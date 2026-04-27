ফুয়েল পাসের আওতায় ব্যক্তিগত গাড়ি, আরও ১১ পাম্পে বাধ্যতামূলক

জ্বালানি তেলের জন্য ক্রেতার চাপ কমার মধ্যেই ব্যক্তিগত গাড়িকেও ফুয়েল পাস রেজিস্ট্রেশনের আওতায় এনেছে সরকার। পাশাপাশি আরও ১১টি পাম্পকে বাধ্যতামূলক ফুয়েল পাসের আওতায় আনা হয়েছে। আগামীকাল মঙ্গলবার থেকে এসব পাম্প থেকে তেল নিতে ফুয়েল পাস লাগবে।
আজ সোমবার জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের ফেসবুক পেজে এ বিষয়ে বার্তা প্রকাশ করা হয়েছে। এর আগে ঢাকার সাতটি পেট্রল পাম্পে মোটরসাইকেলের জন্য ফুয়েল পাস বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল।
ফুয়েল পাসের আওতায় আসা নতুন ১১ পাম্প হলো- শাপলা চত্বরে করিম এন্ড সন্স, মহাখালীর ইউরেকা এন্টারপ্রাইজ, উত্তরার মাসুদ হাসান ফিলিং স্টেশন, তেজগাঁও শিল্প এলাকার মেসার্স সততা এন্ড কোম্পানী, ইব্রাহীমপুরে মেসার্স দিগন্ত ফিলিং স্টেশন, তেজগাঁওয়ে মেসার্স কামাল ট্রেডিং এজেন্সী (সাউদার্ন), গাবতলীর মেসার্স এসপি ফিলিং স্টেশন, তেজগাঁও সাতরাস্তার সিটি ফিলিং স্টেশন, উত্তরার সেবা গ্রীন ফিলিং স্টেশন, মিরপুর-২ এলাকায় স্যাম এসোসিয়েটস ও মিরপুর কালশীতে সুমাত্রা ফিলিং স্টেশন।
মন্ত্রণালয়ের বার্তায় আরও বলা হয়, ব্যক্তিগত গাড়ির ক্ষেত্রে ‘ক’, ‘খ’এবং ‘গ’ সিরিজের গাড়ি ফুয়েল পাসে রেজিস্ট্রেশনের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছিল আগেই। আগামীকাল মঙ্গলবার থেকে ‘ঘ’ সিরিজও রেজিস্ট্রেশনের জন্য উন্মুক্ত করা হবে।
সংরক্ষিত নারী আসনে জামায়াত জোটের প্রার্থী ও এনসিপি নেত্রী নুসরাত তাবাসসুমের মনোনয়নপত্র গ্রহণে হাইকোর্টের দেওয়া আদেশ বাস্তবায়ন করবে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এ ক্ষেত্রে আপিল করবে না ইসি। আজ সোমবার নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।৩ মিনিট আগে
সকালে এয়ার ভাইস মার্শাল মো. শফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে তাঁরা পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) মো. আলী হোসেন ফকিরের সঙ্গে প্রতিনিধিদলের প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল মো. শফিকুল ইসলাম সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ সময় উভয়ে শুভেচ্ছা স্মারক বিনিময় করেন।৩৯ মিনিট আগে
জুলাই সনদকে অপ্রয়োজনীয় বলায় জাতীয় সংসদে আজ সোমবার কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনা তৈরি হয়। সরকারি দলের একজন সদস্য ওই মন্তব্য করার পর প্রতিবাদ জানান বিরোধী দলের এক সদস্য। এ সময় সরকারি দলের সংসদ সদস্যরা হইচই করতে থাকলে তাঁদের থামান স্পিকার।১ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনের নির্বাচনে বিএনপির মনোনীত দুই প্রার্থী জীবা আমিনা খান ও মাধবী মার্মার প্রার্থিতা বহাল রেখেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। তাঁদের মনোনয়নের বিরুদ্ধে করা আপিল আবেদন গ্রহণ না করায় এবং খারিজ হওয়ায় প্রার্থিতা বৈধ থাকছে।১ ঘণ্টা আগে