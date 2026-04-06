জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের একক দাবিদার কেউ নয়: রফিকুল ইসলাম হিলালী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের একক দাবিদার কেউ নয়: রফিকুল ইসলাম হিলালী
রফিকুল ইসলাম হিলালী। ফাইল ছবি

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সবার অবদান আছে উল্লেখ করে বিএনপিদলীয় সদস্য রফিকুল ইসলাম হিলালী বলেছেন, ‘এখন আমি আশঙ্কা করছি জুলাই গণ-অভ্যুত্থান নিয়ে একক কৃতিত্ব দাবির। এ আন্দোলনে সবার অবদান আছে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের একক দাবিদার কেউ নয়। কেউ যেন সে চেষ্টা না করে।’

জাতীয় সংসদের অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাবের আলোচনায় অংশ নিয়ে রফিকুল ইসলাম হিলালী এসব কথা বলেন। রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর বিএনপির চারজন ও জামায়াতে ইসলামীর দুজনসহ পাঁচজন সদস্য আলোচনায় অংশ নেন।

এ সময় সারা দেশে অবসরে যাওয়া পেনশনভোগীদের ভাতা উত্তোলনে ভোগান্তি অবসানের লক্ষ্যে ‘একটি সুনির্দিষ্ট সময়সীমা’ নির্ধারণ করে দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ জানান রফিকুল ইসলাম হিলালী।

পুলিশি হেফাজতে বাবা-ছেলের মৃত্যু, ভারতে ৯ পুলিশ সদস্যের মৃত্যুদণ্ড

পুলিশি হেফাজতে বাবা-ছেলের মৃত্যু, ভারতে ৯ পুলিশ সদস্যের মৃত্যুদণ্ড

মালয়েশিয়া পাচারকালে বিমানবন্দরে ১২০ কেজি ওষুধ আটক

মালয়েশিয়া পাচারকালে বিমানবন্দরে ১২০ কেজি ওষুধ আটক

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে বিচারকেরা ঐক্যবদ্ধ: বিবৃতি

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে বিচারকেরা ঐক্যবদ্ধ: বিবৃতি

প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা শামছুল ইসলামের দায়িত্ব বাড়ল

প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা শামছুল ইসলামের দায়িত্ব বাড়ল

পাইলট উদ্ধারের আড়ালে ইউরেনিয়াম চুরি করতে চেয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র—দাবি ইরানের

পাইলট উদ্ধারের আড়ালে ইউরেনিয়াম চুরি করতে চেয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র—দাবি ইরানের

ফ্যাসিবাদী সরকারকে ধন্যবাদ, তাদের কারণে জনগণের হৃদয়ে স্থান পেয়েছি: জামায়াতের এমপি মনজুরুল

ফ্যাসিবাদী সরকারকে ধন্যবাদ, তাদের কারণে জনগণের হৃদয়ে স্থান পেয়েছি: জামায়াতের এমপি মনজুরুল

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের একক দাবিদার কেউ নয়: রফিকুল ইসলাম হিলালী

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের একক দাবিদার কেউ নয়: রফিকুল ইসলাম হিলালী

