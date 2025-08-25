Ajker Patrika
সীমানা পুনর্নির্ধারণ নিয়ে দ্বিতীয় দিনের শুনানি শুরু, মানববন্ধনে বাগেরহাটের বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
নির্বাচন ভবনের সামনে মানববন্ধন করছেন বাগেরহাটের বাসিন্দারা। ছবি: আজকের পত্রিকা
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সীমানা পুনর্নির্ধারণ বিষয়ে শুনানি শুরু করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আজ সোমবার সকাল ১০টায় আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে শুনানি শুরু হয়। ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদের সঞ্চালনায় শুনানিতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এএমএম নাসির উদ্দিন, চার নির্বাচন কমিশনার ও ইসির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত রয়েছেন।

এদিকে নির্বাচন ভবনের সামনে ব্যানার নিয়ে মানববন্ধন করছেন খসড়ায় একটি আসন কমানো বাগেরহাটের বাসিন্দারা। জনসংখ্যা কম দেখিয়ে বাগেরহাটের ৪টি আসন থেকে কমিয়ে ৩টি করে খসড়া প্রকাশ করেছে ইসি।

আজ খুলনা অঞ্চলের ৭টি আসন থেকে ১০১টি, বরিশাল অঞ্চলের ৬টি আসন থেকে ৩৯২টি ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের ৭টি আসন থেকে আসা ২০টি দাবি-আপত্তির শুনানি হবে। এদিন সকাল ১০টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত সাতক্ষীরা-৩ ও ৪; যশোর-৩ ও ৬; বাগেরহাট-১, ২ ও ৩। আড়াইটা থেকে ৫টা পর্যন্ত ঝালকাঠি-১; বরগুনা-১ ও ২; পিরোজপুর-১, ২ ও ৩; চট্টগ্রাম-৩, ৫, ৮ ও ১৯; এবং খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান আসনের শুনানি হবে।

আগামীকাল মঙ্গলবার ঢাকা অঞ্চলের ২৮টি আসন থেকে আসা ৩০৯টি দাবি-আপত্তির শুনানি হবে। এদিন সকাল ১০টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত মানিকগঞ্জ-১, ২, ৩, নরসিংদী-৪, ৫, নারায়ণগঞ্জ-৩, ৪, ৫; আড়াইটা থেকে ৫টা পর্যন্ত ঢাকা-১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ১০, ১৪, ১৫, ১৬, ১৮ ও ১৯ আসনের শুনানি হবে।

শেষদিন বুধবার রংপুর অঞ্চলের চারটি আসন থেকে আসা ৭টি, রাজশাহী অঞ্চলের ৪টি আসন থেকে আসা ২৩১টি, ময়মনসিংহ অঞ্চলের ৩টি আসন থেকে আসা ৩টি, সিলেট অঞ্চলের ১টি আসন থেকে আসা ২টি ও ফরিদপুর অঞ্চলের ৬টি আসন থকে আসা ১৭টি দাবি-আপত্তির শুনানি হবে। এদিন সকাল ১০টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত পঞ্চগড়-১, ২, রংপুর-১, কুড়িগ্রাম-৪, সিরাজগঞ্জ-২, ৫, ৬, পাবনা-১; আড়াইটা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত টাঙ্গাইল-৬, জামালপুর-২, কিশোরগঞ্জ-১, সিলেট-১, ফরিদপুর-১, ৪, মাদারীপুর-২, ৩, শরীয়তপুর-২ ও ৩ আসনের শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ৩০ জুলাই ৩০০ সংসদীয় আসনের মধ্যে ৩৯টির সীমানা পুনর্নির্ধারণ করে খসড়া প্রকাশ করে কমিশন। এতে গাজীপুর জেলায় একটি আসন বাড়িয়ে ৬টি এবং বাগেরহাট থেকে একটি কমিয়ে তিনটির প্রস্তাব করা হয়। পরবর্তীতে ইসির পক্ষ থেকে দাবি-আপত্তি আহ্বান করা হয়। যার জন্য নির্ধারিত সময় ছিল ১০ আগস্ট। এই সময়ে ৮৩টি আসন থেকে দাবি-আপত্তি জানিয়ে ইসিতে ১ হাজার ৮৯৩টি আবেদন জমা পড়েছে। এরমধ্যে সীমানায় পরিবর্তন আনা এবং বর্তমান সীমানা বহাল রাখার আবেদনও রয়েছে।

