দুর্গাপূজায় প্রতিটি মণ্ডপ পাবে ৫০০ কেজি চাল

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে দেশের ৩২ হাজার ৯৯০টি পূজা মণ্ডপে ত্রাণ হিসেবে বিতরণের জন্য ১৬ হাজার ৪৯৫ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ দিয়েছে সরকার। প্রতিটি মণ্ডপে ৫০০ কেজি করে চাল দেওয়া হবে।
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর সব জেলা প্রশাসকদের অনুকূলে এই চাল বরাদ্দ দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছে। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপূজা আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে।
বরাদ্দপত্রে বলা হয়েছে, শারদীয় দুর্গাপূজা উৎসব উদ্যাপনের লক্ষ্যে দেশের ৬৪টি জেলার ৩২ হাজার ৯৯০টি পূজা মণ্ডপে আগত ভক্তদের খাবার বাবদ বিতরণের জন্য মণ্ডপপ্রতি ৫০০ কেজি হারে ১৬ হাজার ৪৯৫ টন চাল বরাদ্দ দেওয়া হলো।
জেলা প্রশাসকদের তার জেলার পূজা মণ্ডপের সংখ্যা, আকার, ব্যাপকতা, আর্থিক সামর্থ্য, সচ্ছলতা, দারিদ্র্য এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করে উপজেলা ওয়ারী চাল উপ-বরাদ্দ দিতে বলা হয়েছে। মণ্ডপ বা মন্দিরের সংখ্যা কম হলে অতিরিক্ত চাল মজুত রেখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরকে জানাতে হবে। এবং নিরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় হিসাব ডিসিদের সংরক্ষণ করতে বলা হয়েছে।
শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে দেশের ৩২ হাজার ৯৯০টি পূজা মণ্ডপে ত্রাণ হিসেবে বিতরণের জন্য ১৬ হাজার ৪৯৫ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ দিয়েছে সরকার। প্রতিটি মণ্ডপে ৫০০ কেজি করে চাল দেওয়া হবে।
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর সব জেলা প্রশাসকদের অনুকূলে এই চাল বরাদ্দ দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছে। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপূজা আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে।
বরাদ্দপত্রে বলা হয়েছে, শারদীয় দুর্গাপূজা উৎসব উদ্যাপনের লক্ষ্যে দেশের ৬৪টি জেলার ৩২ হাজার ৯৯০টি পূজা মণ্ডপে আগত ভক্তদের খাবার বাবদ বিতরণের জন্য মণ্ডপপ্রতি ৫০০ কেজি হারে ১৬ হাজার ৪৯৫ টন চাল বরাদ্দ দেওয়া হলো।
জেলা প্রশাসকদের তার জেলার পূজা মণ্ডপের সংখ্যা, আকার, ব্যাপকতা, আর্থিক সামর্থ্য, সচ্ছলতা, দারিদ্র্য এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করে উপজেলা ওয়ারী চাল উপ-বরাদ্দ দিতে বলা হয়েছে। মণ্ডপ বা মন্দিরের সংখ্যা কম হলে অতিরিক্ত চাল মজুত রেখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরকে জানাতে হবে। এবং নিরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় হিসাব ডিসিদের সংরক্ষণ করতে বলা হয়েছে।
দুর্নীতির মামলায় বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) সাবেক উপাচার্য (ভিসি) ড. নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহকে ৫ দিনের রিমান্ড শেষে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি তার জামিনের আবেদন নাকচ করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ঢাকা মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক সাব্বির ফয়েজ এসব আদেশ দিন।১ মিনিট আগে
বিমানবন্দরের নিরাপত্তার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতায় এয়ার গার্ড অব বাংলাদেশ (এজিবি) নামে নতুন এক অধিদপ্তর গঠনের চিন্তা করছে সরকার। এ লক্ষে উপযোগীতা বা সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবকে (প্রশাসন ও অর্থ) সভাপতি করে ১২ সদস্যের একটি আন্তঃমন্ত্রণালয়ের কমিটি গঠন করা হয়৩৫ মিনিট আগে
পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে প্রতিটি ১০ কাঠার তিনটি প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির অভিযোগে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তাঁর বোন শেখ রেহানা ও রেহানার ছেলে-মেয়েসহ অন্যদের বিরুদ্ধে করা তিন মামলায় আরও পাঁচজন সাক্ষ্য দিয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৪-এ তাঁরা সাক্ষ্য দেন।৪৩ মিনিট আগে
বর্তমান ও সাবেক সংসদ সদস্যদের নিয়ে গঠিত আঞ্চলিক নেটওয়ার্ক এপিএইচআরের সহসভাপতি চার্লস সান্তিয়াগো বলেন, ‘রোহিঙ্গা শুধু বাংলাদেশের সমস্যা নয়। রোহিঙ্গা সংকট আসিয়ানের নিজস্ব সমস্যা। আসিয়ান যদি নিষ্ক্রিয় থাকে, তবে এর খেসারত হবে ভয়াবহ।২ ঘণ্টা আগে