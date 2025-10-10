Ajker Patrika
শিক্ষাবিদ সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম মারা গেছেন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১০ অক্টোবর ২০২৫, ১৮: ৪৩
সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। ফাইল ছবি
সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। ফাইল ছবি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ইমেরিটাস অধ্যাপক, কথাসাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

রাজধানীর ল্যাবএইড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ শুক্রবার বিকেল ৫টার দিকে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের চিকিৎসার বিষয়ে হাসপাতালে যোগাযোগ রেখে চলা অন্যপ্রকাশের প্রধান নির্বাহী মাজহারুল ইসলাম গণমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়মৃত্যুহাসপাতালকবিকথাসাহিত্যিক
