ইসির শুনানিতে বিএনপির আমিনা ও মাধবীর প্রার্থিতা বহাল

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনের নির্বাচনে বিএনপির মনোনীত দুই প্রার্থী জীবা আমিনা খান ও মাধবী মার্মার প্রার্থিতা বহাল রেখেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। তাঁদের মনোনয়নের বিরুদ্ধে করা আপিল আবেদন গ্রহণ না করায় এবং খারিজ হওয়ায় প্রার্থিতা বৈধ থাকছে।
আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল শুনানির প্রথম দিনে আজ সোমবার এ সিদ্ধান্ত হয়।
বিএনপির প্রার্থী জীবা আমিনা খানের মনোনয়নের বিরুদ্ধে করা আপিল আবেদন গ্রহণ করেনি ইসি। এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা আবদুর রহমানেল মাছউদ বলেন, জীবা আমিনা খানের বিরুদ্ধে করা আপিল আবেদনটি যথাযথ হয়নি। আপিলকারী প্রার্থী না হওয়ায় আবেদনটি খারিজ করা হয়েছে। ফলে তাঁর প্রার্থিতা বহাল রয়েছে।
অন্যদিকে বিএনপির মনোনীত আরেক প্রার্থী মাধবী মার্মার মনোনয়নপত্রের বিরুদ্ধে করা আপিলও খারিজ হয়েছে। আপিল করেছিলেন ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় যুগ্ম সম্পাদক সায়রা চন্দ্রা চাকমা। শুনানি শেষে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ‘শুনানিতে বলা হয়েছে, আপিল আবেদনকারীকে সংক্ষুব্ধ প্রার্থী হতে হবে, ব্যক্তি নয়। এটি আইনে রয়েছে। এ কারণে আমার আপিল গ্রহণ হয়নি। এখন আমরা হাইকোর্টে যাব।’
সংরক্ষিত নারী আসনে জামায়াত জোটের প্রার্থী ও এনসিপি নেত্রী নুসরাত তাবাসসুমের মনোনয়নপত্র গ্রহণে হাইকোর্টের দেওয়া আদেশ বাস্তবায়ন করবে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এ ক্ষেত্রে আপিল করবে না ইসি। আজ সোমবার নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।
