানান না। সীমান্তরক্ষী বাহিনীর চোখ ফাঁকি দিয়ে যেকোনোভাবে ইউরোপীয় কোনো দেশে (যদিও এখন ইতালির পথটির কথা বেশি বলা হয়) পৌঁছাতে পারলেই প্রাথমিকভাবে বেঁচে গেলেন বলে মনে করেন কেউ কেউ। কিন্তু সেখানেও কতটা মানবেতর জীবন কাটাতে হয়, সে কথাও এখন আর টপ সিক্রেট নয়। এ যেন শাঁখের করাত। ইউরোপে যাওয়ার সময় মাঝপথেই নৌকাডুবি, ছিনতাই, অপহরণসহ কত ধরনের কাণ্ডের পর অবৈধ বসবাসের যন্ত্রণা!
সরকারি ও বেসরকারিভাবে মানব পাচারের ভয়াবহতার বিষয়ে প্রচার চালানো খুব জরুরি। নিরাপদ উপায় অর্থাৎ সরকারি চ্যানেলের মাধ্যমে কাজের ভিসা নিয়ে, শিক্ষার্থী হলে বৈধ ভিসা নিয়ে কিংবা দক্ষ কর্মী হিসেবে ভিসা নিয়েই তারপর বিদেশে যাওয়া উচিত। অভিবাসনের প্রক্রিয়া সমগ্র পৃথিবীতে অনেক বেশি কঠোর হয়ে গেছে। দুর্ভাগ্যজনক কোনো কিছু যেন না ঘটে, সেটা নিশ্চিত করার জন্য সচেতনতার বিকল্প নেই।
সাহিত্যে আমরা বীরদের বীরত্বের খবর অহরহ পাই, অন্তঃপুরচারিণীদের কথা কম আসে। কিন্তু যখন আসে, তখন বোঝা যায়, কি সহনশীলতায়, কি বাস্তব বুদ্ধিতে, কিংবা কৌতুকপ্রিয়তায় এরা কম উজ্জ্বল নয়। রামের কথা পাওয়া যায়, সীতার অনুভূতির বিষয়ে জানবার ও জানাবার মানুষ নেই। নইলে দেখা যেত সেই মানবিক কাহিনিও আরেক অমর...৪০ মিনিট আগে
গেয়র্গ ক্রিস্টফ লিশটেনবার্গ ছিলেন একই সঙ্গে পদার্থবিজ্ঞানী ও ব্যঙ্গ-রচনাকার। অন্যদিকে তিনি জাতিতে ছিলেন জার্মান; কিন্তু ব্রিটিশদের ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগী। তো লিশটেনবার্গ একবার বলেছিলেন, ‘সনাতনপন্থীরা এ কথা মনে রাখেন না যে মানুষের বিশ্বাস তাদের জ্ঞান ও ইতিহাসের সাধারণ...১ ঘণ্টা আগে
একাত্তরের পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের এ দেশের দোসরদের দ্বারা পরিচালিত গণহত্যা বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি বিস্মৃত ও বেদনাদায়ক অধ্যায়। সেই ইতিহাসকে ক্রমেই মুছে ফেলার একটা সচেতন চেষ্টা দীর্ঘদিন ধরেই চলছে। যদিও এই গণহত্যাকে আন্তর্জাতিক পরিসরে যথাযথ স্বীকৃতি দেওয়ার প্রশ্নটি দীর্ঘদিন ধরেই আলোচনার...১ দিন আগে
বেশ কয়েক মাস ধরে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ সবার অগোচরে চলে গেছে বলে মনে হয়। বিশ্বের অন্যতম পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র ও মধ্যপ্রাচ্যে এর লাঠিয়াল ইসরায়েল অতর্কিতে হামলা করেছে ইরানের ওপর। বিশ্বের ৮০০ কোটি মানুষ হতবিহ্বল হয়ে পড়েছে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে।১ দিন আগে