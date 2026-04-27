Ajker Patrika
জাতীয়

ইসির শুনানিতে বিএনপির আমিনা ও মাধবীর প্রার্থিতা বহাল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
জীবা আমিনা খান ও মাধবী মার্মা (বাঁ থেকে)। ছবি: সংগৃহীত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনের নির্বাচনে বিএনপির মনোনীত দুই প্রার্থী জীবা আমিনা খান ও মাধবী মার্মার প্রার্থিতা বহাল রেখেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। তাঁদের মনোনয়নের বিরুদ্ধে করা আপিল আবেদন গ্রহণ না করায় এবং খারিজ হওয়ায় প্রার্থিতা বৈধ থাকছে।

আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল শুনানির প্রথম দিনে আজ সোমবার এ সিদ্ধান্ত হয়।

বিএনপির প্রার্থী জীবা আমিনা খানের মনোনয়নের বিরুদ্ধে করা আপিল আবেদন গ্রহণ করেনি ইসি। এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা আবদুর রহমানেল মাছউদ বলেন, জীবা আমিনা খানের বিরুদ্ধে করা আপিল আবেদনটি যথাযথ হয়নি। আপিলকারী প্রার্থী না হওয়ায় আবেদনটি খারিজ করা হয়েছে। ফলে তাঁর প্রার্থিতা বহাল রয়েছে।

বিএনপির মাধবী মার্মার প্রার্থিতা বাতিল চান ছাত্রদল নেত্রীবিএনপির মাধবী মার্মার প্রার্থিতা বাতিল চান ছাত্রদল নেত্রী

অন্যদিকে বিএনপির মনোনীত আরেক প্রার্থী মাধবী মার্মার মনোনয়নপত্রের বিরুদ্ধে করা আপিলও খারিজ হয়েছে। আপিল করেছিলেন ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় যুগ্ম সম্পাদক সায়রা চন্দ্রা চাকমা। শুনানি শেষে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ‘শুনানিতে বলা হয়েছে, আপিল আবেদনকারীকে সংক্ষুব্ধ প্রার্থী হতে হবে, ব্যক্তি নয়। এটি আইনে রয়েছে। এ কারণে আমার আপিল গ্রহণ হয়নি। এখন আমরা হাইকোর্টে যাব।’

বিষয়:

বিএনপিছাত্রদলনারী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

যুক্তরাষ্ট্রে দুই বাংলাদেশি শিক্ষার্থী খুন: মিথ্যা জবানবন্দি দিয়ে ধরা খেল খুনি, প্রকাশ্যে রোমহর্ষক তথ্য

ময়মনসিংহ মহানগর পুলিশ গঠনসহ ৭ দাবি পুলিশের

কুমিল্লায় কাস্টমস কর্মকর্তাকে চলন্ত অটোরিকশা থেকে ফেলে হত্যা করে ছিনতাইকারীরা: র‍্যাব

দোকানের মালিকানা নিয়ে বিরোধ: ভাতিজার ছুরিকাঘাতে চাচা খুন

এবার এলপিজি কার্ডের ঘোষণা দিলেন প্রধানমন্ত্রী

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ হঠাৎ বন্ধ হওয়ার কারণ কী

বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ হঠাৎ বন্ধ হওয়ার কারণ কী

ঢাবি ছাত্রীর আত্মহত্যা: শিক্ষক সুদীপ চক্রবর্তী কারাগারে

ঢাবি ছাত্রীর আত্মহত্যা: শিক্ষক সুদীপ চক্রবর্তী কারাগারে

যুক্তরাষ্ট্রে দুই বাংলাদেশি শিক্ষার্থী খুন: মিথ্যা জবানবন্দি দিয়ে ধরা খেল খুনি, প্রকাশ্যে রোমহর্ষক তথ্য

যুক্তরাষ্ট্রে দুই বাংলাদেশি শিক্ষার্থী খুন: মিথ্যা জবানবন্দি দিয়ে ধরা খেল খুনি, প্রকাশ্যে রোমহর্ষক তথ্য

ময়মনসিংহ মহানগর পুলিশ গঠনসহ ৭ দাবি পুলিশের

ময়মনসিংহ মহানগর পুলিশ গঠনসহ ৭ দাবি পুলিশের

১৮ মাস আরামে ছিলেন, সেটা এখন হচ্ছে না: বিরোধী দলকে নৌ প্রতিমন্ত্রী

১৮ মাস আরামে ছিলেন, সেটা এখন হচ্ছে না: বিরোধী দলকে নৌ প্রতিমন্ত্রী

সম্পর্কিত

নুসরাত তাবাসসুমের মনোনয়নপত্র গ্রহণ করবে ইসি

নুসরাত তাবাসসুমের মনোনয়নপত্র গ্রহণ করবে ইসি

ফুয়েল পাসের আওতায় ব্যক্তিগত গাড়ি, আরও ১১ পাম্পে বাধ্যতামূলক

ফুয়েল পাসের আওতায় ব্যক্তিগত গাড়ি, আরও ১১ পাম্পে বাধ্যতামূলক

পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স পরিদর্শনে এনডিসি টিম

পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স পরিদর্শনে এনডিসি টিম

জুলাই সনদকে ‘আননেসেসারি’ বলায় সংসদে উত্তেজনা, হইচই

জুলাই সনদকে ‘আননেসেসারি’ বলায় সংসদে উত্তেজনা, হইচই