Ajker Patrika
জাতীয়

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ অধিবেশন

স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের অনুপস্থিতিতে সভাপতিত্ব করবেন যাঁরা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১২ মার্চ ২০২৬, ১৪: ৫৪
স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের অনুপস্থিতিতে সভাপতিত্ব করবেন যাঁরা
ফাইল ছবি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদে স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের অনুপস্থিতিতে অধিবেশন পরিচালনার জন্য সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সংসদে এ-সংক্রান্ত ঘোষণা দেন স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ।

তিনি বলেন, সভাপতিমণ্ডলীর তালিকায় যাঁদের নাম রাখা হয়েছে, স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার অনুপস্থিত থাকলে তাঁদের মধ্যে তালিকায় শীর্ষে থাকা সদস্য স্পিকারের আসন গ্রহণ করবেন।

সংসদে ঘোষিত তালিকায় রয়েছেন ঢাকা-৮ আসনের সদস্য মির্জা আব্বাস উদ্দিন আহমেদ, ঢাকা-২ আসনের গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, নরসিংদী-১ আসনের ড. আবদুল মঈন খান, কুমিল্লা-৬ আসনের মোহাম্মদ মনিরুল হক চৌধুরী এবং রংপুর-২ আসনের এ টি এম আজহারুল ইসলাম।

স্পিকারের ঘোষণায় বলা হয়, ‘স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের অনুপস্থিতিতে বৈঠকে উপস্থিত সভাপতিমণ্ডলীর তালিকায় যাঁর নাম শীর্ষে থাকবে তিনি স্পিকারের আসন গ্রহণ করবেন।’

জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালির অংশ হিসেবে প্রতিটি অধিবেশনে সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যদের মনোনয়ন দেওয়া হয়। স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার অনুপস্থিত থাকলে সংসদের কার্যক্রম সচল রাখতে এই সদস্যরা পর্যায়ক্রমে অধিবেশন পরিচালনা করেন।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম দিনের কার্যসূচিতে স্পিকার নির্বাচন, ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন এবং শপথের পর সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য মনোনয়নের মধ্য দিয়ে অধিবেশনের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়া হয়।

বিষয়:

সংসদ সদস্যসংসদস্পিকারত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনডেপুটি স্পিকার
এলাকার খবর
