Ajker Patrika
> মতামত
> উপসম্পাদকীয়

অস্থির সোনার বাজার

রাজিউল হাসান
আজ থেকে প্রায় পাঁচ শ বছর আগের কথা। তুরস্ক থেকে টিউলিপ ফুল পৌঁছায় ইউরোপে। নেদারল্যান্ডস তখন বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী অর্থনীতি। মাথাপিছু আয়ে দেশটি সবার চেয়ে এগিয়ে। টিউলিপের রূপে দেশটির মানুষ হঠাৎ মজে উঠল। এর মধ্যে বিশেষ একধরনের ভাইরাসে আক্রান্ত টিউলিপে সবার আগ্রহ বেড়ে যায়। এই ফুল যেন হয়ে ওঠে আভিজাত্যের প্রতীক। মানুষের হাতে তখন প্রচুর অলস অর্থ। ফলে তারা পাগলের মতো হুমড়ি খেয়ে পড়ে টিউলিপ ফুল কিনতে।

চাহিদা একটা পর্যায়ে এমন জায়গায় গিয়ে ঠেকে যে নেদারল্যান্ডসে রীতিমতো কাগজ-কলমে টিউলিপ বিক্রি শুরু হয়। অর্থাৎ পরের বছর যে ফুল ফুটবে, সেই ফুল কাগজে লিখিত আকারে আগের বছর কিংবা তারও আগে বিক্রি হতে শুরু করে। দিনে দিনে সেই কাগুজে টিউলিপের দাম বাড়ছিল। এভাবে চলতে চলতে ১৬৩৭ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি নেদারল্যান্ডসের হারলেম শহরের একটা ঘটনা সব ওলটপালট করে দেয়। সেদিন ব্যবসায়ীরা টিউলিপের একটি বড় নিলামে অংশ নেন ঠিকই, কিন্তু অদ্ভুত এক কারণে তাঁরা কেউই নির্ধারিত ফি দিয়ে টিউলিপ কেনেননি। এমনকি নিলামকারী দাম কমিয়েও ক্রেতা খুঁজে পাননি। এই খবর খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে পুরো দেশে। লোকসানের আশঙ্কায় মানুষ তখন নিজের সংগ্রহে থাকা কাগুজে টিউলিপ বিক্রি করতে পাগল হয়ে যায়। মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে অবস্থা এমন জায়গায় গিয়ে দাঁড়ায় যে বিনা মূল্যেও কাউকে টিউলিপ গছানো যাচ্ছিল না। ধসে পড়ে টিউলিপের বাজার, ধসে পড়ে নেদারল্যান্ডসের অর্থনীতি। এই ঘটনা পরবর্তী সময়ে ‘টিউলিপ ম্যানিয়া’ নামে পরিচিতি পায়।

এই গল্প এখন কেন? কারণ, সোনার দরের ব্যাপক উত্থান। বিশ্বজুড়েই সোনার বাজারের অস্থিরতা চলছে এখন। এই অবস্থাকে এরই মধ্যে কেউ কেউ ‘টিউলিপ ম্যানিয়া’র সঙ্গে তুলনা করতে শুরু করেছেন। কেউ কেউ তো একে ‘গোল্ড ম্যানিয়া’ বলেও অভিহিত করছেন। কারণ, দুই বছর ধরে সোনার চাহিদা ও দাম লাগাতার বাড়লেও চলতি বছর তা যেন সব রেকর্ড ছাপিয়ে গেছে। এ বছর এরই মধ্যে সোনার দাম আন্তর্জাতিক বাজারে ৫৬ শতাংশের বেশি বেড়েছে। গত সোমবার নাগাদ আউন্সপ্রতি সোনার দাম ৪ হাজার ১০০ ডলার ছাড়িয়েছে।

এখন প্রশ্ন আসতে পারে, হঠাৎ এভাবে সোনার চাহিদা বাড়ছে কেন? এর পেছনে বেশ কিছু কারণ রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো ভূরাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, যুক্তরাষ্ট্রে সুদহার হ্রাসের গুঞ্জন এবং বিশ্বজুড়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর বিপুল পরিমাণে সোনা ক্রয়। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যে ‘শুল্কযুদ্ধ’ শুরু করেছেন, সেটি সোনার বাজারে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। যদিও তিনি গত আগস্টে নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে সোনার ওপর তিনি বাড়তি শুল্ক চাপাবেন না, তারপরও বিনিয়োগকারীরা নিশ্চিত হতে পারছেন না। ফলে সোনার সরবরাহ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। এদিকে আন্তর্জাতিক বাজারে মার্কিন ডলার শক্তি হারাচ্ছে। ঐতিহাসিকভাবে সোনার দরের সঙ্গে মার্কিন ডলারের বিপরীতমুখী সম্পর্ক। একটির দর বাড়লে অপরটি দুর্বল হয়ে যায়। ফলে ১৯৭৯ সালের পর সোনার বাজারে উত্থানের হার এখন সর্বোচ্চ।

