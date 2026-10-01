ভাষাসংগ্রামী আহমদ রফিকের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী কাল

ভাষাসংগ্রামী আহমদ রফিকের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী আগামীকাল শুক্রবার। প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে ভাষাসংগ্রামী আহমদ রফিক ফাউন্ডেশন তাঁকে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছে।
ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ২৪ অক্টোবর (শনিবার) বাংলা একাডেমিতে এক স্মরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা কবি, ভাষাসংগ্রামী ও রবীন্দ্রসাহিত্যের গবেষক আহমদ রফিকের জীবন ও কর্মের ওপর আলোচনা করবেন।
ফাউন্ডেশন আহমদ রফিকের সংগৃহীত বই, বিভিন্ন সাময়িকী, স্মারক প্রভৃতি নিয়ে একটি বেসরকারি সংস্থার কার্যালয়কে অস্থায়ী কার্যালয় হিসেবে ব্যবহার করছে। একজন ভাষাসংগ্রামীর সংগৃহীত বইপুস্তক, ব্যবহার্য, নামাঙ্কিত প্রতিটি সামগ্রীই মহামূল্যবান। অমূল্য সম্পদ হিসেবে ফাউন্ডেশন সেগুলো আগলে রাখার চেষ্টা করছে।
ফাউন্ডেশন আহমদ রফিকের স্মৃতিবিজড়িত বইপুস্তক ও মূল্যবান সব সামগ্রী নিয়ে একটি গ্রন্থাগার ও স্মৃতি জাদুঘর গড়ে তুলতে চায়। কিন্তু সরকার বা রাষ্ট্রীয় কোনো প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া জাদুঘর গড়া যেমন সম্ভব নয়, তেমনি তাঁর ব্যবহার্য সামগ্রীগুলোও টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়।
বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সব সেনাসদস্যের উদ্দেশে সেনাবাহিনী প্রধানের নিয়মিত দরবার অনুষ্ঠিত হয়েছে। দরবারে সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান সেনাসদস্যদের পেশাগত দক্ষতা, শৃঙ্খলা ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা দেন...৩১ মিনিট আগে
স্বৈরাচার পালিয়ে যাওয়ার কয়েক দিন পরেই আমরা কী দেখলাম, এই গুপ্ত বাহিনীর লোকজন বলল, তারা যদি আসে, থাকে, কাজ করে আমাদের কোনো আপত্তি নাই। আপত্তি থাকবে কেমন করে। বরাবরই তো এরা একসঙ্গে ছিল। ৯১-তেও তারা একসঙ্গে ছিল, ৮৬ সালেও একসঙ্গে ছিল, গত নির্বাচনের সময়ও তারা একসঙ্গেই ছিল। তলে তলে কাজ করেছিল।১ ঘণ্টা আগে
মেয়েদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স রাষ্ট্রীয় আইনের ১৮ থেকে কমিয়ে ১৬ বছর করার দাবি বাল্যবিবাহকে উৎসাহিত করবে বলে মত দিয়েছে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে গঠিত প্ল্যাটফর্ম ‘গার্লস নট ব্রাইডস বাংলাদেশ’। পঞ্চগড় জেলা মুসলিম নিকাহ ও তালাক রেজিস্ট্রার সমিতির এ দাবির প্রতিবাদ জানিয়েছে প্ল্যাটফর্মটি...১ ঘণ্টা আগে
জাতীয় সংসদের নারী সদস্য (সংরক্ষিত মহিলা আসন-২৩) ফেরদৌসী আহমেদ মিষ্টির পদত্যাগের বিষয়ে নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ বলেছেন, সংসদীয় আসনটি শূন্য ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশনকে অবহিত করার পরই আইন অনুযায়ী ৯০ দিনের মধ্যে উপনির্বাচন দিয়ে আসনটি পূরণ করবে।৩ ঘণ্টা আগে