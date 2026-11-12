মধ্যবর্তী নির্বাচনে কুপোকাত ট্রাম্প
মার্কিন মধ্যবর্তী নির্বাচনে প্রধানত দুটি বড় রাজনৈতিক দল এবং তাদের প্রার্থীরা অংশগ্রহণ করেন। এই নির্বাচনে কোনো প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী থাকেন না, তবে সরকারের আইনসভা ও স্থানীয় প্রশাসন গঠনের জন্য হাজার হাজার প্রার্থী অংশ নেন। মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় বর্তমান বিরোধী দল ডেমোক্রেটিক পার্টি এবং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দল রিপাবলিকান পার্টির মধ্যে। এর বাইরে লিবারটেরিয়ান ও গ্রিন পার্টির মতো ছোট দলের প্রার্থীরাও কিছু আসনে অংশ নেন। মার্কিন কংগ্রেসের মোট আসনসংখ্যা ৫৩৫টি। এটি দুটি কক্ষে বিভক্ত—সিনেটে মোট আসন ১০০টি, প্রতিনিধি পরিষদে মোট আসন ৪৩৫টি। এই নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টি উভয় কক্ষেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে বড় জয়লাভ করেছে।
এই নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং তাঁর দল রিপাবলিকান পার্টির নাটকীয় ও বড় পরাজয়ের পেছনে মূল ভূমিকা রেখেছে সাধারণ মানুষের পকেটের টান এবং যুদ্ধ নিয়ে তৈরি হওয়া তীব্র অসন্তোষ। নির্বাচনী প্রচারণায় বিদেশের কোনো নতুন যুদ্ধে না জড়ানোর কড়া প্রতিশ্রুতি দিলেও ট্রাম্প প্রশাসন হুট করে ইরানের সঙ্গে এক অজনপ্রিয় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এই অপ্রত্যাশিত সিদ্ধান্ত সাধারণ মানুষের মনে গভীর আতঙ্ক ও ভয়ের জন্ম দেয় এবং ট্রাম্পের নিজ দলের কট্টর সমর্থকদের মধ্যেও তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করে।
মানুষ চেয়েছিল শান্তি ও স্থিতিশীলতা, কিন্তু যুদ্ধের প্রভাব সেই প্রত্যাশাকে পুরোপুরি গুঁড়িয়ে দেয়। এই যুদ্ধের সরাসরি এবং সবচেয়ে মারাত্মক প্রভাবে বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম রেকর্ড পরিমাণ বেড়ে যায়। আমেরিকা এমন একটি দেশ যেখানে গাড়ি ছাড়া দৈনন্দিন জীবন প্রায় অসম্ভব, ফলে তেলের দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই যাতায়াত খরচ থেকে শুরু করে সবকিছুর ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চাল, ডাল, শাকসবজি থেকে শুরু করে নিত্যপ্রয়োজনীয় সব জিনিসের দাম আকাশ ছুঁয়ে ফেলে। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় যখন নাটকীয়ভাবে বেড়ে যায় এবং আয় আর ব্যয়ের হিসাব মেলাতে গিয়ে তাঁদের নাভিশ্বাস উঠে যায়, তখন ট্রাম্পের অর্থনীতি চাঙা করার প্রতিশ্রুতিগুলো কেবল ফাঁপা বুলি বলে মনে হতে থাকে।
এর ওপর ট্রাম্প প্রশাসনের তরফ থেকে বিদেশি পণ্যের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক বা কর বসানোর নীতি দেশের ভেতরে ব্যবসায়িক অস্থিরতা আরও বাড়িয়ে দেয়। শুল্কের খড়্গ সাধারণ ক্রেতা থেকে শুরু করে ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ীদেরও বড় লোকসানের মুখে ঠেলে দেয়। অন্যদিকে, কঠোর অভিবাসন নীতি এবং নিত্যদিনের রাজনৈতিক বিতর্ক সমাজে একধরনের চরম বিভাজন তৈরি করেছিল। মানুষ এই নিত্যদিনের গোলমাল, ঝগড়া-বিবাদ আর অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি চাচ্ছিল। বিশেষ করে তরুণ সমাজ ও নারী ভোটাররা পরিবর্তনের আশায় মুখিয়ে ছিলেন। নির্বাচনে সাধারণ মানুষ বড় বড় রাজনৈতিক তত্ত্ব বা কূটনীতি বোঝে না, তারা বোঝে নিজের পকেটের হিসাব আর পরিবারের নিরাপত্তা। ট্রাম্প প্রশাসন আমেরিকানদের দৈনন্দিন জীবনে শান্তি ও স্বস্তি ফিরিয়ে দিতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছিল। