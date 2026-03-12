সংসদের মাইক বিভ্রাট, আজানের জন্য অধিবেশন ২০ মিনিটের জন্য মুলতবি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের মাইক বিভ্রাট তৈরি হয়েছে। নবনির্বাচিত স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ সভা পরিচালনা শুরু করলে মাইকে সমস্যা শুরু হয়। পরে স্পিকার হ্যান্ডমাইক দিয়ে সভা শুরু করেন। কিছুক্ষণ সভা পরিচালনার করে তিনি বলেন, যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে মাইকে সমস্যা হচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে। এখন জোহরের আজান দিচ্ছে। সংসদ অধিবেশন ২০ মিনিটের জন্য বিরতি দেওয়া হলো।
এর আগে বেলা ১১টার পর সংসদের অধিবেশন শুরু হয়। সভার শুরুতে বিএনপির জ্যেষ্ঠ সংসদ সদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেনের সভাপতিত্বে সভা শুরু হয়। সেখানে স্পিকার পদে হাফিজ উদ্দিন আহমদ ও ডেপুটি স্পিকার পদে কায়সার কামাল নির্বাচিত হন। পরে সংসদের অধিবেশন কিছুক্ষণের জন্য মুলতবি ঘোষণা করা হয়। বিরতিকালে স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারকে শপথবাক্য পাঠ করান রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন।
মুলতবি শেষে দুপুর পৌনে ১টার পর আবারও অধিবেশন শুরু হয়। এ সময় সভা পরিচালনা করেন স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ। কিছুক্ষণ সংসদের মাইকে কথা বলার চেষ্টা করেন। কিন্তু শব্দ বিভ্রাট তৈরি হয়। পরে হ্যান্ডমাইকে কথা বলা শুরু করেন স্পিকার।
স্পিকার বলেন, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমাকে সংসদের স্পিকার নির্বাচিত করার জন্য সংসদ সদস্যদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে না। আমাদেরকে একটু অপেক্ষা করতে হবে। আমার মাইকও অন না, হ্যান্ড মাইকে কথা বলছি। মূল মাইকটি অকেজো। একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন।
এ সময় সার্জেন্ট অ্যাট আর্মসের এক সদস্য স্পিকারকে কিছু বলতে দেখা যায়।
পরে স্পিকার বলেন, ১৭ বছর পরে একটা কার্যকর সংসদ আমরা পেয়েছি। অনভ্যস্ত সংসদ গণতান্ত্রিক বক্তব্য শুনতে অভ্যস্ত নয়। সে জন্য একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে। আশা করি শিগগিরই এই অবস্থার অবসান হবে।
এ সময় সংসদ সচিবালয়ের সচিব কানিজ মওলাকে চেয়ার থেকে উঠে স্পিকারের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায়। পরে স্পিকার হ্যান্ড মাইকে বলেন, এতক্ষণ তো ছিল, সকাল থেকে তো ছিল, এখন...।
হাফিজ উদ্দিন আহমদ বলেন, ২ মিনিটের মধ্যেই যান্ত্রিক বিরতি ঠিক হয়ে যাবে। যেহেতু আজান পড়েছে, ২০ মিনিটের জন্য অধিবেশনে বিরতি দেওয়া হলো। ধন্যবাদ।
তিনি বলেন, আমি প্রথমবারের মতো বিএনপি থেকে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছি। জাতীয় সংসদের সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচিত হয়েছি। জাতীয় জাতীয় সংসদে দলের প্রতিনিধিত্ব করলেও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আমি এই জাতীয় সংসদ দেশের প্রতিনিধিত্ব করছি। দল মত ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে দেশের জনগণের প্রতিনিধিত্ব করছি।৩০ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল ব্যবস্থাপনা বিদেশি কোম্পানিকে দেওয়া নিয়ে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে করা লিভ টু আপিল খারিজ করে দিয়েছেন আপিল বিভাগ। আজ বৃহস্পতিবার আপিল বিভাগ এই আদেশ দেন। এর ফলে চুক্তির প্রক্রিয়া বৈধই থাকল বলে জানিয়েছেন আইনজীবীরা।১ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারকে শপথ পড়ালেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টায় সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। সংসদ নেতা তারেক রহমানের প্রস্তাবনায় সভাপতিত্ব করেন দলের জ্যেষ্ঠ নেতা খন্দকার মোশাররফ হোসেন। পরে তিনি স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের নাম ঘোষণা করেন।১ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার পদে নির্বাচিত হয়েছেন ব্যারিস্টার কায়সার কামাল। অধিবেশনের সভাপতি খন্দকার মোশাররফ হোসেন ডেপুটি স্পিকার হিসেবে তাঁর নাম প্রস্তাব করলে সংসদ সদস্যদের সর্বসম্মতিতে তিনি নির্বাচিত হন। ব্যারিস্টার কায়সার কামাল নেত্রকোনা-১ (কলমাকান্দা-দুর্গাপুর) আসন থেকে...২ ঘণ্টা আগে