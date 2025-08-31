Ajker Patrika
‘নির্বাচন কমিশন সার্ভিস’ গঠনে সিইসির আশ্বাস

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

‘নির্বাচন কমিশন সার্ভিস’ গঠনের দাবিতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন উপজেলা, থানা ও সমমান ইলেকশন অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরা। নির্বাচন কমিশন সার্ভিস গঠনে সিইসি কর্মকর্তাদের আশ্বস্ত করেছেন বলে জানিয়েছেন অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বায়ক মোহাম্মদ আশফাকুর রহমান।

আজ রোববার (৩১ আগস্ট) আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বায়ক মোহাম্মদ আশফাকুর রহমান ও সদস্যসচিব মো. ইউসুফ-উর-রহমানের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল সিইসির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে।

বৈঠক শেষে অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বায়ক মোহাম্মদ আশফাকুর রহমান জানান, তাঁরা দাবি নিয়ে সিইসির সঙ্গে দেখা করেছেন। এটি নির্বাচন কমিশন সংস্কার কমিশনের সুষ্পষ্ট ও অগ্রাধিকারভুক্ত সুপারিশ এবং নির্বাচন কমিশনেরও অনুমোদন রয়েছে। সিইসির আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশনের সব স্তরের কর্মকর্তারা মনে করেন বিষয়টি বাস্তবায়িত হবে।

এর আগে গত শনিবার নির্বাচন ভবনে সাধারণ সভা করে অ্যাসোসিয়েশন। সভা শেষে অ্যাসোসিয়েশনের এক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের অনুষ্ঠিত উপজেলা ইলেকশন অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সভায় আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনসহ সব নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে পৃথক সার্ভিস গঠনের দাবি উত্থাপন করা হয়।

এতে আরও বলা হয়, নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সুপারিশের আলোকে ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্রস্তাবিত ‘নির্বাচন কমিশন সচিবালয় (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫’ জারি করে নির্বাচন কমিশন সার্ভিস গঠন করতে হবে।

নেতারা বলেন, নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সুস্পষ্ট ও অগ্রাধিকারভুক্ত সুপারিশ এবং নির্বাচন কমিশনের অনুমোদন সত্ত্বেও নির্বাচন কমিশন সার্ভিস গঠনের বিষয়টি বিলম্বিত হওয়ায় বক্তারা নিন্দা জ্ঞাপন করেন। তাঁরা আশঙ্কা প্রকাশ করেন, নির্বাচন কমিশন সার্ভিস গঠনের মধ্য দিয়ে নির্বাচনব্যবস্থাকে শক্তিশালী ও সুসংহত করা ছাড়া আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনসহ কোনো নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব নয়।

