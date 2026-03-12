Ajker Patrika
জাতীয়

সংসদের মাইক বিভ্রাট, আজানের জন্য অধিবেশন ২০ মিনিটের জন্য মুলতবি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের মাইক বিভ্রাট তৈরি হয়েছে। নবনির্বাচিত স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ সভা পরিচালনা শুরু করলে মাইকে সমস্যা শুরু হয়। পরে স্পিকার হ্যান্ডমাইক দিয়ে সভা শুরু করেন। কিছুক্ষণ সভা পরিচালনার করে তিনি বলেন, যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে মাইকে সমস্যা হচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে। এখন জোহরের আজান দিচ্ছে। সংসদ অধিবেশন ২০ মিনিটের জন্য বিরতি দেওয়া হলো।

এর আগে বেলা ১১টার পর সংসদের অধিবেশন শুরু হয়। সভার শুরুতে বিএনপির জ্যেষ্ঠ সংসদ সদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেনের সভাপতিত্বে সভা শুরু হয়। সেখানে স্পিকার পদে হাফিজ উদ্দিন আহমদ ও ডেপুটি স্পিকার পদে কায়সার কামাল নির্বাচিত হন। পরে সংসদের অধিবেশন কিছুক্ষণের জন্য মুলতবি ঘোষণা করা হয়। বিরতিকালে স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারকে শপথবাক্য পাঠ করান রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন।

মুলতবি শেষে দুপুর পৌনে ১টার পর আবারও অধিবেশন শুরু হয়। এ সময় সভা পরিচালনা করেন স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ। কিছুক্ষণ সংসদের মাইকে কথা বলার চেষ্টা করেন। কিন্তু শব্দ বিভ্রাট তৈরি হয়। পরে হ্যান্ডমাইকে কথা বলা শুরু করেন স্পিকার।

স্পিকার বলেন, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমাকে সংসদের স্পিকার নির্বাচিত করার জন্য সংসদ সদস্যদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে না। আমাদেরকে একটু অপেক্ষা করতে হবে। আমার মাইকও অন না, হ্যান্ড মাইকে কথা বলছি। মূল মাইকটি অকেজো। একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন।

এ সময় সার্জেন্ট অ্যাট আর্মসের এক সদস্য স্পিকারকে কিছু বলতে দেখা যায়।

পরে স্পিকার বলেন, ১৭ বছর পরে একটা কার্যকর সংসদ আমরা পেয়েছি। অনভ্যস্ত সংসদ গণতান্ত্রিক বক্তব্য শুনতে অভ্যস্ত নয়। সে জন্য একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে। আশা করি শিগগিরই এই অবস্থার অবসান হবে।

এ সময় সংসদ সচিবালয়ের সচিব কানিজ মওলাকে চেয়ার থেকে উঠে স্পিকারের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায়। পরে স্পিকার হ্যান্ড মাইকে বলেন, এতক্ষণ তো ছিল, সকাল থেকে তো ছিল, এখন...।

হাফিজ উদ্দিন আহমদ বলেন, ২ মিনিটের মধ্যেই যান্ত্রিক বিরতি ঠিক হয়ে যাবে। যেহেতু আজান পড়েছে, ২০ মিনিটের জন্য অধিবেশনে বিরতি দেওয়া হলো। ধন্যবাদ।

সংসদ সদস্যসংসদস্পিকারত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
