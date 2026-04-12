Ajker Patrika
জাতীয়

সশস্ত্র বাহিনীকে দল-মতের ঊর্ধ্বে থেকে দেশকে ধারণ করার নির্দেশনা প্রধানমন্ত্রীর

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ছবি: পিএমও

বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের দরবার অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রোববার (১২ এপ্রিল) ঢাকা সেনানিবাসে সেনা প্রাঙ্গণ মিলনায়তনে এ দরবার আয়োজিত হয়।

অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছালে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান প্রধানমন্ত্রীর প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ড. একেএম শামছুল ইসলাম, সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান, নৌবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল এম নাজমুল হাসান এবং বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খাঁন এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার।

দরবারে প্রধানমন্ত্রী সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের পেশাদারত্ব, শৃঙ্খলা, দেশের সার্বিক নিরাপত্তা রক্ষা এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের প্রশংসা করেন।

বিশেষত, গত ২০২৪ সালের আগস্ট পরবর্তী সময় থেকে এখন পর্যন্ত দেশের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ এবং ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু ও সুনিপুণভাবে সম্পন্ন করার জন্য সশস্ত্র বাহিনীর ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি।

এ ছাড়া, প্রধানমন্ত্রী সশস্ত্র বাহিনীর ভবিষ্যৎ সক্ষমতা বৃদ্ধি, আধুনিকায়ন এবং জাতীয় উন্নয়নে আরও কার্যকর ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

পরিশেষে, প্রধানমন্ত্রী সশস্ত্র বাহিনীর সব সদস্যদের দল-মতের ঊর্ধ্বে থেকে দেশকে ধারণ করা, দেশের সার্বভৌমত্ব ও সংবিধানের মর্যাদা সমুন্নত রাখা, জনগণের আস্থা অটুট রাখা এবং সর্বোপরি কর্মে, সততায়, শপথে ও ত্যাগের মাধ্যমে দেশকে ভালোবাসার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন।

দরবারে ঢাকায় অবস্থানরত সামরিক ও অসামরিক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এবং বিভিন্ন পর্যায়ের সদস্যরা ছিলেন। পাশাপাশি দেশের অন্যান্য স্থানে অবস্থানরত সদস্যরা ভিডিও টেলিকনফারেন্সের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেন। এ সময় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ড. একেএম শামছুল ইসলামও উপস্থিত ছিলেন।

সশস্ত্র বাহিনীবিমানবাহিনীতারেক রহমাননৌবাহিনীসেনাবাহিনীপ্রধানমন্ত্রী
পাঠকের আগ্রহ

কুষ্টিয়ায় সেই ‘পীরের আস্তানা’ পরিদর্শন করলেন খুলনা রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিআইজি

কুষ্টিয়ায় সেই ‘পীরের আস্তানা’ পরিদর্শন করলেন খুলনা রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিআইজি

বৈবাহিক ধর্ষণ: ভারতে আলোচনায় নতুন ওয়েব সিরিজ ‘চিরাইয়া’

বৈবাহিক ধর্ষণ: ভারতে আলোচনায় নতুন ওয়েব সিরিজ ‘চিরাইয়া’

সফল হতে কৌশলগত পরিশ্রমের ৮ উপায় জেনে নিন

সফল হতে কৌশলগত পরিশ্রমের ৮ উপায় জেনে নিন

মাইকিং করে চা-কফির মূল্যবৃদ্ধি, এবার চায়ের চুমুকে কাটছাঁট শ্রমজীবী মানুষের

মাইকিং করে চা-কফির মূল্যবৃদ্ধি, এবার চায়ের চুমুকে কাটছাঁট শ্রমজীবী মানুষের

আলোচনা এগিয়ে নিতে আগ্রহী দুই পক্ষই, নজর ট্রাম্পের দিকে

আলোচনা এগিয়ে নিতে আগ্রহী দুই পক্ষই, নজর ট্রাম্পের দিকে

সম্পর্কিত

চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ ১৪ মে

চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ ১৪ মে

শপথ নিলেন নবনির্বাচিত দুই সংসদ সদস্য

শপথ নিলেন নবনির্বাচিত দুই সংসদ সদস্য

সশস্ত্র বাহিনীকে দল-মতের ঊর্ধ্বে থেকে দেশকে ধারণ করার নির্দেশনা প্রধানমন্ত্রীর

সশস্ত্র বাহিনীকে দল-মতের ঊর্ধ্বে থেকে দেশকে ধারণ করার নির্দেশনা প্রধানমন্ত্রীর

পিডিবির সাবেক চেয়ারম্যান বেলায়েত ও স্ত্রী-সন্তানদের আয়কর নথি সরবরাহের নির্দেশ

পিডিবির সাবেক চেয়ারম্যান বেলায়েত ও স্ত্রী-সন্তানদের আয়কর নথি সরবরাহের নির্দেশ