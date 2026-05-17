বাকি ২ মামলাতেও জামিন বহাল আইভীর, মুক্তিতে বাধা নেই

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সেলিনা হায়াৎ আইভী। ফাইল ছবি

নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র সেলিনা হায়াৎ আইভীকে সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় করা দুটি হত্যা মামলায় হাইকোর্টের দেওয়া জামিন বহাল রয়েছে। এ দুই মামলায় হাইকোর্টের দেওয়া জামিন স্থগিত চেয়ে রাষ্ট্রপক্ষের করা আবেদনে আজ রোববার ‘নো অর্ডার’ দিয়েছেন আপিল বিভাগের চেম্বার বিচারপতি মো. রেজাউল হক।

এ দুই মামলায় জামিন বহাল থাকায় সেলিনা হায়াৎ আইভীর কারাগার থেকে মুক্তি পেতে আইনি কোনো বাধা নেই বলে জানিয়েছেন তাঁর আইনজীবীরা।

আইভীর আইনজীবী মোতাহার হোসেন সাজু আজকের পত্রিকাকে বলেন, এর আগে ১০টি মামলায় আইভীর জামিন বহাল রয়েছে আপিল বিভাগে। এ দুটি মামলায়ও জামিন বহাল থাকায় আর কোনো মামলায় জামিন বাকি নেই। আইভী দ্রুতই মুক্তি পাবেন বলে আশা করছেন তিনি।

হত্যার অভিযোগে সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় ২০২৪ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ও ২০২৫ সালের ৩০ জুন ওই দুটি মামলা করা হয়। এই দুই মামলার একটিতে গত ২ মার্চ ও অন্যটিতে ১২ এপ্রিল গ্রেপ্তার দেখানো হয় আইভীকে। গত বছরের ৯ মে ভোরে নারায়ণগঞ্জ শহরের দেওভোগের নিজ বাসা থেকে আইভীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এরপর তাঁকে একে একে ১২টি মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়।

