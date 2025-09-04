Ajker Patrika
দুর্গাপূজায় প্রতিটি মণ্ডপ পাবে ৫০০ কেজি চাল

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে দেশের ৩২ হাজার ৯৯০টি পূজা মণ্ডপে ত্রাণ হিসেবে বিতরণের জন্য ১৬ হাজার ৪৯৫ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ দিয়েছে সরকার। প্রতিটি মণ্ডপে ৫০০ কেজি করে চাল দেওয়া হবে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর সব জেলা প্রশাসকদের অনুকূলে এই চাল বরাদ্দ দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছে। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপূজা আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে।

বরাদ্দপত্রে বলা হয়েছে, শারদীয় দুর্গাপূজা উৎসব উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে দেশের ৬৪টি জেলার ৩২ হাজার ৯৯০টি পূজা মণ্ডপে আগত ভক্তদের খাবার বাবদ বিতরণের জন্য মণ্ডপপ্রতি ৫০০ কেজি হারে ১৬ হাজার ৪৯৫ টন চাল বরাদ্দ দেওয়া হলো।

জেলা প্রশাসকদের তার জেলার পূজা মণ্ডপের সংখ্যা, আকার, ব্যাপকতা, আর্থিক সামর্থ্য, সচ্ছলতা, দারিদ্র্য এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করে উপজেলা ওয়ারী চাল উপ-বরাদ্দ দিতে বলা হয়েছে। মণ্ডপ বা মন্দিরের সংখ্যা কম হলে অতিরিক্ত চাল মজুত রেখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরকে জানাতে হবে। এবং নিরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় হিসাব ডিসিদের সংরক্ষণ করতে বলা হয়েছে।

বিষয়:

জেলা প্রশাসকসরকারদুর্গাপূজা
