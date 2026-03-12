Ajker Patrika
জাতীয়

স্পিকার হাফিজ উদ্দিনকে চীনা গণকংগ্রেসের অভিনন্দন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
স্পিকার হাফিজ উদ্দিনকে চীনা গণকংগ্রেসের অভিনন্দন
ফাইল ছবি

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের স্পিকার হিসেবে অভিষেক উপলক্ষ্যে মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদকে অভিনন্দন বার্তা পাঠিয়েছেন চীনের জাতীয় গণকংগ্রেসের স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান ঝাও লেজি।

আজ বৃহস্পতিবার পাঠানো অভিনন্দন বার্তায় ঝাও বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের স্পিকার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের জন্য হাফিজ উদ্দিন আহমদকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

অভিনন্দন বার্তায় ঝাও লেজি বলেন, চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্ব রয়েছে। তিনি জাতীয় গণকংগ্রেস এবং বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ বিনিময় ও সহযোগিতাকে এগিয়ে নিতে চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে ব্যাপক কৌশলগত সহযোগিতামূলক অংশীদারিত্বকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত করতে বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করতে প্রস্তুত।

বিষয়:

বাংলাদেশচীনসংসদস্পিকার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ডেমু বদলে হচ্ছে কমিউটার, নতুন দুই আন্তনগর ট্রেন

যে ফাঁদ এড়িয়ে হাজার বছর টিকে ছিল বাইজেনটাইন সাম্রাজ্য, ইরানে সেই ফাঁদে ট্রাম্প

হামলায় মোজতবা খামেনির মুখে আঘাত, পায়ের হাড়ে চিড়

‘টাকা খাওয়ার’ কথা বলতেই পলাতক ফারুক চৌধুরী বললেন, ‘তুই সামনে পড়িস’

সংসদে খালেদা জিয়া ও জুলাই যোদ্ধাদের নিয়ে শোকপ্রস্তাবের ওপর আলোচনা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

দিনাজপুরের চিরিরবন্দর: মৌসুমে অকেজো ৩ ড্যাম

দিনাজপুরের চিরিরবন্দর: মৌসুমে অকেজো ৩ ড্যাম

ইফতার পার্টিতে শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনার শপথ, ভিডিও ভাইরাল

ইফতার পার্টিতে শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনার শপথ, ভিডিও ভাইরাল

হামলায় মোজতবা খামেনির মুখে আঘাত, পায়ের হাড়ে চিড়

হামলায় মোজতবা খামেনির মুখে আঘাত, পায়ের হাড়ে চিড়

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে চাকরির সুযোগ

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে চাকরির সুযোগ

যুদ্ধ শুরুর পর চীনে ১ কোটি ব্যারেলের বেশি তেল পাঠিয়েছে ইরান

যুদ্ধ শুরুর পর চীনে ১ কোটি ব্যারেলের বেশি তেল পাঠিয়েছে ইরান

সম্পর্কিত

স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারকে চিফ হুইপের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা

স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারকে চিফ হুইপের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা

নতুন মন্ত্রী হলেন আহমেদ আযম খান

নতুন মন্ত্রী হলেন আহমেদ আযম খান

ঈদে নতুন দুই নৌরুটে লঞ্চ-স্টিমার সার্ভিস শুরু ১৭ মার্চ থেকে

ঈদে নতুন দুই নৌরুটে লঞ্চ-স্টিমার সার্ভিস শুরু ১৭ মার্চ থেকে

ফ্যাসিস্ট ও ফ্যাসিবাদের দোসর মুক্ত জাতীয় সংসদ চাই: নাহিদ ইসলাম

ফ্যাসিস্ট ও ফ্যাসিবাদের দোসর মুক্ত জাতীয় সংসদ চাই: নাহিদ ইসলাম