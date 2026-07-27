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সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম দায়িত্বশীলতার নতুন চ্যালেঞ্জ

মহিউদ্দিন আহমেদ
আপডেট : ২৭ জুলাই ২০২৬, ০৯: ৪৮
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম দায়িত্বশীলতার নতুন চ্যালেঞ্জ
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়ানো ভুয়া তথ্য সামাজিক স্থিতিশীলতাকে দুর্বল করে। ছবি: পেক্সেলস

ডিজিটাল প্রযুক্তির অভূতপূর্ব অগ্রগতির ফলে পৃথিবী আজ একটি বৈশ্বিক যোগাযোগের প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম মানুষের মতপ্রকাশ, তথ্য বিনিময়, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা এবং জনমত গঠনের অন্যতম শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। কয়েক কোটি মানুষ প্রতিদিন বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করছেন। প্রযুক্তির এই বিস্তার যেমন নাগরিকের জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে, তেমনি তৈরি করেছে নতুন ধরনের অপরাধ, যার অন্যতম হলো ব্যক্তিগত ভিডিও, ছবি বা ব্যক্তিগত তথ্য অনুমতি ছাড়া প্রকাশ করা।

একটি ভিডিও, একটি ছবি কিংবা ব্যক্তিগত কোনো তথ্য কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে লাখো মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারে। একবার তা ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়লে সেটি পুরোপুরি অপসারণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি শুধু সাময়িক বিব্রতকর অবস্থার মুখোমুখি হন না; অনেক ক্ষেত্রে তাঁকে সামাজিক অপমান, মানসিক ট্রমা, পারিবারিক অস্থিরতা, কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য এবং দীর্ঘমেয়াদি মানসিক ক্ষতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়। বিশেষ করে নারী, শিশু ও কিশোর-কিশোরীরা এ ধরনের অপরাধের শিকার হলে এর প্রভাব আরও গভীর হয়।

বর্তমান সময়ে লক্ষ করা যাচ্ছে, ব্যক্তিগত সম্পর্কের অবনতি, প্রতিশোধ, ব্ল্যাকমেল, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে হেয় করা কিংবা সামাজিকভাবে অপদস্থ করার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত ছবি, ভিডিও বা তথ্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ করার প্রবণতা বেড়েছে। অনেক ক্ষেত্রে ভুক্তভোগীর সম্মতি তো থাকেই না, বরং তাঁর ব্যক্তিগত মর্যাদা ও নিরাপত্তাকে লক্ষ্য করেই এসব কনটেন্ট প্রচার করা হয়। এটি শুধু নৈতিকতার পরিপন্থী নয়, মানবাধিকারেরও সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রত্যেক নাগরিকের ব্যক্তিগত জীবন, সম্মান ও মর্যাদা আইনের দ্বারা সুরক্ষিত হওয়া উচিত। বাংলাদেশের সংবিধান নাগরিকের মৌলিক অধিকার, আইনের দৃষ্টিতে সমতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং ব্যক্তির মর্যাদাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। যদিও সংবিধানে ‘ডেটা প্রাইভেসি’ বা ‘ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা’ নামে পৃথক কোনো অনুচ্ছেদ নেই, তবু ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, মানবিক মর্যাদা এবং আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার সংবিধানের মৌলিক অধিকারসমূহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। আধুনিক বিশ্বে ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তাকে মানবাধিকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে এবং বাংলাদেশও ধীরে ধীরে সেই বাস্তবতার সঙ্গে আইন ও নীতিমালাকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার চেষ্টা করছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত কোনো তথ্য শুধু একটি ব্যক্তির নয়, তাঁর পরিবার, কর্মক্ষেত্র এবং সামাজিক অবস্থানের ওপরও প্রভাব ফেলে। অনেক ক্ষেত্রে একটি ভিত্তিহীন পোস্ট বা সম্পাদিত ভিডিও মানুষের জীবনে অপূরণীয় ক্ষতির কারণ হয়েছে। গুজব, ভুয়া তথ্য এবং ব্যক্তিগত কনটেন্টের অপব্যবহার জননিরাপত্তা, সামাজিক স্থিতিশীলতা এবং পারস্পরিক বিশ্বাসকেও দুর্বল করে।

এই প্রেক্ষাপটে আইন শুধু অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পর শাস্তি দেওয়ার মাধ্যম নয়; বরং অপরাধ প্রতিরোধ, নাগরিককে সচেতন করা এবং প্রযুক্তির নৈতিক ব্যবহার নিশ্চিত করার একটি কার্যকর উপায়। বাংলাদেশে সাইবার অপরাধ মোকাবিলার জন্য সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আইনগত কাঠামোতে পরিবর্তন আনা হয়েছে। বিশেষ করে সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩ প্রণয়নের মাধ্যমে সরকার ডিজিটাল পরিসরে অপরাধ দমন, তথ্যপ্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার এবং নাগরিকের অধিকার রক্ষার মধ্যে একটি ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছে। এই আইনের বিভিন্ন ধারা অনুযায়ী ব্যক্তিগত তথ্যের অপব্যবহার, অননুমোদিত প্রবেশ, ডিজিটাল হয়রানি এবং অন্যান্য সাইবার অপরাধের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। একই সঙ্গে ফৌজদারি আইনের বিভিন্ন বিধানও নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য হতে পারে।

তবে আইন প্রণয়নই চূড়ান্ত সমাধান নয়। আইনের যথাযথ প্রয়োগ, বিচারপ্রক্রিয়ার গতি, তদন্তের দক্ষতা এবং ভুক্তভোগীবান্ধব ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সমান গুরুত্বপূর্ণ। একজন ভুক্তভোগী যেন সহজে অভিযোগ করতে পারেন, দ্রুত তদন্ত পান এবং প্রয়োজনে তাঁর পরিচয় ও ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত হয়—এমন ব্যবস্থা গড়ে তোলা জরুরি।

বর্তমান বিএনপি সরকারের অন্যতম চ্যালেঞ্জ হলো এমন একটি ডিজিটাল পরিবেশ নিশ্চিত করা, যেখানে একদিকে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সুরক্ষিত থাকবে, অন্যদিকে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ও নাগরিকের মৌলিক অধিকারও সমানভাবে রক্ষা পাবে। রাষ্ট্রের দায়িত্ব শুধু অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনা নয়; বরং এমন একটি নীতি ও প্রশাসনিক পরিবেশ গড়ে তোলা, যাতে নাগরিকেরা ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহারে নিরাপত্তা ও আস্থা অনুভব করেন। প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে আইন, বিচারব্যবস্থা এবং প্রশাসনিক সক্ষমতারও ধারাবাহিক উন্নয়ন অপরিহার্য।

ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশের যাত্রাপথে প্রযুক্তির ব্যবহারকে অবশ্যই মানবিক মূল্যবোধ, আইনের শাসন এবং নাগরিক অধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখতে হবে। কারণ, প্রযুক্তি তখনই সত্যিকার অর্থে উন্নয়নের হাতিয়ার হয়ে ওঠে, যখন তা মানুষের মর্যাদা ও অধিকারকে আরও শক্তিশালী করে, দুর্বল নয়।

লেখক: সভাপতি, বাংলাদেশ মুঠোফোন অ্যাসোসিয়েশন

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