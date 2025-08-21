যৌথ বাহিনীর অভিযানে সারা দেশে গ্রেপ্তার ৫৬

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত যৌথ অভিযানে গত সাত দিনে ৫৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ১৪ থেকে ২১ আগস্ট পর্যন্ত রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়। অভিযানে সন্ত্রাসী, ডাকাত, অবৈধ অস্ত্রধারী, কিশোর গ্যাং সদস্য, চাঁদাবাজ, ছিনতাইকারী, জুয়াড়ি ও মাদক কারবারিদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানিয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের কাছ থেকে ১৬টি অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র, ছয়টি হ্যান্ড গ্রেনেড, ১০৩টি গোলাবারুদ, দুটি খালি কার্তুজ, সন্ত্রাসীকাজে ব্যবহৃত দেশীয় অস্ত্র, বিভিন্ন ধরনের মাদকদ্রব্য, চোরাই মালামাল, মোবাইল ফোন, মোটরসাইকেল ও নগদ অর্থ উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের সংশ্লিষ্ট থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
বাংলাদেশ সেনাবাহিনী জানিয়েছে, জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তারা নিয়মিত টহল ও নিরাপত্তা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়া শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক অসন্তোষ নিয়ন্ত্রণেও সেনাবাহিনী সরাসরি কাজ করছে। সেনাবাহিনী আরও জানিয়েছে, এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে এবং যেকোনো সন্দেহজনক কার্যকলাপের বিষয়ে সাধারণ জনগণকে নিকটস্থ সেনাক্যাম্পে তথ্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।
