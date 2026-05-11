প্রতিটি মেয়ের ভবিষ্যৎ গড়ায় রাষ্ট্র হবে সহায়ক শক্তি: জুবাইদা রহমান

কন্যাশিশুদের নিরাপত্তা ও মানবিক বিকাশ নিশ্চিত করে প্রতিটি মেয়ের স্বপ্নপূরণে রাষ্ট্র সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রীর সহধর্মিণী জুবাইদা রহমান। আজ সোমবার (১১ মে) রাজধানীর রাজারবাগ পুলিশ লাইনস অডিটরিয়ামে বাংলাদেশ পুলিশ নারী কল্যাণ সমিতি (পুনাক) আয়োজিত এক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
এ সময় জুবাইদা রহমান বলেন, ‘শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এবং আপসহীন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে। আজ পুলিশ নারী কল্যাণ সমিতির আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি আনন্দিত।’
জুবাইদা রহমান বলেন, সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে অবদান রাখার জন্য পুনাকের সদস্যরা প্রশংসার দাবিদার। তাঁদের কর্মকাণ্ড আগামীর প্রজন্মকে সমাজে ইতিবাচক অবদান রাখার পথ দেখাচ্ছে।
জুবাইদা রহমান আরও বলেন, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত সমাজসেবামূলক পরিকল্পনাগুলো একটি সুন্দর, সুস্থ ও মানবিক সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।
নারীর ক্ষমতায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করে জুবাইদা রহমান বলেন, নারীরা পরিবার ও সামাজিক উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু। স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও গ্রামীণ উন্নয়নে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ দেশের সামগ্রিক অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।
জুবাইদা রহমান বলেন, নারীদের স্বনির্ভর করতে ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পে যোগ্যতার ভিত্তিতে নারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহ দেওয়া জরুরি। পাশাপাশি প্রশিক্ষণ, উন্নয়ন কার্যক্রম ও মার্কেটিং সহায়তা নিশ্চিত করা গেলে নারীদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পাবে। এতে পারিবারিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি, সন্তানদের শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ এবং দারিদ্র্যবিমোচন সহজ হবে।
সমাবেশে পুনাক সভানেত্রী অধ্যাপক নাসিমা ফেরদৌসীর অসুস্থতার কথা উল্লেখ করে তাঁর দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন তিনি।
অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সহধর্মিণী হাসিনা আহমদ, সংস্কৃতিসচিব কানিজ মওলা এবং বাংলাদেশ পুলিশ নারী কল্যাণ সমিতির সহসভানেত্রী সাবিনা আওলাদ প্রমুখ।