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের উচ্চমূল্য, যুদ্ধবিগ্রহের আতঙ্ক এবং অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে খেটে খাওয়া মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষ ভীষণ কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল।
শেষ পর্যন্ত ভোটাররা নিজেদের সেই জমে থাকা ক্ষোভ ও হতাশা ব্যালট বাক্সে উগরে দেন এবং ট্রাম্পকে এক বিশাল রাজনৈতিক ধাক্কা দিয়ে কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ সরাসরি ডেমোক্র্যাটদের হাতে তুলে দেন। ২০২৬ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ হারানোর পর ডোনাল্ড ট্রাম্পের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ এখন এক বিশাল অনিশ্চয়তা ও তীব্র ঝড়ের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। হোয়াইট হাউসে এখনো তাঁর মেয়াদ বাকি থাকলেও কংগ্রেসের দুই কক্ষই ডেমোক্র্যাটদের হাতে চলে যাওয়ায় তাঁর এককভাবে দেশ চালানোর ক্ষমতা মারাত্মকভাবে সীমিত হয়ে গেছে। এতদিন তিনি নিজের ইচ্ছেমতো নীতি বাস্তবায়ন করতে পারলেও এখন আইন পাস করা থেকে শুরু করে বাজেট বরাদ্দ, সবকিছুর জন্যই বিরোধী দলের সঙ্গে তীব্র সংঘাতে জড়াতে হবে। বিশেষ করে ইরানের সঙ্গে অজনপ্রিয় যুদ্ধ এবং অর্থনৈতিক সংকটের কারণে তাঁর প্রশাসনের বিরুদ্ধে বড় ধরনের তদন্ত ও জবাবদিহির মুখোমুখি হওয়ার জোরালো সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, যা তাঁর রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে প্রচণ্ড নড়বড়ে করে তুলবে।
তবে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে এখনই পুরোপুরি রাজনীতির ময়দান থেকে মুছে ফেলা বা অবমূল্যায়ন করার কোনো সুযোগ নেই। রিপাবলিকান দলের ভেতরে কট্টর সমর্থক ও অনুসারীদের একটি বিশাল এবং অন্ধভক্ত গোষ্ঠী এখনো তাঁর ইশারায় ওঠবস করে। দলের সাধারণ নেতা-কর্মীদের ওপর তাঁর যে প্রভাব রয়েছে, তা চাইলেই কেউ রাতারাতি কেড়ে নিতে পারবে না। তা ছাড়া, মার্কিন সংবিধান অনুযায়ী প্রেসিডেন্টের হাতে থাকা ভেটোক্ষমতা ব্যবহার করে তিনি ডেমোক্র্যাটদের অনেক সিদ্ধান্ত আটকে দেওয়ার আইনি অস্ত্র নিজের হাতে ধরে রাখতে পারবেন। ফলে কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর এই ক্ষমতা দখলের লড়াই আগামী দিনগুলোতে ওয়াশিংটনের রাজনীতিকে চরম উত্তপ্ত করে রাখবে। সব মিলিয়ে ট্রাম্পের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ এখন আর আগের মতো মসৃণ বা একচ্ছত্র আধিপত্যের নয়। আগামী দুই বছর তাঁকে পদে পদে হোয়াইট হাউসের ভেতরে ও বাইরে প্রবল রাজনৈতিক চাপের মুখে টিকে থাকতে হবে।
একদিকে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক ক্ষোভ ও জনসমর্থন কমে যাওয়ার হতাশা, আর অন্যদিকে বিরোধীদের আইনি ও রাজনৈতিক আক্রমণ—সব মিলিয়ে ট্রাম্পের বর্তমান মেয়াদকাল এক কঠিন রাজনৈতিক অগ্নিপরীক্ষায় পরিণত হয়েছে। তিনি এই সংকট কাটিয়ে নিজের জনপ্রিয়তা ধরে রাখতে পারবেন, নাকি ২০২৮ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগেই দলের ভেতরে ও বাইরে কোণঠাসা হয়ে পড়বেন, সেটাই এখন মার্কিন রাজনীতির সবচেয়ে বড় কৌতূহলের বিষয়।