গোল্ডম্যান সাকসের মতো প্রতিষ্ঠানের বিশ্লেষকেরা ধারণা করছেন, আগামী বছরের শেষ নাগাদ সোনার এই মূল্যবৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে। ২০২৬ সালের ডিসেম্বরে আন্তর্জাতিক বাজারে সোনার দাম ৫ হাজার ডলারে গিয়ে ঠেকতে পারে বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদেরা। সোনাশিল্পের বৈশ্বিক সংগঠন ওয়ার্ল্ড গোল্ড কাউন্সিলের সাম্প্রতিক একটি জরিপের তথ্য বলছে, আগামী বছরও বিশ্বজুড়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো সোনার মজুত বাড়াবে।

অর্থনীতিবিদদের মতে, অনিশ্চয়তার সময় মূল্যস্ফীতি ও অর্থনৈতিক মন্দার আশঙ্কা বেড়ে যায়। এ কারণে বিনিয়োগকারীরা তখন নিরাপদ বিনিয়োগের জায়গা খোঁজেন। ফলে সোনার মতো মূল্যবান ধাতবের বাজার চড়ে। এখন সেই প্রবণতাই দেখা যাচ্ছে। শুধু সোনাই নয়, রূপা ও কপারের দামও বাড়ছে।

আন্তর্জাতিক বাজারে সোনা দুইভাবে বিক্রি হয়। এর মধ্যে একটি হলো সোনার বার, স্বর্ণালংকার, কয়েনসহ প্রকৃত সোনা আকারে। অপরটি কাগুজে সোনা। এখন অবশ্য ডিজিটাল সোনা কেনাবেচাও বেশ বেড়েছে। তবে সেটাকেও আমরা কাগুজে সোনা হিসেবেই ধরে নিতে পারি। কাগুজে সোনা হলো সেই সোনা, যা আপনার হাতে থাকবে না। কোথাও জমা থাকবে। আপনি শুধু কাগজ-কলমে সেটা কিনবেন, সন্তোষজনক মূল্যবৃদ্ধির পর মুনাফা নিতে তা বিক্রি করে দেবেন।

কারও কারও আশঙ্কা, কাগুজে সোনায় ‘টিউলিপ ম্যানিয়া’র মতো ঘটনা ঘটে যেতে পারে। যদিও সোনার দাম পড়লেও কোনো দিনই টিউলিপের মতো শূন্যে নেমে আসবে না। তারপরও মূল্যবান এই ধাতবের দর চূড়ায় উঠে ২৫ শতাংশও যদি পড়ে যায়, তাহলেও ব্যাপক লোকসান গুনতে হবে বিনিয়োগকারী ও সাধারণ ক্রেতাদের।

এদিকে মূল্যবৃদ্ধির নেতিবাচক প্রভাব এরই মধ্যে বাজারে পড়তে শুরু করেছে। সাধারণ ক্রেতাদের অনেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে শুরু করেছেন। প্যান্ডোরা এবং সিগনেট-এর মতো বড় বড় স্বর্ণালংকার বিপণনকারীরা বলছেন, এভাবে ব্যাপক হারে মূল্যবৃদ্ধিতে তাঁরা চিন্তিত। কারণ, এতে চাহিদা কমে যেতে শুরু করেছে। তাঁরা মূল্যবৃদ্ধির নেতিবাচক প্রভাব এড়াতে বিকল্প ব্যবস্থা খুঁজতে শুরু করেছেন। কানাডাভিত্তিক আন্তর্জাতিক অলংকার বিপণনকারী প্রতিষ্ঠান মেজুরি বলেছে, মূল্যবৃদ্ধির এই প্রবণতা মোকাবিলায় তারা ১০ ক্যারেট সোনার মতো নতুন পণ্য আনার পরিকল্পনা করছে।

সোনার দর এভাবে কত দিন বাড়বে, তা নিয়েও পূর্বাভাস দিয়েছেন অর্থনীতিবিদেরা। তাঁরা বলছেন, ডলারের দরের সঙ্গে যেহেতু সোনার দরের বিপরীতমুখী সম্পর্ক, কাজেই আন্তর্জাতিক বাজারে যত দিন ডলার দুর্বল থাকবে, তত দিন সোনার দর চড়বে। ডলার চাঙা হতে শুরু করলেই সোনার দর পড়তে শুরু করবে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ড অবশ্য ডলারকে চাঙা করতে ব্যর্থ হয়েছে। বরং তাঁর শুল্কযুদ্ধ তাঁর দেশেরই মুদ্রাকে আন্তর্জাতিক বাজারে দুর্বল করছে। এ ছাড়া মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভের স্বাধীনতায় ট্রাম্পের বারবার আঘাতের চেষ্টা অর্থনৈতিক মন্দার শঙ্কা আরও বাড়িয়েছে।

এই অবস্থায় যে পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে, তা হয়তো সঠিক হতে পারে। অর্থাৎ ২০২৬ সালের শেষ নাগাদ মূল্যবৃদ্ধি অব্যাহত থাকতে পারে। কিন্তু কিছুতেই টিউলিপ ম্যানিয়ার কথা ভুলে যাওয়া চলবে না। পাশাপাশি নজর রাখতে হবে ডলারের দরের দিকেও।

বিষয়:

উপসম্পাদকীয়ছাপা সংস্করণইউরোপ
