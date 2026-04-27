ফুয়েল পাসের আওতায় ব্যক্তিগত গাড়ি, আরও ১১ পাম্পে বাধ্যতামূলক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
জ্বালানি তেলের জন্য ক্রেতার চাপ কমার মধ্যেই ব্যক্তিগত গাড়িকেও ফুয়েল পাস রেজিস্ট্রেশনের আওতায় এনেছে সরকার। পাশাপাশি আরও ১১টি পাম্পকে বাধ্যতামূলক ফুয়েল পাসের আওতায় আনা হয়েছে। আগামীকাল মঙ্গলবার থেকে এসব পাম্প থেকে তেল নিতে ফুয়েল পাস লাগবে।

আজ সোমবার জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের ফেসবুক পেজে এ বিষয়ে বার্তা প্রকাশ করা হয়েছে। এর আগে ঢাকার সাতটি পেট্রল পাম্পে মোটরসাইকেলের জন্য ফুয়েল পাস বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল।

ফুয়েল পাসের আওতায় আসা নতুন ১১ পাম্প হলো- শাপলা চত্বরে করিম এন্ড সন্স, মহাখালীর ইউরেকা এন্টারপ্রাইজ, উত্তরার মাসুদ হাসান ফিলিং স্টেশন, তেজগাঁও শিল্প এলাকার মেসার্স সততা এন্ড কোম্পানী, ইব্রাহীমপুরে মেসার্স দিগন্ত ফিলিং স্টেশন, তেজগাঁওয়ে মেসার্স কামাল ট্রেডিং এজেন্সী (সাউদার্ন), গাবতলীর মেসার্স এসপি ফিলিং স্টেশন, তেজগাঁও সাতরাস্তার সিটি ফিলিং স্টেশন, উত্তরার সেবা গ্রীন ফিলিং স্টেশন, মিরপুর-২ এলাকায় স্যাম এসোসিয়েটস ও মিরপুর কালশীতে সুমাত্রা ফিলিং স্টেশন।

মন্ত্রণালয়ের বার্তায় আরও বলা হয়, ব্যক্তিগত গাড়ির ক্ষেত্রে ‘ক’, ‘খ’এবং ‘গ’ সিরিজের গাড়ি ফুয়েল পাসে রেজিস্ট্রেশনের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছিল আগেই। আগামীকাল মঙ্গলবার থেকে ‘ঘ’ সিরিজও রেজিস্ট্রেশনের জন্য উন্মুক্ত করা হবে।

বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ হঠাৎ বন্ধ হওয়ার কারণ কী

ঢাবি ছাত্রীর আত্মহত্যা: শিক্ষক সুদীপ চক্রবর্তী কারাগারে

যুক্তরাষ্ট্রে দুই বাংলাদেশি শিক্ষার্থী খুন: মিথ্যা জবানবন্দি দিয়ে ধরা খেল খুনি, প্রকাশ্যে রোমহর্ষক তথ্য

ময়মনসিংহ মহানগর পুলিশ গঠনসহ ৭ দাবি পুলিশের

১৮ মাস আরামে ছিলেন, সেটা এখন হচ্ছে না: বিরোধী দলকে নৌ প্রতিমন্ত্রী

