জেট ফুয়েলের দাম বাড়াল বিইআরসি

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­
আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৯: ২৫
ফাইল ছবি

উড়োজাহাজে ব্যবহৃত জেট ফুয়েলের দাম বেড়েছে। দেশি ও আন্তর্জাতিক ফ্লাইটে এই দাম বাড়ানো হয়েছে। অভ্যন্তরীণ বিমানে প্রতি লিটার জেট ফুয়েলের দাম ধরা হয়েছে ৯৯ টাকা ৬২ পয়সা। আর আন্তর্জাতিক ফ্লাইটে জেট ফুয়েলের দাম রাখা হয়েছে প্রতি লিটার ৬৫০২ সেন্ট।

আজ বুধবার বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) নতুন এ দাম ঘোষণা করে। আজ রাত ১২টা থেকে এই দাম কার্যকর হবে।

এর আগে অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটে এই দাম ছিল ৯৮ টাকা ২ পয়সা আর আন্তর্জাতিক ফ্লাইটে দাম ছিল ৬৪০১ সেন্ট।

দেশে জেট ফুয়েল ও সব প্রকার জ্বালানি তেলের দাম নির্ধারণ করত বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন। চলতি বছরের গোড়ার দিক থেকে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন এই দাম নির্ধারণের কর্তৃত্ব হাতে নেয়। আইন অনুযায়ী, দেশের সব প্রকার জ্বালানি ও বিদ্যুতের মূল্য নিয়ন্ত্রক সংস্থা হলো বিইআরসি।

বিদেশি উড়োজাজ প্রতিষ্ঠানগুলোর অভিযোগ, বাংলাদেশের জেট ফুয়েলের দাম বেশি, মানও আন্তর্জাতিক মানের নয়। সে কারণে এখানকার উড়োজাহাজের টিকিটেরও দাম অন্যান্য দেশ থেকে তুলনামূলক বেশি।

বিষয়:

আন্তর্জাতিকউড়োজাহাজবিমান
