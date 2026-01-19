Ajker Patrika
নারায়ণগঞ্জে হত্যাকাণ্ডের মামলায় শামীম ওসমানসহ ১২ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আমলে নিলেন ট্রাইব্যুনাল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ছবি: সংগৃহীত

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় নারায়ণগঞ্জে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সাবেক এমপি শামীম ওসমানসহ ১২ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আমলে নিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল। সে সঙ্গে তাঁরা পলাতক থাকায় তাঁদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। আর গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বাস্তবায়ন করে ২৬ জানুয়ারি তাঁদের হাজিরের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১।

এর আগে তাঁদের বিরুদ্ধে আনা তিনটি অভিযোগ ট্রাইব্যুনালে তুলে ধরেন চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম। অভিযোগে বলা হয়, ২০২৪ সালে গণ-অভ্যুত্থান চলাকালে শেখ হাসিনা মারণাস্ত্র ব্যবহার করে যেকোনো মূল্যে আন্দোলন দমনের নির্দেশ দেন। শেখ হাসিনার উক্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য এ কে এম শামীম ওসমান তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের সঙ্গ নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। ২০২৪ সালের ১৯ জুলাই শামীম ওসমান তৎকালীন সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরকে ফোন করে বলেন, ‘পুলিশ কিছু করতে পারছিল না, সাহায্য চাইছে, আমাকে হাতে অস্ত্র নিতে হইছে। আর অস্ত্র ছাড়া মুভ করা যাচ্ছে না। দৌড়াইয়া পানিত নামাইছি সবগুলোরে। দুইটারে ধরছি, এখন যাচ্ছি সিদ্ধিরগঞ্জে। আর সজল মোল্লার সাথে আলাপ করছি যে তোমরা আমাদের সাপোর্ট দাও। আমরা চিটাগাং রোড খালি করতেছি। আপনি একটু বলে দেন। আপনি নেত্রীকে বলে দেন। অস্ত্র হাতে ছবি আসলে যেন রাগ না করে।’

অভিযোগে আরও বলা হয়, ১৯ জুলাই বেলা ১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় শামীম ওসমানের নির্দেশনা ও উপস্থিতিতে তাঁর পুত্র ইমতিনান ওসমান অয়ন ওরফে অয়ন ওসমান, ভাতিজা আজমেরী ওসমান, অয়ন ওসমানের শ্যালক আহমদ মিনহাজুল আবেদীন ভিকি, শামীম ওসমানের শ্যালক তানভির আহম্মেদ টিটু উপস্থিত থেকে আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা নিরস্ত্র আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য করে নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করেন। এ সময় আন্দোলনরত শিক্ষার্থী পারভেজ, মাদ্রাসাশিক্ষার্থী কিশোর আদিল, গার্মেন্টস কর্মী ইয়াসিন, বাসচালক আবুল হোসেন মিজি, গার্মেন্টস কর্মী রাসেল রানাসহ ছয় বছরের শিশু রিয়া গোপকে হত্যা করা হয়। সে সঙ্গে আন্দোলনরত আহম্মদ আলী, সম্রাট, আল আমিন, হাসান গাজী, রানাসহ অসংখ্য আন্দোলনকারীকে হত্যাচেষ্টার মাধ্যমে মারাত্মক জখম করা হয়। যা আসামিদের জ্ঞাতসারে, সম্পৃক্ততায়, উপস্থিতিতে ও সহায়তায় সংঘটিত হয়েছে।

